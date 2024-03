Studujte souvislosti mezi stravou, cukrovkou a Alzheimerovou chorobou

souhrn: Nová studie zkoumá molekulární vazby mezi diabetem 2. typu a Alzheimerovou chorobou a podporuje myšlenku Alzheimerovy choroby jako „diabetu 3. typu“.

Tato studie zjistila, že dieta s vysokým obsahem tuků potlačuje důležitý protein ve střevě, Jak3, což vede k mozkovým změnám podobným Alzheimerově chorobě u myší. Zdůrazňuje důležitost zvládání nebo vyhýbání se cukrovce pomocí diety, aby se snížilo riziko Alzheimerovy choroby.

Zjištění zdůrazňují potenciální cestu od stravy k zánětu střeva ke zdraví mozku a nabízejí naději na preventivní strategie.

Klíčová fakta:

Molekulární spojení: Inhibice proteinu Jak3 ve střevech v důsledku diety s vysokým obsahem tuku může zahájit zánětlivou kaskádu, která vede k symptomům podobným Alzheimerově chorobě v mozku. Preventivní schopnosti: Kontrola nebo vyhýbání se cukrovce pomocí diety a řízení hladiny cukru v krvi může významně snížit riziko rozvoje Alzheimerovy choroby. Široké spektrum efektů: Vzhledem k velkému počtu dospělých ve Spojených státech s prediabetem mohou změny životního stylu za účelem prevence diabetu také snížit riziko rozvoje Alzheimerovy choroby, což zdůrazňuje kritický průsečík mezi stravou, metabolickým zdravím a neurodegenerací.

zdroj: ASBMB

Nový výzkum na myších poskytuje pohled na to, co se děje na molekulární úrovni, co může způsobit, že se u diabetiků rozvine Alzheimerova choroba.

Tato studie přispívá k rostoucímu počtu výzkumů o souvislostech mezi diabetem 2. typu a Alzheimerovou chorobou, kterou někteří vědci nazývají „diabetem 3. typu“.

Výsledky naznačují, že podle vědců je možné snížit riziko rozvoje Alzheimerovy choroby tím, že budete cukrovku dobře kontrolovat nebo se jí vyhnout.

Aby vědci zjistili, jak může strava ovlivnit rozvoj Alzheimerovy choroby u diabetiků, sledovali, jak specifický protein ve střevě ovlivňuje mozek. Kredit: Neuroscience News

Studii vedl Narendra Kumar, docent na Texas A&M University v College Station.

„Věříme, že cukrovka a Alzheimerova choroba spolu úzce souvisí, a přijetím preventivních nebo zmírňujících opatření proti cukrovce můžeme předejít nebo alespoň zpomalit rozvoj příznaků demence u Alzheimerovy choroby,“ řekl Kumar.

Kumar představí nový výzkum na Discover BMB, výročním setkání Americké společnosti pro biochemii a molekulární biologii, které se koná 23. až 26. března v San Antoniu.

Diabetes a Alzheimerova choroba jsou dva z nejrychleji rostoucích zdravotních problémů na celém světě. Diabetes mění schopnost těla přeměňovat potravu na energii a postihuje odhadem 1 z 10 dospělých ve Spojených státech. Alzheimerova choroba, forma demence, která způsobuje postupný pokles paměti a myšlení, patří mezi 10 nejčastějších příčin úmrtí ve Spojených státech.

Je známo, že strava ovlivňuje rozvoj diabetu i závažnost jeho zdravotních účinků. Aby vědci zjistili, jak může strava ovlivnit rozvoj Alzheimerovy choroby u diabetiků, sledovali, jak specifický protein ve střevě ovlivňuje mozek.

Zjistili, že strava s vysokým obsahem tuku inhibovala expresi proteinu zvaného Jak3 a že myši, které tento protein neobsahovaly, byly vystaveny řadě infekcí, které začaly ve střevě a putovaly přes játra do mozku.

Nakonec myši vykazovaly známky symptomů podobných Alzheimerově chorobě v mozku, včetně zvýšené sekrece beta-amyloidu u myší a hyperfosforylovaného tau, stejně jako známky kognitivní poruchy.

„Vzhledem k tomu, že játra jsou metabolitem všeho, co jíme, věříme, že cesta ze střeva do mozku vede přes játra,“ řekl Kumar.

Dodal, že jeho laboratoř již dlouhou dobu studuje funkce Jak3 a nyní vědí, že vliv jídla na změny v expresi Jak3 vede k prosakujícímu střevu. To následně vede k chronickému zánětu nízkého stupně, cukrovce, snížené schopnosti mozku eliminovat toxické látky a symptomům podobným demenci, které se vyskytují u Alzheimerovy choroby.

Dobrou zprávou podle Kumara je, že může být možné zastavit tuto zánětlivou cestu zdravou stravou a kontrolou hladiny cukru v krvi co nejdříve.

Zejména lidé s prediabetem – což zahrnuje odhadem 98 milionů dospělých Američanů – by mohli těžit z přijetí změn životního stylu, aby zvrátili prediabetes, zabránili rozvoji diabetu 2. typu a potenciálně snížili riziko rozvoje Alzheimerovy choroby.

O diabetu, demenci a zprávách o výzkumu stravy

autor: Anne Johnsonové

zdroj: ASBMB

sdělení: Ann Johnson – ASBMB

obrázek: Obrázek připsán Neuroscience News

Původní vyhledávání: Výsledky se zobrazí v Discover BMB