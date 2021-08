Nová teorie: Delší dny Země stimulovaly růst kyslíku

Malé mohyly a „prsty“, jako jsou ty na podložkách, jsou způsobeny plyny jako metan a sirovodík stoupající pod nimi. Studie zveřejněná v pondělí navrhuje a testuje teorii, že dlouhé, nepřetržité denní světlo odstartovalo podivné bakterie produkující tolik kyslíku, že většina života, jak ho známe, je možná. (Phil Hartmere, Národní námořní rezervace Noah Thunder Bay)

LAKE HURON, Michigan (AP) – Vědci mají novou představu o tom, jak Země získává kyslík: to proto, že planeta zpomaluje a dny jsou delší.

Studie zveřejněná v pondělí navrhuje a testuje teorii, že dlouhé, nepřetržité denní světlo odstartovalo podivné bakterie produkující tolik kyslíku, že většina života, jak ho známe, je možná.

Extrahovali lepkavé purpurové bakterie z a hluboké umyvadlo v jezeře Huron a manipulováno s množstvím světla, které jsem dostal při laboratorních experimentech. Čím více konstantního světla páchnoucí mikrobi získávají, tím více kyslíku produkují.

Jednou z největších záhad vědy je, jak se Země přesunula z planety s minimem kyslíku do dýchatelného vzduchu, který nyní máme. Vědci již dlouho zjistili, že se jim říká mikrobi siniceByli zapojeni, ale nemohli přijít na to, proč začala Velká kyslíková událost.

Vědci v pondělní studii přírodní vědy o Zemi Předpokládá, že zpomalení rotace Země, které postupně prodlužuje dny ze současných šesti na 24 hodin, bylo pro sinice klíčové ve snaze učinit planetu prodyšnější.

Asi před 2,4 miliardami let bylo v zemské atmosféře tak málo kyslíku, že se to sotva dalo změřit, takže žádný živočišný nebo rostlinný život, jako ten, který známe, nemohl přežít. Místo toho mnoho mikrobů vdechlo oxid uhličitý a v případě sinic produkovalo kyslík v první formě fotosyntézy.

Vedoucí studie Judith Klatt, biogeochemička z Max Planck Institute v Německu, uvedla. Výbuch kyslíku umožnil rostlinám a zvířatům vyvíjet se, řekla, přičemž další rostliny se nyní připojily k párty vyrábějící kyslík.

Tento snímek, který poskytla národní mořská rezervace NOAA Thunder Bay, ukazuje burbot odpočívající na skalách pokrytých fialovými a bílými mikrobiálními rohožemi uvnitř centrálního kráteru ostrova v jezeře Huron v Michiganu.

Proč ale bakterie v obžerství okysličují? Právě tam přichází oceánograf University of Michigan Brian Arbeck. Studuje přílivové síly na Zemi a to, jak zpomalovaly rotaci Země. Arbic poslouchal kolegovu přednášku o sinicích a všiml si, že událost s kyslíkem se časově shodovala s nárůstem načasování pozemských dnů. Rotace planety se zpomaluje kvůli složité fyzice Přílivové tření a interakce s Měsícem.

Michiganští vědci a němečtí vědci testovali svou teorii s bakteriemi podobnými tomu, co by bylo před 2,4 miliardami let. Použili fialové a bílé rohože sinic, které žijí v podivném světě závrtu přibližně 79 stop hluboko v Huronském jezeře.

„Ve skutečnosti si představujeme, že svět po většinu své historie vypadal jako závrt centrálního ostrova,“ řekl Klatt.

Potápěči přinesli želatinové koberce z bakterií, které voněly shnilými vejci. Klatt a jeho kolegové je vystavovali různým množstvím světla až 26 po sobě jdoucích hodin. Zjistili, že více souvislého světla způsobuje, že mikroby produkují více kyslíku.

Autoři studie a externí vědci uvedli, že je to jen jedno z možných, ale věrohodných vysvětlení nárůstu kyslíku na Zemi.

Tato myšlenka je tak působivá, že nevyžaduje žádné zásadní biologické změny v bakteriích ani ve světových oceánech, řekl Tim Lyons, profesor biochemie na Kalifornské univerzitě v Riverside, který nebyl součástí výzkumného týmu.

Oddělení zdravotnictví a vědy Associated Press získává podporu od oddělení vědeckého vzdělávání Howard Hughes Medical Institute. Za veškerý obsah odpovídá výhradně AP.

