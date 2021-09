Úspěch mistrovství světa pomáhá pozvednout futsal do nových výšin

Impozantní výsledek Vietnamu na mistrovství světa FIFA Futsal posílil tým silně ve světovém žebříčku a také viděl výkony hráčů z mezinárodních klubů.

Vietnamští hráči komunikují s fanoušky po zápase 16. kola mistrovství světa ve fotbale FIFA 2021 proti Rusku 22. září v litevském Vilniusu. Po svém úspěchu je Vietnam mezinárodně velmi uznávaný. – Obrázek FIFA.com

FIFA, která pochválila Vietnam a jeho jednotlivé hráče za jejich vynikající výkon, zařadila Vietnam v září na 39. místo na celém světě, což je o pět míst více než minulý měsíc.

V Asii poskočil tým o tři místa na šesté místo. Oba jsou jejich nejvyšší ze všech.

Podle šéfa mise Tran Anha To se tým vrátil domů se vztyčenou hlavou po turnaji a nyní bude plánovat příští mistrovství světa v roce 2024.

Úžasné mistrovství

Vietnam se na turnaji Quadrennial pořádně rozjel, protože jeden ze čtyř nejlepších týmů skončil třetí s jednou výhrou, jednou remízou a jednou prohrou v Litvě.

Poté, co v úvodním zápase prohráli 9: 1 s pětinásobnými držiteli Brazílie, porazili Panamu 3: 1 a s Českem remizovali 1: 1, oba týmy se umístily výše.

Poté přiměli stříbrného medailistu Rusko tvrdě pracovat, než prohráli 3: 2 ve vyřazovací fázi. Je to podruhé, kdy Vietnam dosáhl této fáze soutěže. V Kolumbii před pěti lety je také ve čtvrtfinále vyřadilo Rusko, ale s mnohem větším náskokem.

Jako jeden z prvních pěti mladých hráčů turnaje byl individuálně zvolen quarterback Nguyen Van Hue. Jeho úžasný gól, který pomohl Vietnamu porazit Panamu, byl nejlepším úspěchem ve skupinové fázi.

Ovlivněna byla i hlavička Nguyena Dak Hoye v zápase s Ruskem. Miguel Rodrigo, expert z technické studijní skupiny FIFA, řekl: “Byl to velmi, velmi působivý cíl. Hlava asistující při hlavičkování je něco, co téměř nevidíte.”

Brankář Ho Van Y ukázal svůj talent, když šetřil více než 15krát. Je pravděpodobné, že bude prvním brankářem, který v letošním turnaji skóroval, pokud jeho finiš získá oficiální hodnocení v zápase s Panamou.

„Vybudovali jste dobrý tým, ve kterém se hráči mohou spojit, aby přinesli silné stránky svých spoluhráčů nebo napravili slabiny ostatních,“ řekl Pham Minh Jiang, trenér národního týmu.

„Moji náhradníci jsou také silní, rychlí a zkušení hráči, kteří dokážou dobře nahradit svůj první tým a neustále zajišťovat sílu Vietnamu.“

Když kapitán Tran Van Vu podruhé hovořil o mistrovství světa, řekl: „Po akci 2016 jsme měli zkušenosti s touto globální soutěží. Jsme hrdí na to, co jsme tentokrát dokázali.

“Udělali jsme pro náš národ a naše příznivce maximum. Bylo to pro Vietnam úspěšné a lepší mistrovství světa,” řekl Fu.

Je čas letět vysoko

Podle Tua je pro posílení a zlepšení její pozice zapotřebí mnoho věcí, ale postavení Vietnamu ve světě je opravdu dobré.

„FIFA a AFC oceňují národní tým Vietnamu,” řekl Tu. „Sám jsem obdržel blahopřání od mnoha trenérů a odborníků. Jsem opravdu hrdý.”

Tu věří, že skutečnost, že vietnamští hráči dostali nabídky hrát v zahraničí, ospravedlňuje dobrý turnaj, který odehráli, a svědčí o schopnostech hráčů na mistrovství světa.

Nguyen Dak Huy z Vietnamu (uprostřed) obdržel nabídky od mezinárodních klubů po mistrovství světa ve fotbale FIFA. – Obrázek FIFA.com

Y, Hieu, Vu a Huy jsou pod dohledem mnoha skautů a Tu, vedoucí oddělení futsalu Vietnamského fotbalového svazu, řekl, že je rád, když je pošle do zahraničí, aby zlepšili své dovednosti.

“Je skvělé, že hráči mají možnost hrát v zahraničí. Jako jeden z prvních lidí, kteří ve Vietnamu vybudovali futsalová tréninková centra, je vždy podporuji, aby překračovali hranice,” řekl Tu, majitel národního šampiona Tai Son Nam FC .

“Samozřejmě to závisí na různých věcech. Aby byli hráči pozváni, musí být dobře natrénovaní a ukázat svoji skvělou techniku. Kluby zároveň dostanou své hráče, pokud budou velkoryse nabízet.”

Dříve byli Pham Duc Hoa a kapitán Vu pozváni na soutěž do Španělska a Tran Thai Huy a Nguyen Minh Tri byli pozváni do Japonska.

zářná budoucnost

Čtrnáct let od debutu národního šampionátu se Vietnam dvakrát kvalifikoval do čtvrtfinále mistrovství světa. Je to vůbec nejlepší výsledek a očekává se, že bude řídit futsal lokálně.

“Vietnamská fotbalová federace bude organizovat více akcí pro futsal a přiblížit jej komunitě. Zavedeme také řešení, aby byla atraktivnější a konkurenceschopnější,” řekl viceprezident Tran Quoc Tuan z vietnamského fotbalového svazu.

Mezitím Tu řekl, že kvalita domácích turnajů se každým rokem zlepšuje. Zlepšují se dovednosti hráčů, což je vidět na dobrých výsledcích Vietnamu.

„Je skvělé vědět, že vietnamští fanoušci postupně obrátili pozornost k méně populárnímu futsalu, zejména po mistrovství světa,“ řekl Tu.

„Doufám, že se lidé spojí, aby zvýšili úroveň futsalu a pomohli sponzorům se udržitelně rozvíjet.“

Tu také obdržel přihlášky od zahraničních trenérů a hráčů, kteří chtějí soutěžit ve Vietnamu. Řekl, že pokud by byli přijati, určitě by pomohli zlepšit místní ligy.

Kwan, bývalý národní trenér a kapitán, řekl, že viděl rostoucí počet lidí, kteří sledovali futsal. Jejich živé a vzrušující diskuse na sociálních sítích byly něco, co nikdy předtím neviděli.

“Věřím, že úspěch mistrovství světa změní názor lidí na futsal. Budou se o něj zajímat a budou ho milovat a bude ho hrát více lidí. Doufám, že Vietnam brzy otevře dveře zahraničním hráčům, aby získali další mistrovství a kvalitu hráči, “řekl.

Zdroj: Vietnam News