Izrael a Gaza: Biden doufá, že se na začátku ramadánu dočká příměří

Muslimský svatý měsíc, během kterého se vyznavači víry postí od úsvitu do západu slunce, začne 10. nebo 11. března.

Na otázku, zda očekává, že do té doby bude dosaženo dohody, Biden odpověděl: „Doufám, že ano. Stále tvrdě pracujeme na tom, abychom toho dosáhli.“

Zdroj blízký rozhovorům řekl agentuře Reuters, že navrhovaná dohoda bude znamenat 40denní zastavení všech vojenských operací počínaje začátkem měsíce ramadánu a také zvýšení toku pomoci do Gazy.

Výzvy ke zmírnění humanitární krize v Gaze ve čtvrtek zesílily poté, co bylo zabito více než 100 lidí, když davy spěchaly kolem nákladních aut převážejících potraviny.

Hamas, který vládne Gaze, obvinil Izrael ze střelby na civilisty, ale Izrael řekl, že většina z nich zemřela v tlačenici poté, co vypálil varovné výstřely.

Po incidentu prezident Biden oznámil plány na výsadek pomoci do Gazy a řekl: „Nevinní lidé jsou chyceni ve strašné válce, nemohou uživit své rodiny. A viděli jste reakci, když se pokusili získat pomoc.“

„Oxfam nepodporuje americké výsadky do Gazy, které by většinou posloužily k ulehčení svědomí vysokých amerických úředníků, jejichž politika přispívá k pokračujícím zvěrstvům a riziku hladomoru v Gaze,“ uvedla v pátek charitativní organizace.

Oxfam řekl: „Zatímco Palestinci v Gaze byli zatlačeni na úplný okraj, svržení triviálního, symbolického množství pomoci do Gazy bez plánu, jak ji bezpečně distribuovat, Palestincům nepomůže a je to pro ně hluboká urážka. Práce na „zastavení toku zbraní do Izraele“.