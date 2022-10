Started, Polygons: 1993’s Virtua Fighter je vyhlazený AI

V roce 1993 Sega virtuální bojovník Arkádová hra prorazila novou cestu s plně 3D polygonovou grafikou, první v bojové hře. dík Téma Twitter Od umělce jménem Colin Williamson se můžeme podívat na to, jak mohly tyto originální hranaté figurky s jejich koordinačními úhly vypadat.

K vytvoření obrázků si Williamson vzal vintage Virtua Fighter Herní grafika a zdroj vložením „img2img“. stabilní šíření Model syntézy obrazu, který bere vstupní obraz jako vektor, kombinuje jej s psaným popisem a kombinuje výstupní obraz. (Zejména Williamson použil soubor Verze „AUTOMATIC1111“který přichází s pěkným webovým uživatelským rozhraním.)

Stabilní difúze nefunguje magicky, takže to může vyžadovat určité pokusy a omyly a bystré oko, abyste si všimli stimulu, abyste získali hodnotné výsledky. Williamson si však tento proces užil. „Stačí popsat postavu a img2img udělá to nejlepší,“ řekl Williamson Ars. „I když nejtěžší bylo jen přijít na to, jak popsat oblečení postav.“

„Akira“ z roku 1993 Virtua Fighter Dostal grafickou podporu pro AI od Colina Williamsona

Jeffrey z Virtua Fighter Usnadňuje to umělá inteligence.

„Wolfe. Dodd měl vždy vdovu vraha a AI to nerespektuje,“ říká Williamson.

„Kage“ od Virtua Fighter Usnadňuje to umělá inteligence.

„Jackie,“ říká Williamson. „Algoritmus si opravdu není jistý, co dělat s naježenými vlasy.“

„Lao“ od Virtua Fighter Usnadňuje to umělá inteligence.

„Bae“ od Virtua Fighter Usnadňuje to umělá inteligence.

Postava šéfa „Doral“ z Virtua Fighter Získává lesklou grafickou replay AI.

„Jakmile jsem našel dobrou pobídku, udělal bych skupinu asi padesáti a vybral jsem tu nejzábavnější,“ dodává Williamson. „Vyzkoušel jsem věc zvanou ‚negativní stimulace‘, kde říkáte položky AI jako ‚Prosím, nekreslete rozcuchané ruce‘, což nyní dělá skvělou práci, když vaše postavy mají pouze šest prstů místo sedmi.“

Minulý měsíc jsme informovali o fanouškovi systému MS-DOS Používá se podobná technologie Chcete-li „upgradovat“ EGA grafiku na detailnější rendery. Ať tak či onak, zjistili jsme, že umělci provádějící vylepšení AI mají stále rádi původní grafiku a všechny reprodukce jsou dobrou zábavou – nesnaží se přepisovat nebo přepisovat historii. Koneckonců, můžete vidět, jak soubor Virtua Fighter Postavy působí „harmonicky“. Pozdější hry.

„Jsem šťastný, že mohu stát na zádech obrů a využít miliony dolarů výzkumu AI k vytvoření hloupých obrázků, které lidi rozesmějí,“ říká Williamson. „Musím spustit Sega Saturn a podívat se, co ještě najdu.“