O deset let a 1,2 miliardy dolarů později NASA odhalila svůj Bennuův kořist: 121 gramů

Po letech spekulací NASA Konečně odhaleno Ve čtvrtek byl celkový vzorek asteroidu, který se loni na podzim vrátil z Bennu na Zemi, 4,29 unce (121,6 gramu).

Abychom toto číslo uvedli na pravou míru, celková hmotnost je o něco více než půl šálku cukru nebo krabice se 100 kancelářskými sponkami. Je to zhruba stejná hmota jako malé avokádo a nedá se namazat ani na toasty.

Takže je to v jistém smyslu velmi malý vzorek. Zvlášť když vezmete v úvahu, jak daleko NASA a její partneři zašli, aby ji obnovili. Goddard Space Flight Center vesmírné agentury spolupracovalo s University of Arizona a Lockheed Martin na stavbě kosmické lodi OSIRIS-REx za 800 milionů dolarů. Byl vypuštěn v září 2016 na raketě Atlas V, za dodatečné náklady 183,5 milionu $. Když prošel vnitřní sluneční soustavou a vrátil se, NASA utratila dalších 200 milionů dolarů na operace mise.

Plechovka tuňáka

Když to dáme dohromady, NASA investovala 1,2 miliardy dolarů a větší část dekády, aby získala množství asteroidového prachu, které by se pohodlně vešlo do malé plechovky s tuňákem.

Ale jak se říká, dobré věci přicházejí v malých baleních. I když je vzorek malý, je 20krát větší než množství materiálu asteroidu, který byl předtím vrácen na Zemi dvěma japonskými misemi pro návrat vzorků. Trochu to půjde dlouho Vědci studují organické látky a další materiály nalezené v tomto prachu asteroidů, aby přišli s božskými vodítky o původu života a podmínkách, které existovaly na úsvitu naší sluneční soustavy. K získání užitečného výsledku z elektronového mikroskopu nepotřebujete hromadu materiálů.

Kromě toho byla výtěžnost vzorku dvojnásobkem minima požadovaného pro misi, 60 gramů. Proto lze OSIRIS-REx nyní kategoricky klasifikovat jako nekvalifikovaný úspěch.

čekání na čas

Vědecká komunita musela čekat déle, než se očekávalo, aby zjistila, kolik materiálu OSIRIS-REx se vrátilo na Zemi. Zatímco inženýři a technici v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu loni v říjnu pracovali na otevření nádoby na vzorky, narazili na zádrhel kvůli dvěma tvrdohlavým spojovacím prvkům. Teprve poté, co byly vynalezeny nové nástroje, byla nádoba na vzorky konečně v lednu otevřena, aby odhalila malý poklad.

V nadcházejících týdnech budou některé Bennuovy materiály zabaleny a distribuovány výzkumníkům ke studiu. V rámci mise OSIRIS-REx bude skupina více než 200 vědců z celého světa zkoumat vlastnosti regolitu, včetně výzkumníků z několika institucí v USA, Japonské agentury pro výzkum letectví a Kanadské vesmírné agentury.

NASA však hodlá vyhradit asi 70 % materiálu pro budoucí studium.