Tam Cowan: Nyní je v eurozóně těžká práce … je čas zavolat siru Edmundovi Hillarymu

Skotský útočník Ole McBurney – hráč, který kvůli zranění vynechal Euro 2020 – se tento týden objevil v novinách poté, co údajně zaútočil na muže na ulici.

A myslím, že to zmíním, protože to může být jediný případ, kdy si tento měsíc přečtete o skotském útočícím hráči …

Blank Chick byl jen jedním z titulků po pondělní zničující porážce 2: 0, kdy nejlepší hráč jménem Patrick dvakrát skóroval, aby Chic nechal jako papouška.

A teď máme vše, co musíme udělat proti Anglii a Chorvatsku. Náročný úkol? Toto je příspěvek sira Edmunda Hillaryho.

V zelené zelené zóně v Glasgowu někteří fanoušci Skotska ronili slzy. A byli by, kdyby za 6 litrů Tennenta v plastovém kelímku bylo účtováno 6 GBP.

Mezitím byl sázkařům, kteří sledovali hru v hospodách ve Skotsku, zakázáno fandit a zpívat … děkujeme tedy Stevie Clarkové a chlapcům za to, že nejsou vystaveni žádným Covidovým zákonům.

Je zábavné si vzpomenout na minulý týden, kdy byl Michael Gove nazýván „ignorantem“ poté, co jeho úřad navrhl, aby se ve stejnou dobu se Skotskem proti České republice konalo vládní setkání čtyř národů.

S výhodou zpětného pohledu vím, na kterou událost bych raději seděl …

V mém věku se můžu zbavit hořkého zklamání. Peru. Írán. Kostarika. Maroko, západ, západ slunce. Byl jsem tam a hotovo, byla jsem nemocná prasata na přední části trička.

Takže po prohře 2: 0 se slušným týmem, jako je Česká republika, nebudu příliš spát.

Nezapomeňte, lidi, Češi jsou tak dobří, že bývalý trenér Skotska Craig Levine se proti nim ani neobtěžoval hrát útočníka …

Ne, tohle byl prostě poslední z dlouhé řady útoků Tartan Army (mohu vás ujistit, že jich bude ještě mnoho) a tento týden mi připomněl prasklý e-mail zaslaný Off The Ball před několika lety. Jeden posluchač řekl: “Když zemřu, chci, aby mě tým Scotland dal do mého hrobu. Bude to naposledy, co je zklamou …”

To je ve skutečnosti velmi krásné, že?

Na našem programování tento týden – ano, to je můj pohled na denní speciál Off The Ball Euro 2020, 14:00 v BBC Radio Scotland – sázkaři měli polní den s chudým Davidem Marshallem. (Vypadá to na celý život, protože v Srbsku zachránil pokutový kop, hm?)

Zde je jen několik mých oblíbených z mé hlavy.

„V pátek večer provedu ve Wembley pouze jednu změnu zápasu – přivedu Billyho Gilmora, který nahradí Marshalla ve středu pole.“

„Craig Gordon byl v lepší pozici, když vstřelil druhý gól – a byl z lavičky.“

Další posluchač řekl: „Chtěl jsem ti říct skvělý vtip Davida Marshalla, ale pravděpodobně by to bylo nad tvojí hlavou …“

V úterní show, další ráno předešlé noci, jsme hráli píseň věnovanou Velkému Strážci.

Několik špičkových konkurentů, mimo jiné z dálky (Bette Midler), jsem měl vědět lépe (Jim Diamond), o krok pozadu (Madness) a zpět (The Beatles). Ale nudíme se v klasickém filmu 60. let od Diona … Poutníka!





Oznámení. Nevzdávejte se, prosím, naděje, že se chlapci Stevie Clarkové zítra večer ve Wembley překvapivě objeví. Podle předpovědi počasí má jihovýchodní Anglie zažít bouřky, blesky, krupobití a přívalové deště.

To by nám mohlo poskytnout obrovskou výhodu, protože to bude jako klasické skotské léto.

Pokud jde o ubytování, nad svými starými nepřáteli už máme převahu. Ano, zatímco anglický tým pobývá ve čtyřhvězdičkovém hotelu, jsme v Rockcliffe Hall v Darlingtonu – a to je pět hvězdiček. Luxusní drby? Řeknu.

Na dveřích každé ložnice je patrně cedule s nápisem: „V případě požáru noste pánové kouřové bundy …“

PPS. Dokážete si představit dlouhý bobří výstřel? V ceně 4,50 GBP je to nový nápoj vytvořený edinburskou hospodskou skupinou pro Euro 2020, který je koktejlem oblíbeného fotbalového likéru a whisky Highland Park.

Určitě bych to dal – ale to je moje rada všem zaměstnancům barů v hlavním městě Skotska. Pokud se po euru objeví David Marshall na drink, nezeptejte se, jestli si představuje dlouhou střelu …

Po orgasmu jsem se cítil stejně zmatený jako můj bankovní zůstatek

Boffins z University of Texas tvrdí, že Covid-19 může ovlivnit vaši rovnováhu.

Po 15 měsících každodenních návštěv u nápojové uličky Morrisons jsem zkontroloval svůj bankovní výpis – a jsou na místě …

Minulou středu jsem dostal druhý pohyb na NHS Louisa Jordan v Glasgow, a abych byl upřímný, bylo to jako dát jehlu do gumového hradu – byl jsem plochý jako koláč.

Ve skutečnosti jsem strávil další tři dny ve svém granátu.

