Město Kansas se shromažďuje a slzy, písně a vzpomínky pamatují na hrdinu korejské války otce Emile Caponeho

Otec Emile Capone slaví mši svatou pomocí kapoty svého džípu jako oltáře, zatímco jeho asistent Patrick J. Schuller klečí v Koreji 7. října 1950, necelý měsíc před Caponeovým zajetím. Capone zemřel v zajateckém táboře 23. května 1951. (Raymond A. Skeehan/americká armáda)

PILSON, KS (Tribune News Service) – Když letadlo s ostatky hrdiny korejské války otce Emila Caponeho konečně přistálo v Kansasu, Paul Roach vstal ze židle na asfaltu a pomalu pozdravil svého starého přítele. Poté zůstal stát a zůstal stát 20 minut.

Není snadné to udělat s tělem v polovině 90. let – tělem, které stále cítí bolesti a další věci připomínající dlouhodobé hladovění ve zajateckých táborech korejské války a další zneužívání. Když se ale Caponeova rakev vynořila z břicha letadla a sedm čestných strážců mu pomalu pozdravilo, Roach stál na poledním slunci a pomalé pozdravování dával sobě, svému věku a křehkosti.

Byl to čas vítaného návratu domů pro Caponeho, který se spřátelil s Roachem v severokorejském internačním táboře poté, co viděl Roacha zničení armádní čety, které velel v roce 1950. Roach přežil více než dva roky ve vězení. Capone ne.

Roach přišel, protože je jedním z velmi malé skupiny přežívajícího Caponského bratrstva válečných zajatců. Roach je ve špatném zdravotním stavu a slabý, ale přišel reprezentovat tyto živé a mrtvé zajatce.

V obavě, že onemocní, v sobotu a v neděli odešel z vítajících davů doma v Caponeho domácím kostele.

Takže postrádal scény úžasu a radosti.

Návrat domů Capone

Čtyři dívky v předškolním věku v odpovídajících modrých tričkách s nápisem „Konečně doma“ stály v sobotu se stovkami dalších podél silnice do této malé komunity. Cesta vede ke katolickému kostelu sv. Jana Nepomusina.

Krátce po 14:00 zazpívaly mladé dívky píseň – „America the Beautiful“ a „God Bless America“ – dobře zpívající a zpívající do spletité harmonie ze spousty zkoušek. Zpívali a sledovali kolonu nesoucí Caponovy ostatky, modrá a červená auta a světla přicházející z jihu, minulé farmy a křižovatky, zatímco letní opálení farmáři a jejich rodiny seděli na silničních židlích, aby zamávali domem, po dvou řadách stovek silnic Americké vlajky vlajely v lehkém větru.

děvčata odsud. Čtyři z nich chodí do tohoto kostela a někteří – jako Emile Capone – zde byli pokřtěni: Maria Carlson, Kate Weisel, Alexandra Carlson, Gabriel Stuchlik.

Dívky čekaly. Průvod dorazil a vstoupil na kostelní dvůr, kde stály stovky kostelníků, zemědělců a měšťanů. Někteří křičeli, jiní dělali znamení kříže. Vousatí muži sundali kostkované klobouky a nasadili si je na prsa.

Čas a osud nebyly vždy laskavé k tomuto městu a komunitě kolem něj. Měla by být ctěna víc, než je. Koneckonců, díky její církvi a desítkám domů a pšeničných polí, které dala světu, otec Emile Capone: čestný odznak pro armádu, rádoby svatý, který zemřel při záchraně ostatních, jemná duše s páteří oceli a příběh ze skutečného života, který zní jako nepolapitelný filmový hrdina.

Ale bez ohledu na to, jak malé a jakkoli popsané (město s jedním kostelem a jedním automatem na nealkoholické nápoje), toto společenství farmářů, babiček a dám z cukrářského kostela ví, jak uctívat, jak milovat a jak děsit. v srdcích cizích lidí. V sobotu to znovu ukázali.

Vojenská čestná stráž odnesla Caponovu rakev do kaple a umístila ji poblíž urny, kde byl v roce 1916 pokřtěn, a jen několik stop od oltáře a pódia, kde sloužil mši a kázání, a to nejen v angličtině, ale i v češtině, matka jazyk mnoha jeho starších spolucestujících.Církev ve čtyřicátých letech. Naučil se mluvit a psát v tomto jazyce, aby je potěšil.

