Next Street Fighter od Capcomu nebude exkluzivní pro PlayStation Console

Konzole Nintendo a hry Street Fighter mají dlouhou historii, ale minule jsme dostali verzi Odpovídající Byla to hlavní hra Street Fighter IV 3D edice pro 3DS. Nebyla to složitá situace jen pro fanoušky Nintenda. Hráči na Xboxu to minuli Street Fighter 5 Poslední generace proto, že Capcom uzavřel dohodu se Sony – což z ní udělalo exkluzivitu pro PlayStation.

Naštěstí to vypadá na konzolisty, kteří nevlastní PlayStation. Po obavách, že tento trend bude pokračovat i u systémů nové generace, Capcom dnes potvrdil novou hru – Street Fighter 6 Vychází na PlayStation 5 a Xbox Series X | S v roce 2023. Dostane i PC verzi.

Soudě podle oznámení o odhalení se zdá, že Street Fighter 6 trochu míchá věci s „pohlcujícím příběhovým zážitkem pro jednoho hráče“ a Battle Hub, kde se zdá, že mezi bitvami pobíháte a zkoumáte. Ryu, Chun-Li a mnoho dalších postav se také vrátí spolu s některými novými postavami.

I když byste pravděpodobně neměli očekávat žádná oznámení o SF6 pro Switch, pokud Nintendo v budoucnu vydá lepší konzoli, Capcom by nyní mohl zvažovat port, když byla tato nová hra potvrzena také pro Xbox. Mezitím se mohou hráči Nintenda vrátit Bojová skupina Capcomkterý dorazí později tento měsíc a obsahuje také některé klasické hry Street Fighter.

Kromě těchto informací Capcom také aktualizoval logo SF6 poté, co to bylo Obviněný z Adobe Stock Graphic. Můžete to vidět na konci traileru výše. Chtěli byste se na tuto hru někdy podívat na systému Nintendo? Zanechte komentář níže.