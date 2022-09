Organizátoři se připravují na mezinárodní soutěž kapel v okrese Upshur | Zprávy, sport, práce

BUCKHANNON – Jedna z největších mezinárodních zábavních akcí, které kdy stát pořádal, se v našem regionu uskuteční příští rok v létě, kdy se do Buckhannonu dostane v roce 2023 World Tag Team Championship.

Přestože událost, která se bude konat na Cebe Ross Field v kampusu West Virginia Wesleyan College, zbývá 10 měsíců, úředníci soutěže tvrdě pracovali na přípravách.

„Už jsme zjistili, že tuto akci budeme pořádat v lednu 2021, takže jsme od té doby opravdu tvrdě pracovali, abychom dali všechno dohromady,“ Randy Sanders, předseda organizačního výboru pro WAMSB 2023, řekl The Inter-Mountain. „Bylo dobré začít tak brzy, protože nám to umožnilo v tichosti budovat infrastrukturu a začít shánět peníze. Ale teď se opravdu prosazujeme a věci jdou dobře.“

Sanders řekl, že komise vytvořila partnerství s několika subjekty v celém regionu za účelem podpory, včetně komise Randolph County Commission, která na akci poskytla 7 500 dolarů. Na tuto akci se vybralo celkem 150 000 $.

„Rádi bychom poděkovali a znovu poděkovali komisařům okresu Randolph Chris C., David Kessling a Chris Sealer za jejich podporu,“ řekl Sanders. „Rádi bychom také vyjádřili své uznání Harrison County Commission, Dutch Miller Automotive Group, Jenkins Ford, We-R-Farmers, Mike Ross, Ike Morris, Create Buckhannon, National Endowment for the Arts a samozřejmě, městu Buckhannon za veškerou jejich podporu. finanční“.

V soutěži mistrovství světa se představí kapely z celého světa, včetně mnoha z celých Spojených států a ze Západní Virginie. Aktuálně je na tuto akci přihlášeno 68 kapel z 27 zemí.

V říjnu bude výbor hostit virtuální soutěž organizovanou společně s WAMSB International. Účelem soutěže je získat aktualizované pořadí kapel po dvouleté přestávce v soutěži z důvodu pandemie COVID-19. Umožní to více kapelám pokročit v jejich snaze zúčastnit se příštího ročníku.

Angola, Bahamy, Brazílie, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Česká republika, Demokratická republika Kongo, Ekvádor, Salvador, Německo, Guatemala, Honduras, Irsko, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko , Uruguay, Venezuela a Vietnam Mezi zeměmi, které se do této akce přihlásily.

V květnu výbor hostil zástupce ze Salvadoru, Hondurasu a Baham. Tři skupiny dostaly prohlídku trasy průvodu, kampus West Virginia Wesleyan University a některé z mnoha místních atrakcí, včetně trávení času v Elkins s komisařem Sealerem.

„Čtyři týmy byly nadšené příležitostí, umístěním a pohostinností, kterou zde v Buchanonu a Elkinsu našli,“ řekl Sanders. „Oblast se jim líbila a všichni čtyři plánují zúčastnit se soutěže příští rok.“

Týdenní slavnosti začnou 17. července a potrvají do 23. července, kdy proběhnou oficiální závěrečné ceremonie. Po celý týden se budou v centru Bucnon konat průvody, živá zábava, soutěže, jarmarky a karnevalové jízdy.

Více informací o akci najdete na https://wamsb2023.com.

