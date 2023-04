Obavy z určitých typů myšlení mohou ovlivnit volbu povolání lidí

Lidé, kteří si dělají starosti s určitými typy myšlení, jako je kreativita, matematika nebo prostorové uvažování, mají tendenci mít menší zájem o kariéru nebo činnosti, o kterých se domnívají, že zahrnují tento specifický typ myšlení, podle nového výzkumu zveřejněného v Vědecké zprávy.

vysvětlil hlavní autor Richard G. Dacre, hostující vědec na Georgetownské univerzitě.

Naše úvaha byla taková, že pokud jsme našli konzistentní důkazy, že pocit úzkosti z určitého typu myšlení – matematického myšlení, prostorového myšlení, kreativního myšlení atd. – byl spojen s tendencí chtít se vyhýbat situacím, ve kterých si lidé mysleli tento druh myšlení. může být nezbytné, pak se může stát, že tyto pocity úzkosti mohou stačit k tomu, aby významně ovlivnily životy lidí, částečně diktovaly, jak lidé tráví čas a dokonce i to, jaké profesní dráhy zvažují.“

„Zjistili jsme, že tomu tak bylo – pocit zvláštní úzkosti z určitého typu myšlení byl konzistentně spojen s tendencí chtít se vyhýbat situacím a zaměstnáním, které zahrnovaly daný typ myšlení. Tyto pocity úzkosti ohledně typů myšlení mohou být skutečně důležitou součástí lidských životů.“

„Pro nás to zvyšuje profil těchto ‚kognitivních obav‘, jak je nazýváme, a doufáme, že zjištění budou motivovat další výzkumníky, aby se k nám připojili ve snaze lépe porozumět a nakonec najít způsoby, jak těmto úzkostem bojovat.“

Pro svou studii výzkumníci rekrutovali účastníky ze dvou zdrojů: z fondu vysokoškolských účastníků Georgetown University a z Amazon’s Mechanical Turk (MTurk). Shromáždili data od 331 účastníků, jejichž průměrný věk byl 30 let.

Výzkumníci poskytli účastníkům několik dotazníků, včetně měření kreativní úzkosti, matematické úzkosti, prostorové úzkosti a obecné úzkosti. Požádali také účastníky, aby ohodnotili svůj zájem o 48 různých povolání a 48 činností souvisejících s zaměstnáním a také, do jaké míry si myslí, že každé z těchto povolání a činností zahrnuje kreativní myšlení, matematiku a prostorové uvažování.

K měření úzkosti z kreativity Dacre a jeho kolegové použili stupnici kreativity, která zahrnuje 16 položek, které žádaly účastníky, aby ohodnotili, jak úzkostně se mohou cítit v situacích vyžadujících kreativní myšlení. Zahrnoval také nekreativní kontroly úzkosti, které představovaly podobné situace, aniž by vyžadovaly kreativitu, což jim umožnilo kontrolovat úzkost vůči nekreativním aspektům prezentovaných situací.

Matematická úzkost byla měřena pomocí jednopoložkové matematické škály úzkosti, která požádala účastníky, aby ohodnotili svou úzkost vůči matematice na stupnici od 1 do 10. Prostorová úzkost byla měřena pomocí škály prostorové úzkosti, konkrétně dílčí škály mentální manipulace, která měří úzkost vůči matematice. mentálně manipulovat s předměty. Výzkumníci také zahrnuli míru obecné úzkosti o vlastnostech pomocí subškály vlastností v inventáři State Traits Anxiety Inventory.

Dacre a jeho kolegové vyvinuli rámec, který se soustředil na to, jak účastníci vnímali, do jaké míry různá povolání nebo činnosti zahrnují určité typy myšlení. Našli konzistentní důkazy, že vyšší úzkost v doméně (kreativita, matematika nebo prostorové uvažování) předpovídala nižší koeficient afinity v této doméně, což znamená, že jednotlivci se méně zajímali o aktivity, kdykoli se zdálo, že zahrnují tento typ myšlení. To naznačuje, že pocit úzkosti z určitých typů myšlení může hrát důležitou roli při utváření našich zájmů.

„Jedním z nejdůležitějších poznatků z této studie je, že pravděpodobně existuje mnoho lidí, kteří ani neuvažují o konkrétních kariérních cestách, protože mají dojem, že tato profese zahrnuje nějaký druh myšlení, ze kterého mají strach,“ Dacre říká PsyPost.

To je škoda, protože v této studii jsme také našli důkazy, že lidé mají navzájem velmi odlišné vnímání toho, jak moc stejné povolání obsahuje nějaký typ myšlení. Lidé silně nesouhlasili například v tom, jak moc si mysleli, že být biologem zahrnuje kreativní myšlení.“

„Pro nás to znamená, že mnoho lidí nemusí nejlépe rozumět tomu, co určitá zaměstnání skutečně zahrnují, a v důsledku toho se mohou rozhodovat o kariéře na základě nepravdivých informací,“ dodal Dacre. „Na základě našich zjištění radím každému, kdo zvažuje různé kariérní možnosti, aby se ujistil, že se podíváte na celou kariéru a promluvíte si s lidmi v ní, než se ji rozhodnete ukončit – možná jste zrušili kariéru, která by ve skutečnosti , být pro vás perfektní na základě vašeho nepřesného pochopení toho, co ta práce vlastně obnáší.“

Studie poskytuje nový pohled na to, jak obavy z různých typů myšlení ovlivňují typy zaměstnání nebo činností, o které se lidé zajímají. Metodika však měří pouze to, co lidé řekli, že je zajímá. Vědci navrhují, že budoucí výzkum by měl zkoumat, jak typy úzkosti ovlivňují chování.

„V budoucnu mohou výzkumníci používat tento rámec afinitních koeficientů, stejně jako obecný princip, že kognice mohou utvářet to, čemu se lidé s kognitivně specifickou úzkostí chtějí vyhnout, aby začali budovat komplexnější chápání vazeb mezi kognitivně specifickými obavami a kognitivní specifické obavy,“ došli vědci k závěru. že vyhýbání se napříč širokou škálou typů úzkosti a hledání.“ Věříme, že to může umožnit úplnější pochopení okolností, za kterých lidé, kteří si dělají starosti s určitým typem vyhýbavých myšlení zapojte se do toho.“

studie, „Důkazy o vyhýbavých tendencích spojených s obavami o určité typy myšleníNapsali Richard J. Dacre, Michael Slipenkij, Adam E. Green a Ian M. Lyons.