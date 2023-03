Cestování v Kongresu se vysmívalo, když se válečná letadla vracela do výšky

Daňoví poplatníci během pandemie ušetřili na cestovních účtech, protože Kongres drasticky snížil své zahraniční výdaje – ale tyto cesty se rychle vrátily.

Senátoři a zastupitelé v minulých dnech procestovali Německo, Indii, Spojené arabské emiráty a několik zastávek v Africe.

Náklady na prvotřídní komerční leteckou dopravu a ubytování zástupců Kongresu a jejich personálu na oficiální cesty hradí ministerstvo financí téměř bez omezení. Tyto účty klesly ve fiskálním roce 2021 na zhruba 1,3 milionu dolarů – ale loni vzrostly na téměř 15 milionů dolarů.

To nezahrnuje stovky cest, na které armáda zajišťuje dopravu. Náklady na použití vojenského letounu nebyly zveřejněny.

Zákonodárci podnikají tyto cesty – často zesměšňované jako výlety lodí –, aby se poradili se zahraničními úředníky, navštívili americká vojenská zařízení a sledovali zámořské projekty financované americkou vládou. Výdaje na zahraniční cesty nemusí schvalovat Kongres a není stanoven žádný dolarový limit na den, cestu, kancelář nebo jednotlivce.

Cesty financované daňovými poplatníky jsou méně problematické než soukromě podporované zájezdy, ale stále jim chybí základní transparentnost, řekl Craig Holman, lobbista pro vládní záležitosti pro Public Citizen, organizaci na ochranu spotřebitelů.

„Je zřejmé, že těch 15 milionů dolarů v loňském roce není úplný obrázek kvůli nezveřejněnému využití vojenských cest a obecně máme nedostatek informací,“ řekl Holman. „Vlastně nevíme, jak jsou peníze daňových poplatníků využívány.“

Které cesty a členové Kongresu vzbudili největší pozornost?

Kongresové výbory hlásily své cesty v tabulkách s chybami vytištěnými v Kongresovém záznamu. USA TODAY konsolidovaly a analyzovaly čísla za minulý rok, aby získaly přehled o největších výdajích.

Jednotlivé vojenské složky shromažďují podrobné stvrzenky za autorizační lety, ale tyto informace veřejnosti poskytují pomalu. USA TODAY nedávno obdržely tranši dokumentů amerického námořnictva prostřednictvím zákona o svobodě informací o cestování od roku 2014 do roku 2016.

Tyto itineráře obsahují podrobné karty pro večeře a ukazují členy Kongresu, jak berou své manželky na několik výletů, a to navzdory oficiálním pravidlům, která jim brání jet, s výjimkou „ojedinělých případů“. Pár proplácí vládě jídlo, ale ne sdílené hotely nebo vojenské cesty.

Pouze na základě zpráv o omezených výdajích uvedených v kongresovém záznamu podnikl demokratický poslanec Gregory Meeks, tehdejší předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů, nejdražší cestu v loňském roce.

V květnu odcestoval v rámci Světového ekonomického fóra v Davosu do Moldavska, Švýcarska, České republiky a Rakouska. Spojené státy také vyslaly dvoustrannou delegaci složenou z osmi senátorů a 12 zástupců, z nichž každý si hradí své vlastní náklady.

Zaúčtování Meeksových cest přišlo na více než 111 000 dolarů.

Andrej Vasiliscu, mluvčí demokratické menšiny ve výboru, řekl, že cesta byla komplikovaná. Řekl, že náklady vzrostly poté, co vojenská letadla nebyla schopna přepravit svůj personál a kvůli umístění jim vznikly dodatečné náklady na bydlení. Cestování není nutné k vytváření veřejných zpráv o úspěších.

„Cesta byla důležitým okamžikem pro rozhovory s vůdci o globální uprchlické krizi, nedostatku potravin a práci Mezinárodní agentury pro atomovou energii,“ řekl Vasilescu.

Mix byl v loňském roce nejčastějším domácím cestovatelem s cestami do: Polska, Pobřeží slonoviny, Tanzanie, Libérie, Sierry Leone, Ukrajiny, Belgie, Finska, Turecka a Řecka.

Republikánský senátor Roy Blunt byl podle posledních dostupných údajů nejčastějším cestovatelem za poslední tři čtvrtě roku. Nejčastější publikace často obsahují výbory zabývající se rozpočtem, zahraničními záležitostmi a armádou.

Láhve vína a pláž Waikiki ve zprávách o výdajích

Záznamy získané společností USA TODAY ukazují, jak sněhová bouře vykolejila kongres senátorky Lindsey Grahamové v roce 2015, takže senátoři hostili Chrise Coonse a Marka Warnera v luxusní Magnolias v Charlestonu s kartou 538,97 USD včetně spropitného ve výši 100 USD. Grahamovi zaměstnanci tvrdí, že vládě proplatili tři láhve vína, které vypili.

