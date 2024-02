Recenze: Banger. – Seneuropa

7. 11. 2022 -Drogová tragikomedie Adama Sedláka Objevte vlaky Zatímco mladý obchodník závodí s časem, aby získal 5 000 eur

Adam Mischik (vlevo) a Marcel Bendig Petarda.

„Neberte drogy“ je zpráva, kterou režisér posílá Adam Sedlák Svým divákům na začátku promítání svého celovečerního filmu sděluje, Petarda. který měl světovou premiéru v sekci Speciální prezentace 56. ročníkuyMezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Tyto často roztřesené záběry z ruky, natočené výhradně na iPhone, sledují odyseu mladého obchodníka a začínajícího hudebníka noční Prahou.

Podle hlavního hrdiny Alexe (Adam Mišík), zabývá se pouze tím, aby získal peníze, aby pronikl do hudebního průmyslu na TikTok. „Ne, jen je utratíte za oblečení,“ řekla jeho všímavá kamarádka Sarah (Anna Fialová) řekl mu. S tímhle vztahem jsem skončil. Její raná mladická dobrodružství šňupání koksu končí a ona vystuduje školu a touží po skutečné práci. Alex je však středoškolák, který zpívá o chcaní bohatých a mocných a před svým šéfem vrhá dětinský záchvat vzteku.

I když je Sarah a divákovi jasné, že tento vztah skončil, Alex lpí na myšlence, že může Sarah zapůsobit produkováním takzvané „Banger“, písně, která se stává virální na sociálních sítích, která ho dostane. jméno tam venku. Tam a přimět všechny, aby o tom mluvili. Ale protože jeho omezený přístup by mohl vyžadovat tlak, chce naverbovat internetovou hvězdu a rappera Sergeje (Sergej Barracuda), abyste s ním nahráli tuto klobásu. Sergeyův manažer jim nabídne dohodu: inkasujte 5 000 EUR a Sergey s nimi tutéž noc nahraje píseň. Mají ale čas jen do doby, než jeho strana začne vybírat požadované poplatky.

Aby Alex a jeho přítel a producent Lád'a (Marcel Bendig) se uchýlí ke stejným metodám, které chce Alex údajně zanechat. Musí prodat koks, ale na získání takového množství peněz už prostě nezbývá. Jak by to udělal každý levný dealer, ti dva to začnou pumpovat ve svém doupěti s hromadou dalších drog – rozhodnutí, které je bude pronásledovat později, až budou závodit přes město, aby to všechno prodali bohatým a ochotným hostům rozlučky se svobodou. Návštěvníci baru, snaží se zajistit, aby nikdo nezemřel na předávkování výbušným koktejlem.

Jejich panickou cestu Prahou lze jako kameramana poznat jen vzdáleně Dušan Huzar Udržuje kameru blízko, téměř intimně, k tvářím svých postav. Svlečený živý pocit vytrhává film z osidel vysoce lesklé reklamy na drogy. Sedlák však neodolá, aby v první hodině filmu byla túra zábavným a dobrodružným zážitkem, i když my diváci dobře víme, že se vlna brzy obrátí proti nim. Lád'a se ujímá role obyčejného kameníka se svým svérázným komentářem a zdánlivě nekonečnou tolerancí k jakémukoli materiálu, který je na něj vržen. Poněkud zaražená Sarah působí trochu jako překvapení, ale to bohužel není ta největší chyba, kterou její příběh později ukáže.

zatímco Petarda. Zábavná a nakonec depresivní cesta mezi vzrušením a nebezpečím drog, samotný film je tak zakořeněný v české populární kultuře, společnosti a citu, že i když se u něj může dobře bavit kdokoli, ne všechny vtipy rozjedou. . Plný potenciál pro širší nečeské publikum. S tím vám garantujeme vysokooktanový a poctivý zážitek.

Petarda. Vyrábí ho Shore Points a Česká televize, distribuuje Bontonfilm.