Ale věděl jsi to? Všechno to stálo za to, protože jsem nyní 100% imunní a plný protilátek.

Také jsem si toho rána užil malý smích během telefonátu s jedním z mých praštěných přátel.

Poté, co jsem mu v 11:00 řekl, že jedu do The Hydro, řekl: „Whit Fur?“

A měl jsem hrozný pocit, že mi uvěřil, když jsem řekl: „Módní představení orlů …“

Oznámení. Vraťte se k roji a zvedněte ruku, pokud máte po 15 měsících „hadicových měřidel“ na starosti 25 ml lihovin v barech a restauracích?

Jak poznamenal moudrý muž na vrcholu epidemie loni v létě: „Doufejme, že se bary otevřou brzy, než se ze mě stane alkoholik …“

plochý balíček čtyři

Myslel jsem, že Švédsko v pondělí večer při remíze 0: 0 se Španělskem opravdu tvrdě bránilo.

Jako domov IKEA hráli plochý balíček čtyři

Vyhněte se úplňku

Je to nejlepší rada, jakou jsem za tu dobu slyšel, a předal ji můj přítel Ian a já jsem si myslel, že je nejlepší se o ni s vámi podělit – takže tady je …

● Plánuji letos v létě dovolenou v kempu, ale nejsem fanouškem cestovního pojištění. Ukázalo se, že kdyby mi někdo uprostřed noci ukradl stan, už bych nebyl krytý.

elektronické rozdrcení

Dcera Lauren Kelly, Rosie, odhalila, jak si ji chlapci ve škole oblíbili

její matka. Ach ano, vaše první zamilovanost. Existuje téma, které okamžitě odhalí váš věk. První sponky na mém seznamu jsou Lindsay Wagner, levá, která hrála The Bionic Woman, a Farrah Fawcett-Majors z Charlieho andílků.

Také jsem měl dva „animátory“, které obdivuji – Maggie Bronn z nejslavnější skotské rodiny … a sexy zajíčka z reklam Cadbury’s Caramel. Je to trochu divné? („Ano!“ – editor)

Bocelli mi připomněl, když jsem zpíval s Pavarotti …





Vrcholem eura doposud – kromě zázračného uzdravení Christiana Eriksena, díky bohu – byl jistě výkon Andrea Bocelliho, který byl pro Nessona Dormu brnění páteře před otvírákem v Římě.

Okamžitě to vrátilo vzpomínky na zesnulého velkého Luciana Pavarottiho na nezapomenutelném mistrovství světa v Itálii 1990.

A osobně mě to vrátilo do roku 1999 a do Royal Albert Hall v Londýně, kde jsem viděl největší koncert na světě vůbec jako 30. narozeniny.

Seděl jsem vpředu a co na to říct? Ten velký chlap byl opravdu v pohodě.

Ale byl také velmi zlomyslný. Neradi jste se připojili …

Podle starého oblíbence je Airdrie jediným místem ve Skotsku, kde prodávají karty ke Dni otců v balení po čtyřech.

Před letošním Dnem otců (tuto neděli, chlapci a dívky) průzkum ukazuje, že tradiční nedělní pečeně je večeře, kterou Skoti obtížně připravují.

Ne, zkus ohřát plechovku fabetových špaget pro mou ženu.

Zní to jednoduše, ale trpí OCD a trvá na tom, aby všechna písmena byla vařena ve správném pořadí.

Moje oblíbené vtipné obrázky týdne

Fandí Simon Cowell Skotsku v Hampdenu?





Shelley Kerr vešel do studia BBC na zubaře.





Když se vaše chůva zamiluje do číšníka od Zante.





To by mohla být zábava.





Nevíte, co znamená „koncentrát“, dokud jeden z nich nepřenesete ze dřezu do ledničky.





Textové vtipy týdne

● Je to pět minut chůze od mého domu do hospody. Je to 45 minut chůze od hospody k mému domu. Rozdíl je úžasný.

● Sundal si někdo jiný masku a vyšel z obchodu, jako by právě dokončil operaci zklamáním v Gray’s Anatomy?

● Zjistil jsem, že jsem byl šťastnější, když jsem přešel z ranní kávy na pomerančový džus. Můj lékař vysvětlil, že to bylo všechno kvůli vitaminu C a přírodním cukrům, ale myslím, že to byla vodka.

● Jsem si jistý, že můj nejlepší přítel má poměr s mojí ženou. V poslední době to bylo opravdu mizerné.

● Existuje v životě něco většího zklamání než skutečnost, že Head & Shoulders nedělá mytí těla zvané Knees and Toes?

Jedinečný zážitek

Poté, co byl festival populární hudby zrušen již druhý rok na střídání, vstoupila BBC, aby na konci tohoto měsíce představila speciální víkend programování Glastonbury.

Chcete-li si užít jedinečný zážitek z Glastonbury, navrhuji sledovat to v televizi míli a půl daleko, zatímco vám muž kouřící steroidy čůrá po nohou.





Jeden Ned nám bude chybět



Byl skvělý ve filmech jako Superman a Hear My Song (hrál irského zpěváka Josepha Locke), ale myslím, že skvělý americký herec Ned Petty, který zemřel tento týden ve věku 83 let, bude vždy synonymem klasického vysvobození ze 70. let .

Jako projev úcty navrhuji v Sankoharu období smutku.

Konečně

Sexuální odborníci tvrdí, že nejlepší čas dne, kdy si můžete užít malou facku, je 7.30.

Nedoporučuje se to však, pokud jste v 7.20 hodin.