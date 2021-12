Vesmírný dalekohled Jamese Webba zahájil kritické rozmístění slunečního štítu

Dnes brzy odpoledne dokončil operační tým mise Webb nasazení první ze dvou struktur, které obsahují nejsložitější a nepředvídatelnou součást Webbu: opalovací krém.

Struktury – nazývané standardizované konstrukce předního a zadního panelu – obsahují pět pečlivě složených fólií na ochranu proti slunečnímu záření, stejně jako lanka, kladky a uvolňovací mechanismy, které tvoří Webbovu sluneční clonu. Tým dokončil předsunuté rozmístění palet kolem 13:21 EDT poté, co celou operaci zahájil asi o čtyři hodiny dříve. Tým se nyní přesune k rozmístění zadních palet.

Dopředné rozmístění palet vyžadovalo několik hodin, kdy operační tým mise pečlivě procházel desítkami kroků – pouze jedním z nich bylo skutečné rozmístění poháněné motorem pro přesun palety ze skladovacího místa do rozmístěného stavu. Snížení přední palety je také prvním případem, kdy tento podvozek provedl tento pohyb od chvíle, kdy v prosinci 2020 prošel závěrečným testováním detekce a nasazení v Northrop Grumman Space Park v Redondo Beach v Kalifornii.

Rozmístění struktur platformy začíná to, co bude trvat nejméně pět dní kroků nutných k nasazení sluneční clony – proces, který nakonec určí schopnost mise uspět. Pokud by sluneční štít nebyl na místě, aby udržoval Webbův dalekohled a přístroje tak chladné, Webb by nebyl schopen pozorovat vesmír tak, jak byl navržen.

instrukce – zobrazeno zde – Po dnešku bude pokračovat roztažením sestavy rozmístitelné věže, následným uvolněním krytek slunečních clon, prodloužením výložníků a nakonec utažením pěti kaptonových vrstev samotné sluneční clony.

Rozmístění Slunečního štítu bude jedním z nejnáročnějších rozmístění kosmických lodí NASA Od té doby operační tým mise zabudoval do plánovaného harmonogramu flexibilitu, takže harmonogram a dokonce i pořadí dalších kroků lze v nadcházejících dnech změnit.