Otec Brian Buck vlezl do rakve a pokropil ji svěcenou vodou – poté poslal krátkou záložní zprávu: V okamžiku návratu otce Caponeho domů se nebude sloužit mše; Liturgie přijde později, předsedá jí biskup. Bibak jim řekl, že se uskuteční pouze toto shromáždění bez rituálů. Buck řekl: „Pojď, jestli chceš.“ „Pokud to chceš udělat, můžeš se dotknout svých bazénů nebo jiných věcí v rakvi.“

A lidé to dělali po několika a dělali to v úžasném klidu.

Dotkli se rakve rukama, modlitebními lístky, modlitebními knihami a růžencem. A jako by věděli, co se děje, děti v kostele se škádlení zdržely.

Lidé jeden po druhém sáhli po Caponovi: ženě v tradiční katolické církvi s bílým závojem. Další žena, černý závoj. Dívky v modrých košilích, které Harriet Pina dostala pro všechny. Sama Pina, sklánějící hlavu, aby políbila rakev, tečou slzy; Znala Caponeho rodiče, Bessie a Enos Caponeových, a viděli smutek v jejich tvářích, a slyšela od přátel hranu Bessieho hlasu, když Bessie řekla, že nechce armádní medaile: „Chci jen svého syna domů.“

A teď je zpátky doma, 72 let poté, co naposledy opustil kostel. A něco málo přes deset let po narození čtyř zpěvaček.

Tyto dívky neznají to nejhorší z Caponeho příběhu – zatím ne. Ještě nevědí to nejhorší, jak byl vyhladověl a jak dával jídlo, aby zahanbil své spoluvězně, aby přestali jeden druhému krást. Nevědí nic o kulkách zaprášených u jeho nohou, ani o tom, jak se natáhl, aby požehnal strážcům zajateckého tábora, kteří ho v květnu 1951 přivedli k jeho smrti.

Ale teď toho vědí dost.

„Víme, že riskoval svůj život pro zemi a jak to udělal pro nás,“ řekla Kate Wessel.

„Jeho příběh vás nutí přemýšlet – ne vždy se starat o své pohodlí,“ řekla Maria Carlson.

A tak v kostele několik minut poté, co tyto dívky zpívaly venku, vstoupily stovky lidí z kostela a komunity do rakve, jejich děti nepláčou, staří nekašlou a nohy lidí z Capone jsou nepohybuje se natolik, aby vydělal víc. Od lehkého zvuku po mixování.

Matky držely své děti za ruce, když se děti dotýkaly červené, bílé a modré vlajky přehozené přes rakev.

Pocta starému příteli

V neděli se konalo veselé církevní jídlo a poté Harriet Pena očišťuje církev od lidí.

Ray Capone, synovec otce Caponeho, vedl Paula Rocheho a jeho rodinu. Ray vešel Caponeho starou paží do rakve.

Roach řekl, že to bylo poprvé, co stál před Caponem od boje s vězeňskými strážci, když se mu američtí váleční zajatci pokoušeli zachránit život.

V rakvi Roach vytáhl ze zadní kapsy bledě modrý válečný klobouk.

Polož to na Caponeho rakev. “Chci, aby to představovalo všechny ty kluky, kterým tolik pomohl,” řekl.

Roach seděl poblíž Caponeho klidných 20 minut.

Potom se znovu postavil a otočil se, aby promluvil s Caponeovou rodinou. Dlouho stál, protože den předtím stál na pozdrav.

V koncentračním táboře v květnu 1951 do jeho vězeňské chaty přišli strážci, kteří opovrhovali odvážným knězem a vojákem, aby ho odvezli do toho, čemu vězni říkají dům smrti.

Věděli jsme, že ho izolují a nechají zemřít. “

Spoluvězeň v zajetí Mike Dow a Caponeovi další přátelé spustili poplach. Do chaty přiběhly nebo kulhaly desítky válečných zajatců, všichni oslabení hladem. Někteří, později řekl Dawe, se začali hádat a křičet a někteří tlačili stráže vyzbrojené puškami a kopími.

„Bylo tam nejméně 50 lidí ochotných bojovat,“ řekl Roach svým blízkým. „Ale táta nás donutil zastavit. Řekl:„ Mike, ať mě vezmou. “ Celý život jsem chtěl jít do nebe a setkat se s naším zachráncem. “”

Roach se odmlčel. Ray plakal, když stál vedle něj.

„A to bylo naposledy, co kdokoli z nás viděl – dodnes.“

© 2021 Orel Wichita (Wichita, Kan.)

Navštivte The Wichita Eagle (Wichita, Kan.) V www.kansas.com

Distribuováno prostřednictvím Tribune Content Agency, LLC.