Minulý týden vedl Graham bipartijní skupinu, která cestovala z Mnichova do Zambie, Jižní Afriky, Botswany a Maroka. Itinerář, který získal zpravodajský portál Punchbowl, ukazuje čas na Victoria Falls a „konverzační poznámky“, které zněly jako safari vyžadující „pevné ležérní“ oblečení.

Na mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2016 vedl senátor John McCain 45člennou delegaci o vojenském desetníku, který vyžadoval dva tryskáče. Jasné dokumenty zahrnovaly členy Kongresu, vůdci think-tanků, novináře zahraniční politiky a vedoucí představitele korporací.

V roce 2015 vzal senátor John Cornyn skupinu ze senátního soudního výboru na Havaj. Skupina 19 měla večeři za 2 445 dolarů v Surf Lanai v Honolulu, která zahrnovala sedm lahví vína plus pivo a margarity. Zaměstnanci Cornynu odmítli cestu komentovat, ale poukázali na pravidla uvádějící denní sazby založené na místě a pověřující členy, aby vládě kompenzovali alkohol.

V květnu téhož roku republikánský zástupce Michael McCaul doprovodil tři členy Kongresu, jejich manžele a zaměstnance přes Izrael, Irák, Kuvajt, Turecko, Berlín a Francii. Mluvčí obhajovala náklady a poznamenala, že je třeba prověřit hrozby pro Spojené státy a protiteroristické úsilí v zahraničí.

Leslie Sheddová, mluvčí zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů, v e-mailu uvedla, že cesty „poskytují důležité informace z první ruky členům Kongresu, kteří byli americkým lidem pověřeni prováděním přísného dohledu“. „To platí dvojnásob pro členy, kteří slouží ve výborech pro národní bezpečnost, jejichž kontrolní pravomoc se vztahuje i na operace USA v zahraničí.“

Pelosiho cesta ukazuje nedostatečnou transparentnost nákladů

Tehdejší předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová byla loni druhým nejčastějším postem v Kongresu. To zahrnovalo její vysoce medializovanou cestu na Tchaj-wan v srpnu, která vyvolala kritiku ze strany čínských představitelů.

Pelosiová nastoupila do Boeingu C-40C provozovaného americkým letectvem na jeho letu do Taipei z Kuala Lumpur. Za jiné použití si letectvo účtuje asi 8 000 USD za hodinu za provoz 737. Let se stal jedním z nejsledovanějších letů FlightRadar24 v historii.

Navzdory tomu kongresový záznam odráží pouze 283,67 $ v nákladech na cestu, bez zahrnutí vojenské dopravy nebo jiných krytých výdajů. Pelosiová si loni naplánovala také cesty do: Spojeného království, Německa, Izraele, Singapuru, Polska, Japonska, Jižní Koreje, Itálie, Arménie, Chorvatska a Egypta.

Komunikační personál Pelosi neodpověděl na otázky týkající se jejích cest.

Stojí kongresové cesty za ty peníze?

Bez ohledu na dva roky pandemie byly cestovní náklady v roce 2022 přibližně stejné, jako byly průměrné za poslední desetiletí.

Cestovní výdaje Kongresu v roce 2016 vzrostly na více než 19 milionů dolarů, protože se nové republikánské zpravodajské výbory snažily dostat do terénu. V předchozím roce, Rep. Devin Nunes, Kalifornie. Dohlížel na zdvojnásobení cesty sněmovního výboru pro zpravodajskou činnost na téměř 2 miliony dolarů.

Plukovník Nate Cook, bývalý styčný šéf Senátu americké armády, vedl tři roky cesty po celém světě do vojenských zařízení Kongresu, než v roce 2021 odešel do důchodu. Neexistuje žádná náhrada za osobní kontrolu toho, jak jsou financovány obranné priority, řekl Cook. Poznamenal však, že během pandemie to fungovalo jako obvykle, a to i bez velkého cestování do Kongresu.

„Pozemní cestování se v podstatě zastavilo kvůli Covidu a stále máme bez problémů kontrolu nad armádou,“ řekl Cook. „Pokud do ničeho nepůjdeme a přesto věci dokončíme, znamená to, že jsme mohli odejít, aniž bychom ty peníze utratili?“

Nick Benzenstadler je reportér investigativního personálu USA TODAY. Kontaktujte ho na [email protected] nebo @npenzenstadler nebo na Signal na (720) 507-5273. Tom Vanden Broek pokrývá The Pentagon od roku 2006. Kontaktujte ho na [email protected]