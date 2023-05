Eiji Onuma má „zájem“ o film Zelda po Mariově miliardovém úspěchu v pokladně

Mario Movie by Illumination dokázal za pouhých 26 dní v pokladně vydělat více než 1 miliardu dolarů, což zjevně otevřelo dveře dalším filmům odehrávajícím se ve vesmíru Nintenda.

Tak co film Zelda? v Nedávný rozhovor pro PolygonProducent Eiji Onuma byl dotázán, zda by se v budoucnu mohlo stát dobrodružství na velké obrazovce s Linkem v hlavní roli. I když je této myšlence rozhodně otevřený, naneštěstí je potřeba víc než jen jeho samotného, ​​aby se dal do pohybu. Zde je úplná výměna:

s. Vzrušil vás nedávný úspěch filmu Mario z vyhlídky na adaptaci Zeldy?

onoma: „Musím říct, že mě to zajímá. Rozhodně. Ale bohužel mě nezajímá něco, co dělá věci.“

„Tears of the Kingdom Director“ Hidemaro Fujibayashi následoval Aonumovu odpověď – poznamenal, jak budou muset fanoušci mluvit:

Fujibayashi„Možná tady záleží na hlasu mas.“

Série Zelda existuje již 35 let a Breath of the Wild je aktuálně čtvrtou nejprodávanější hrou na Nintendo Switch a posunula téměř 30 milionů kopií.

Nejnovější Tears of the Kingdom je již na plné obrátky a v roce 2023 se rychle stává nejlépe hodnocenou hrou roku, což opět zdůrazňuje nadčasovou popularitu této klasické série Nintendo.