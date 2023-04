Harry to udělal pro ty z nás v Hollywoodu.

Harry Belafonte, z Zemřel dnes ve věku 96 let, Nejenže byl zpěvákem a hercem oceněným Tony, Grammy a Emmy, ale byl to velmi významný aktivista, který přivedl mnoho špičkových hollywoodských herců k legendárnímu pochodu Dr. Martina Luthera Kinga Jr. ve Washingtonu v roce 1963. EGOT- vítězná herečka, zpěvačka a tanečnice Rita Moreno vzpomíná na ten den a ještě mnohem víc.

Harry Belafonte byl důvodem, proč se na pochodu Dr. Martina Luthera Kinga Jr. ve Washingtonu v srpnu 1963 objevilo letadlo filmových hvězd. Let se uskutečnil na jeho příkaz. Harry si velmi přál, aby Dr. King pochopil, že v Hollywoodu jsou lidé, kterým to opravdu záleží, lidé, kteří jsou romanticky zapleteni do politiky a kterým záleží na blahu lidí jakékoli barvy pleti.

Pronajali jsme si letadlo, které nás odvezlo z Los Angeles do Washingtonu. Na schodech letadla je skvělá fotka mě, Marlona Branda, Harryho a Jamese Garnera.

Jimmy [Garner] Byl opravdu nervózní, že je toho součástí. Pil Pepto-Bismol. Měl vřed, který ho opravdu bolel. Opravdu se bál. Myslel si, že po té demonstraci už možná nikdy nebude pracovat. Myslel jsem si to samé o sobě – vředy jsem neměl. Ale oba jsme cítili – stejně jako všichni ostatní v tom letadle – že by bylo nezodpovědné se neukázat. Věděli jsme, že tam musíme být svědky.

Nikdy nezapomenu, když jsme se dostali k Lincolnovu památníku a podívali se na moře lidskosti – důležitost hnutí za občanská práva mi opravdu klesla. Neseděl jsem do 10 nebo 15 stop od doktora Kinga, když mluvil. A vzpomínám si, že jsem si tehdy myslel, že to byl Harry, kdo nám to z Hollywoodu způsobil.

Harry a já jsme byli dobří přátelé. Bylo to zábavné, bylo to veselé a bylo to neuvěřitelně vzrušující. Měl tak rozkošný obličej a já ho celou dobu škádlil. Řekl bych: „Nikdo není tak hezký, tak sympatický, musí být tak vážný.“ Miloval to.

Harry a já jsme nestrávili mnoho času povídáním o tom, jaké to bylo být černošským nebo hnědým člověkem v té době v Hollywoodu. Naše boje byly jako tento muslim. Bylo to jako žít v tropickém místě a stěžovat si, že je tam pořád horko.

Harry vždy vzbuzoval velký respekt filmové komunity. Respekt a obdiv. Byl milován nejen pro svůj skvělý výkon – a chlapec, mohl hrát na jevišti -, ale také pro práci, kterou dělal. Harry byl opět ten pán, který připravil naši návštěvu ve Washingtonu. Věděl jsem, že v té době měl už léta blízko k doktoru Kingovi a že se stal velmi aktivním na politické frontě, aniž by se staral o to, co by mohl udělat se svou kariérou.

Stále mám všechna jeho stará alba. A hraju to, protože mám ještě starý gramofon. Je mi opravdu smutno za svým drahým Harrym Belafontem. miloval to. – Jak bylo řečeno Cynthii Littletonové.

