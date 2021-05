Kanadská Einarssonová zahajuje úvodní zápas na světech žen a Německo používá tým tří mužů

Calgary – Po velmi dlouhém čekání Keri Enarsonová v pátek konečně debutovala na světovém šampionátu žen v curlingu LGT.

Její debut proti vládnoucí olympijské šampiónce nešel podle plánu.

Einarsson se vzdala krádeže na desátém konci, když její poslední hod byl těžký, protože Švédka Anna Hasselbergová unikla odpoledne výhrou 6: 5 v Marken McPhail Center ve WinSportu.

„Rozhodně nemůžeme vystoupit, protože jsem si myslel, že jsme hráli opravdu dobře,“ řekl Einarson. „Měli jsme šanci vyhrát a já jsem jen sklouzl zpět.“

Ainarson loni vyhrál kanadský šampionát, ale světová kvalifikace 2020 byla v předvečer soutěže kvůli pandemii zrušena.

Její tým, Val Sweeting, manitobská Shannon Birchardová a Briane Meilleurová obhájili loni v únoru svůj Scotties Tournament of Hearts v curlingové bublině, aby si již druhý rok po sobě zarezervovali světové kotviště.

“Bylo úžasné vstoupit na led a konečně dostat příležitost hrát na světové scéně,” řekl Einarson.

Hned v úvodním zápase utrpěli Švédové, ale Hasselberg jemným úderem zúžil náskok na jeden v šestém cíli. Dvouhra si vyměnila strany, než Hasselberg ukradl bod v 9, aby byl 5-5.

V desátém cíli provedl Haselburg jemnou remízu s prstenem vysokým čtyři stopy pod kapotou, aby stiskl kanadský skok.

„Myslím, že opravdu ukázal našeho týmového ducha,“ řekl o návratu Hasselberg.

Enarson se vrátil z Camp Morton, Mann. „Poražením Anny Kubiškové z České republiky 9: 2 ve večerním nerozhodném výsledku.

Einarson následovala svou korunu ve Scotts s kanadským titulem smíšené čtyřhry s Bradem Josiem. Její čtyřčlenná jednotka minulý víkend porazila Rachel Homan, aby vyhrála šampionát Princess Auto Players Championship.

Mistrovství světa žen je sedmým a posledním podnikem, který se bude konat v bublině na kanadském olympijském stadionu.

Příprava na soutěž byla poznamenána zprávou, že dva němečtí hráči měli po příjezdu do Calgary pozitivní test na virus COVID-19 při předsoutěžní prohlídce.

Událost čtrnácti týmů dostala ve středu zelenou, aby mohli pokračovat ve veřejné správě.

Všichni hráči a ostatní členové týmu měli minulý týden pravidelně negativní testy. Později ve čtvrtek bylo Německu povoleno hrát jako tříčlenný tým.

Zkrácená jednotka složená z převrácené Daniely Jenshové, zástupkyně Mie Hueniové a kapitánky Analiny Genchové při ranním losování ztratila rozhodnutí 8: 4 s Ruskou Alinou Kovalevou a ve večerním zápase zareagovala vítězstvím Spojených států 8: 7.

Dva hráči, kteří měli pozitivní test, zůstali v izolaci. Německá Clara Hermine Vom II a náhradní Emira Abbas nebyly k dispozici v pátek.

„Samozřejmě, že nám fandí, ale je těžké nebýt teď s námi,“ řekla Daniela Gensch. „Myslím, že doufali, že budou s námi na ledě, ale podporují nás z hotelového pokoje. Ale ano, jsou v pořádku, jsou v pořádku.“

Tým obvykle musí použít čtyři hráče, ale WCF udělila kluzišti výjimku v 11. Federace cítila, že se situace podle pravidel soutěže kvalifikovala jako „polehčující okolnost“.

“Je zřejmé, že jsme v pohodě, protože můžeme opravdu hrát,” řekl Jensch. „Minulý týden byla nová zkušenost. Upřímně řečeno, je to něco, na co jsme se nepřipravili. Ale myslím, že jsme si s pomocí (ostatních) vedli velmi dobře, takže je to v pořádku.“

30. dubna – 9. května jsou hlavní kvalifikace na hry v Pekingu 2022. Šest nejlepších týmů se kvalifikuje do kvalifikace a zajistí olympijské kotviště pro své země.

Během mistrovství světa mužů počátkem tohoto měsíce došlo v bublině k panice COVID-19, ale všechny čtyři pozitivní výsledky byly později považovány za falešně pozitivní.

Německý fotbalový svaz uvedl, že němečtí sportovci, kteří mohou v pátek hrát, by měli podstoupit rychlé testy a každé ráno podstoupit test polymerázové řetězové reakce (PCR). Federace ve svém prohlášení uvedla, že její kolegové, stále v izolaci, budou i nadále „léčeni“ zdravotnickými úředníky v soutěži.

Organizátoři ve středu zrušili úvodní trénink. Výcvik pokračoval ve čtvrtek, ale Němci museli počkat až pozdě večer, než poprvé vstoupili na led.

Švýcarská obhájkyně titulu Silvana Terenzoniová opustila jihokorejskou Eung Kim 10: 2 a na odpolední vítězství 9: 2 nad Itálií potřebovala pouze šest stran.

Eve Muirheadová ze Skotska si připsala vítězství 10–6 nad Spojenými státy, Tabithou Petersonovou, následovanou vítězstvím 10–5 nad Japonkou Sayaka Yoshimurou. den.

Poté, co porazilo Německo, opustilo Rusko jihokorejský Eunjung Kim 8-7.

Týmy čtyř osob přivedou do hlavních lig dalšího hráče, který se nazývá pátý nebo náhradní, aby se připojil k týmu v případě nemoci nebo zranění. Pokud jde o úklid, mohou být týmy tří mužů v nevýhodě.

„V tuto chvíli to považujeme za posun vpřed,“ řekl německý trenér Olli Kaab. “To je dobré.”

Kanada usiluje o vystoupení na pódiu, protože Jennifer Jones získala zlatou medaili v roce 2018 v North Bay v Ontariu.

Chelsea Curry přeskočila kanadskou účast v roce 2019 v dánském Silkeborgu, ale kvalifikace se neúčastnila.

Tato zpráva byla poprvé publikována The Canadian Press 30. dubna 2021.