Je čas vzdát se Google navždy?

Když jsem před lety poprvé přemýšlel o odstranění Vyhledávání Google ze svých počítačových zkušeností, zdálo se mi to jako noční můra. Jak si mohu být jistý, že zvolené alternativy poskytnou stejné výsledky jako Vyhledávání Google? Že by byly stejně spolehlivé?

Chvíli trvalo, než jsem začal používat alternativy vyhledávání Google. Neodtrhl jsem obvaz jediným plynulým pohybem. Nejprve jsem na iPhonu nahradil vyhledávání Google za DuckDuckGo. Po chvíli jsem udělal to samé na Macu. Zpočátku jsem chtěl paralelně používat Google Search a DuckDuckGo.

Poté dorazily produkty umělé inteligence jako ChatGPT a Perplexity, které usnadnily opuštění vyhledávání Google.

To jsem ještě netušil, že moje nezávislost na vyhledávání na Googlu se brzy vyplatí. Google po I/O 2024 zavedl upgrade na Vyhledávání Google, se kterým mnoho lidí nebylo spokojeno. Přehledy AI jsou nyní součástí výchozího vyhledávání Google. Existují způsoby, jak se vrátit k tradičnímu vyhledávání. Pak je tu „jaderné“ řešení: odstranění vyhledávání Google z vašich zvyklostí při prohlížení.

Jsem tu, abych vám řekl, že jakákoli metoda, kterou zvolíte, bude pro vás fungovat, i když odstranění vyhledávání Google z vašeho běžného chování při procházení webu vypadá děsivě.

Jak opravit vyhledávání Google

S prezentací výsledků AI ve vyhledávání Google není žádný skutečný problém. Ale měla by to být naše volba. Google to po I/O zavedl jako povinné, což hodně lidí naštvalo.

Místo toho, abyste se zbavili Vyhledávání Google, existují způsoby, jak vyřešit problém AI ​​Soverview vytvořený společností Google. Za prvé, můžete použít vlastní opravu Google. Ukázali jsme vám, jak používat Vyhledávání Google s novým webovým filtrem, který ve výsledcích vyhledávání zobrazuje pouze textové odkazy.

Tento přehled AI ve Vyhledávání Google není pro každého. Zdroj obrázků: Google

Dalším řešením je použití rozšíření pro Chrome k blokování Google AI Overviews ve vyhledávání. Ironie toho je silná, protože Chrome je produkt Google, jehož hlavní funkcí je zajistit, aby Vyhledávání Google získalo prominentní umístění ve vašich počítačích.

Pokud je Vyhledávání Google jednou z aplikací, na které spoléháte při provádění věcí, ale nenávidíte výsledky AI, toto jsou opravy, které můžete nyní implementovat. Neexistuje žádná záruka, že to bude fungovat navždy, ale prozatím to vyřeší vaše problémy. Doufejme, že Google uslyší všechny negativní komentáře a opraví problém, který vytvořili.

Alternativy vyhledávání Google

Ale řeknu vám, že internet je stále použitelný, pokud se rozhodnete zahodit vyhledávání Google. Stále najdete věci, které hledáte, ať už používáte produkty AI, nebo ne. Můj oblíbený vyhledávač je DuckDuckGo, ale můžete použít Bing a další alternativy. DuckDuckGo také funguje s Bingem a moje vyhledávání ChatGPT také využívá Bing.

Kromě ChatGPT používám Perplexity k prohledávání webu, když konverzuji s AI o tématech, která vyžadují vzájemnou odbornost.

Moje vyhledávání Google se tedy skládá z kombinace AI a tradičního vyhledávání, podle toho, co potřebuji. Klíčovým detailem je, že jsem zodpovědný za používání AI.

Řeknu také, že používám spoustu dalších produktů Google. Jako bych je kradl. Technicky jsou Google Apps k použití zdarma, ale protože Vyhledávání Google moc nepoužívám, „neplatím“ za ně plnou cenu, protože nejsem vystaven velkému systému vydělávání peněz od Googlu založeným na reklamách.

Nástroj pro zmatek na telefonu Android. Zdroj obrázku: Perplexity AI

Na závěr bych rád upozornil, že nejsem úplně mimo vyhledávání Google. Například používám Google Maps k vyhledávání míst a firem, a to je zážitek z vyhledávání Google.

Také mohu použít vyhledávání Google v režimu inkognito, pokud mám pocit, že nenacházím něco, co bych normálně hledal. Další alternativou by bylo zhroucení serveru Microsoft a zastavení vyhledávání Bing, DuckDuckGo, ChatGPT a všeho ostatního, co by tam mohlo fungovat.

To znamená, že nejsem úplně mimo vyhledávání Google. Jeho přítomnost se ale omezila natolik, že přehled o umělé inteligenci není problém. V tomto ohledu také řeknu, že přehled AI jsem v Evropě ještě neviděl. Takže jsem před nimi už trochu chráněný. Do konce roku však bude zaveden všude.

Přehledy AI budou mít také reklamy, které by mohly dále zkomplikovat vztah člověka k vyhledávání Google.

Chápu, že cokoli se stane s umělou inteligencí Google ve vyhledávání, bude mít minimální dopad na můj zážitek z vyhledávání na webu, když jsem vyhledávání Google opustil. A vůbec mi nechybí.