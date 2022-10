Podzimní sezóna začíná Oktoberfestem v Beaumontu

Léto oficiálně skončilo a v našich kalendářích jsou podzimní festivaly, které začínají příští víkend slavným Beaumontovým každoročním Oktoberfestem, v sobotu 8. října od 15 do 20 hodin v Rogers Park (6540 Gladys Avenue.).

Původní Oktoberfest se datuje do roku 1810, kdy se princ Ludwig, který se později stal králem Ludwigem I., oženil 12. října v německém Mnichově s princeznou Therese Sasko-Heldburghausen. Občané Mnichova jsou zváni na slavnosti, které se konají na polích před branami města, aby tuto událost oslavili festivalem, koňskými dostihy a dalšími.

Město Beaumont vytvořilo svou verzi Oktoberfestu před šesti lety a proměnilo se v jeden z nejlepších festivalů v regionu.

„Oktoberfest se každým rokem rozrůstá a událost si užívají tisíce lidí,“ řekla Emily Wheeler, ředitelka eventových služeb pro město Beaumont. „Lidé se rádi procházejí se svými rodinami a užívají si živou hudbu a výhled do parku. Je to skvělá událost, jak přivítat podzimní sezónu.“

Beaumont Oktoberfest je oblíbeným rodinným festivalem s originální polkovou hudbou, živou hudbou, food trucky a velkou pivní zahrádkou. Pivní zahrádka nabídne výběr ručně vyráběných piv a německých piv Oktoberfest.

Ti starší 21 let mohou prozkoumat mnoho piv ve stylu Oktoberfestu, včetně výběru Pour Brothers, Buckstin Brewing, Saint Arnold, Karbach, Galveston Island, Paulaner, Sam Adams a Yuengling.

„Máme skvělou sestavu místních a národních kapel a také pivní zahrádku na Oktoberfestu s vystoupeními několika pivovarů, včetně Pour Brothers a Buckstin,“ řekl Wheeler. „Naši partneři akce, Giglio Distributing a Del Papa Distributing, stejně jako sponzoři, jako je Exxon Mobil a Classic Southeast Texas, pomáhají, aby tato akce byla úspěšná a aby si ji každý v Beaumontu užil.“

Vstup na sedmý ročník akce je zdarma a přístupný veřejnosti. Doporučujeme účastníkům, aby si přinesli zahradní židle a deky.

Letošní ročník nabídne představení Blue Water Highway, Paul Childers a Mud Flats spolu s puntíky od TubaMeisters.

Blue Water Highway, nová v jihovýchodním Texasu, je folklorní rocková kapela z Austinu známá svými živými tříhlasými harmoniemi, promyšleným psaním písní, inovativními aranžemi a živými vystoupeními, která jsou stejně podmanivá a zábavná jako jejich alba.

Kapelu tvoří přátelé z dětství Zack Kibodeaux a Greg Essington, spolu s Katherine Clarke a Kyle James Smith. Své jméno si vzali podle dělnické třídy Zacka a Gregga, jejich pobřežního rodného města a dálnice, která vede od ústí řeky Brazos na ostrov Galveston.

Paul Childers a Mud Flats nejsou v této oblasti cizí.

Spojení popu, R&B a soulu Childers vede nový druh zpěváků, skladatelů a kytaristů. Z Nashvillu v Tennessee našel způsob, jak rozmazat hranice mezi Stevie Ray Vaughanem a Hendrixovými kytarovými styly, rytmickou sekcí Motown a akustickými popovými melodiemi.

Kapela TubaMeisters ze San Antonia se specializuje na německou a českou hudbu. Mezi členy kapely patří vysloužilý hudebník americké armády Tapia, Lanny Lee, Marocain, Ray Grimm a Richard Wallace.

S jídlem nebude problém. Food trucky jsou nastaveny tak, aby sloužily co nejlépe v 1701 BBQ, Bobby’s Smokehouse, Mail Bus, KO Korean Grill, Mabel’s Snowcones and Mexican Treats, Old West Smoke Company, Rudy’s Ka Bob, Snack Attack SETX, Stuart’s Limonade a Terrell’s Ice Cream.

Podrobné informace najdete na beaumonteventstx.com.

