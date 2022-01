Jak létat s pelikánem v Halo Infinite na Xbox a PC

GIF : 343 Industries / Kotaku

v nekonečná aura, jako dříve Ahoj Ve hrách se často přepravujete z jednoho hlavního místa na druhé v dopravním prostředku zvaném Pelikán. Je to obrovské vznášedlo, které byste rozhodně neměli řídit v žádném bodě kampaně. Hej, to neznamená, že nemůžeš.

Ano, zdá se, že vývojář 343 Industries si prošel problémy s kódováním Pelikána jako řiditelného vozidla. nekonečná aura, která minulý měsíc spustila svou kampaň na Xbox a PC. I když Swan není jedním z 11 oficiálně použitelných vozidel v kampani, stále můžete usednout za volant (nebo jakýkoli typ ovládání, který se používá k řízení letadel). Jen musíte hru trochu podvádět první spatřený Youtube NoWise10A

Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout, a oba spoléhají na to, že labutě chytí, když vystoupí z vozidla v jednom z nekonečná auraDopředná provozní pravidla (FOB). Každý FOB má věž. Když labutě létají do vnitrozemí, použijte svůj prak a vystřelte se z vrcholu labutího vrcholu. Načasování je obtížné. Zkoušel jsem to asi dvacetkrát a jen jednou uspěl – a vůbec netuším, proč je tento tak odlišný od ostatních. Musel mít štěstí. Někdo to řekne Cortaně.

Zde najdete pověsti. Snímek obrazovky : 343 Industries / Kotaku

nejjednodušší způsob vypíchnut YouTuber Generalkidd, je rychle cestovat do hotelu FOB v jižní části mapy. Zamiřte na východ, asi deset stop, a najdete vyjetou kolej. (Zdá se, že se vždy objevuje na stejném místě.) Vezměte to a zaparkujte na FOB nebo poblíž – někde, kde se k němu rychle dostanete. Díky mongoose, pilote, ale máme po této cestě.

Můžete se však dostat na vrchol pelikána a rychle se dostat do kokpitu, jinak pelikán vyšplhá do výšky, kde vás hra automaticky zabije. Přestože výzvu neuvidíte, stiskněte tlačítko, které běžně používáte pro vstup do vozidel („X“ na ovladači) a vyskočíte na sedadlo pilota.

Ale počkej! Teď už to nebudete moci vyzkoušet. Než pelikáni vletí do zóny okamžitého zabití, ukončete hru a znovu načtěte uložený soubor. Měli byste vidět něco jako…

V případě, že se cítíte špatně kvůli svým parkovacím místům… Snímek obrazovky : 343 Industries / Kotaku

Odtud otočte auto a skočte dovnitř. Rukojeti pelikána jsou velmi podobné vosímu – nahoru s pravým ramenním nárazníkem, dolů s levým, zatímco levá palcová páka ovládá směrový pohyb, alespoň ve „starém“ přednastaveném rozložení tlačítek – až na trochu neobvyklé. Není ani uprostřed obrazovky, což můžete opravit zaostřením na své zorné pole. (115 stupňů pro mě byla sladká tečka).

Bojové schopnosti pelikánů jsou přinejlepším k smíchu. Nemá žádné zbraně, o kterých by mohla mluvit. Zpočátku to vypadá téměř neproniknutelně, protože vaše štíty nespadnou, když vás postřelí; Dokáže dokonce odolat šokovým zbraním bez zastavení, jako by to udělalo jakékoli jiné vozidlo. Zjistil jsem ale, že asi po třech minutách nepřetržitého natáčení Pelikán exploduje stejně jako každé jiné vozidlo – silný, ale v žádném případě nezdolný.

Je také poněkud omezené, kam můžete jít. Nemůžete ho například protáhnout žádnou z mezer v něm nekonečná auraPolootevřený svět. Jste omezeni na ostrov, na kterém jste jeli.

Chytání pelikánů je však běžnou taktikou lovců brouků a závodníků, kteří jej používají k obcházení rozsáhlých pásů půdy. Žádné finálekampaň. Začátkem tohoto roku jej hráč využil na prodlouženou dovolenou Pouze prostřednictvím boje zblízka nekonečná aura Legendární úroveň obtížnosti, nejvyšší úroveň obtížnosti ve hře. Pelikáni mohou být také přínosem pro ty, kteří se snaží hrát „All Legendary Skulls“ nebo LASO, kde je aktivováno nastavení nejvyšší obtížnosti a také každá lebka (vyžadující vylepšené modifikátory hry).

Není jasné, zda bylo vykořisťování labutí pro tento svět dávno opožděné, nebo dokonce, zda to vůbec bylo zneužití. Po všem, nekonečná aura Má být platformou pro příští generaci Ahoj, s novými sezónami pro více hráčů a potenciálními rozšířeními kampaní, které budou v průběhu příští dekády pravidelně přicházet. Pelikán může být vždy polofunkční nekonečná aura Nyní jako zástupný symbol. Jen plivání, ale možná budoucí rozšíření kampaně dá prezidentovi kontrolu nad pelikánem? Nebo možná budoucí sezóna pro více hráčů umožní hráčům chytit ptáka a shodit auto Velká týmová bitva? Nebo, když si uvědomuji svůj sen, možná se vrátí hasičský režim s novým mechanikem, který bude řídit pelikány? možnosti, Jako divoká místa nekonečná aura může jít na seznam, Bezpočet.

Když sáhli po komentáři o tom, jak hra vůbec dopadla a zda se plánuje její změna, zástupci Microsoftu, nekonečná auraVydavatel, ten hned neměl co dodat.