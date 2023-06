Stoltenberg vypráví Bidenovi o „pokroku“ Ukrajiny na bojišti – DW – 14.06.2023

NATO Generální tajemník Jens Stoltenberg byl v úterý ve Spojených státech na jednání s americkým prezidentem Joe Biden a ministr zahraničí Anthony Blinken.

Stoltenberg řekl Bidenovi na setkání v Oválné pracovně, že „podpora, kterou společně poskytujeme Ukrajině, nyní přináší změnu na bojišti“ uprostřed protiofenzívy Kyjeva.

NATO zavedeno Ukrajinské síly se zbraněmi a zbraněmi během několika posledních měsíců, aby jí pomohl zmocnit se území, které Rusko okupovalo od zahájení totální invaze u svého souseda v únoru loňského roku.

Odstupující šéf NATO dnes pro CNN řekl: „Čím více území získají, tím je pravděpodobnější, že prezident Putin pochopí, že si musí sednout k jednacímu stolu a souhlasit se spravedlivým a trvalým mírem na Ukrajině.

Bidenův zákrok v kořenovém kanálku zdržel první setkání

Biden poděkoval Stoltenbergovi za trpělivost a za změnu termínu, protože prezident v pondělí podstoupil druhou operaci kořenového kanálku poté, co o víkendu zaznamenal zubní diskomfort.

Biden řekl, že NATO se během ukrajinské války více sjednotilo a „budeme stavět na tomto impulsu“, když aliance pořádá výroční summit v litevském hlavním městě Vilniusu ve dnech 11. až 12. července.

„Včera odpoledne jsem se hodně bavil,“ řekl Biden. Prezident řekl šéfovi NATO: „Mám malý problém se zuby, o který jsem se staral, a děkuji vám, že jste mě uklidnil.“

Poté se Biden zmínil o svém posledním setkání se Stoltenbergem ve Varšavě.

„Myslím, že jste to řekl, a souhlasím s vámi, NATO nikdy nebylo jednotnější,“ řekl. „Oba jsme pracovali jako čert, abychom to dokázali. Zatím je to dobré.“

V návaznosti na předchozí komentáře ministra zahraničí Antonyho Blinkena Biden řekl, že závazek USA k článku 5 Paktu společné obrany NATO je „velmi pevný“.

Mezitím Stoltenberg poděkoval Bidenovi „především za vaše vedení a silný osobní závazek vůči transatlantické komunitě, Evropě i Severní Americe“.

Mezitím Blinken poděkoval odcházejícímu generálnímu tajemníkovi NATO „zejména“ za jeho „pevnou a pevnou ruku“ během „jednoho z nejkritičtějších období, které si pamatuji v historii aliance“.

Americký ministr zahraničí prohlásil, že NATO je „silnější a jednotnější, než kdy bylo“, částečně díky Stoltenbergovi.

Blinken: Summit ve Vilniusu „znovu potvrzuje závazek bránit každý centimetr území NATO“

Stoltenberg uvedl, že jeho rozhovory v USA byly součástí širších příprav na nadcházející červencový summit vůdců NATO ve Vilniusu.

Blinken novinářům řekl, že očekává, že aliance na summitu „znovu potvrdí svůj společný závazek k článku 5 a k obraně každého centimetru území NATO“.

Řekl také, že očekává „silný balík politické a praktické podpory“ pro Ukrajinu, stejně jako závazky ohledně výdajů na obranu a rozšiřování obranných kapacit.

„Také věříme, že je čas přivítat Švédsko jako dalšího člena koalice,“ řekl Blinken poté, co v posledních měsících proces zpomalily zejména Maďarsko a Turecko.

V Evropě francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Schultz a polský prezident Andrzej Duda Diskutujte o protiútoku Ukrajiny v Paříži Pondělí večer.

Francouzští, polští a němečtí vůdci se zavázali nadále podporovat Ukrajinu. Rosie Birchard z DW Tento prohlížeč nepodporuje komponentu videa.

Stoltenberg: Protiútok může pomoci vynutit mírová jednání

Před politickými schůzkami v úterý Stoltenberg promluvil s americkou zpravodajskou stanicí CNN o eskalaci bojů na Ukrajině, když úřady v Kyjevě uvedly, že jejich dlouho očekávaná protiofenzíva začala vážně.

Řekl, že na pokus o platbu je ještě „brzké dny“ a uznal, že situace je stále „obtížná“.

„Mají právo… osvobodit svou zemi,“ řekl Stoltenberg.

Naznačil také, stejně jako Macron v pondělí ve Francii, že úspěšný ukrajinský tlak by mohl donutit Rusko k vyjednávacímu stolu o něčem, co by se blížilo kyjevským podmínkám.

Těžké boje na Ukrajině: Kyjev deklaruje zisky, říká Putin za vysokou cenu

Ukrajina v posledních dnech hlásila zisky v tlačení na jih podél téměř 100-kilometrové (60 mil) fronty na jihu a východě země a znovu dobyla několik vesnic podél této linie.

Tisková agentura Reuters v úterý uvedla, že její novináři získali přístup do jedné takové osvobozené vesnice Neskushyn s tím, že nad obchodem s potravinami v opuštěné vesnici, která měla před ruskou invazí několik stovek obyvatel, vlála ukrajinská vlajka.

ruský prezident Ruský prezident Vladimir Putin V úterý nezpochybnil územní zisky Ukrajiny, ale tvrdil, že kyjevské síly vynaložily obrovské náklady na jejich dosažení.

Na televizním setkání s válečnými zpravodaji a vojenskými blogery Putin tvrdil, že Ukrajina ztratila více než 160 tanků a asi čtvrtinu vojenských vozidel dodaných ze zahraničí, zatímco Rusko přišlo o 54 tanků. DW nebyl schopen ověřit jeho tvrzení.

Putin také řekl, že nevidí potřebu další masivní mobilizace záložníků v konfliktu. Připustil však, že ruské úřady mohly být lépe připraveny na nedávné útoky přes ruskou hranici, z nichž Moskva nakonec viní Kyjev, zatímco ukrajinská vláda netvrdí, že se na nich podílí.

rm, msh/rs, jsi (AFP, AP, Reuters)