př. n. l. se učencům daří psát české disidenty

Markéta Coates-Stankiewicz.Lori Sordick/Archiv UBC

Je 14. března 1939. V malém městečku Mištek na severovýchodní Moravě v Československu vyhlíží jedenáctiletá dívka arkýřem rodinného bytu v Prokopově lahůdkářství, kde její rodiče často nakupují. Najednou se objeví skupina německých vojáků s nasazenými bajonety a pochoduje za roh. Dívka si nejprve myslí, že by měla být součástí hry, protože ve městě je mnoho amatérských divadelních souborů. Ptá se táty, co se děje. Pak, jak si na to vzpomene, všechno potemní: otec jí položí ruce na oči a jemně ji otočí, aby ji stáhl z dohledu. Bylo to den před nacistickou okupací Československa. „Teď to bude opravdu těžké,“ říká jí otec. „Musíme držet spolu.“ Temnota bude trvat dalších šest let.

Žena v okně Marketa Kots, později Marketa Kots-Stankiewicz, profesorka germanistiky a srovnávací literatury na University of British Columbia a přebornice české literatury v obležení, zemřela 6. listopadu ve svém domě ve Vancouveru. Věk 95 let. Je autorem několika knih a článků o rozmanité literatuře, počínaje svým opusem magnum. Umlčené divadlo: Čeští dramatici bez jeviště, Publikováno v roce 1979. Byla to kniha, o které později řekl, že ji napsal „vřele“ s jistou akademickou vášní, i když byl uprostřed svých výzkumných cest do sovětského okupovaného Československa v 70. a 80. letech. Každá návštěva byla pro ni i pro spisovatele, se kterými se setkala, plná nebezpečí, protože všichni měli zakázáno publikovat a byli pod neustálým dohledem tajné policie. Zanechal však méně hmatatelné dědictví v mnoha hlubokých a trvalých přátelstvích, jejichž životy se dotkl a které jeho přítomnost změnila.

Markéta Goetz se narodila 15. února 1927 v severočeském Liberci. Gustav Kotz, jeho otec, ředitel textilní továrny, byl sekulární Žid a mluvil česky s německým přízvukem. Jeho matka Helena, Češka, mluvila německy s českým přízvukem. Markéta vyrostla v obou jazycích. „Vždy jsem byl smíšený tvor,“ řekl později. „Vždy jsem měl pocit, že sedím na zvláštním místě mezi věcmi, na kterých nejvíc záleželo.“

Když byla ještě malá, rodina se přestěhovala do Místku. Na dětství vzpomíná jako na čas světla a radosti. Lásku ke knihám a hudbě zdědila po rodičích a její sbírka knih a malý gramofon jí byly obzvlášť drahé. Její celoživotní láska k lyžování a turistice začala v Místku, s tatínkem šlapali po okolních horách. Jako mnoho šťastných dětí věřila, že pošetilost dětství bude trvat navždy.

Paní Václav Havel s Václavem Havlem v Praze v roce 2009. Goetz-Stankiewicz.S laskavým svolením Memory of Nations

Pak přišla nacistická okupace. Nacistické úřady jim zabavily rádio a jeho nahrávky. Jeho otec přišel o práci a byl poslán do Terezína, koncentračního tábora v severních Čechách, poslední zastávky před Osvětimí a před smrtí. Marketa, nyní v pubertě, je vyloučena ze školy, ale pracuje jako učeň ve Foto Toda, fotografickém studiu, které chodí fotit místní lidi a mladé německé vojáky, než je pošlou ven. Vražedná pole na východní frontě. Protože Toda řekl úřadům, že jeho studiová práce je nezbytná, Margeta věřila, že unikl nuceným pracím nebo, což je horší, exilu.

Jednou v zimě byla podlaha ateliéru mokrá od tajícího sněhu a Margetta byla na kolenou, když se jí nad paží objevila velká bota, připravená ji rozdrtit. Vzhlédla a uviděla vysokého německého důstojníka, který si odkopl botu, a pak se zeptal: „Proč nás vy Češi tak nenávidíte?“ Markéta vycítí past. Pokud řekne pravdu a řekne: „Mučil jsi nás a zabil, protože jsi oddělil naši rodinu,“ mohou mít ona a majitel Toda vážné potíže. „Nikdy tě nenávidíme,“ byla by uražena, kdyby lhala, což může být smyslem důstojnické otázky. Místo toho našla třetí způsob: „Co je nenávist?“ ona odpověděla. Strážník se otočil a odešel z obchodu.

Krátce před koncem války byla Markéta s matkou předvolána na velitelství gestapa v Praze, kde ji místo výslechu, jak očekávala, změřili její lebku podle nějaké zvrácené nacistické stupnice, aby zjistili, zda je nebo není. . Byl Žid. Po příkazu vrátit se domů, sbalit si kufry a čekat na další pokyny byli propuštěni. Je to virtuální rozsudek smrti.

Instrukce nikdy nepřišly a Místek byl brzy osvobozen sovětskými jednotkami, i když osvobození bylo šťastné. Margeta jen o vlásek unikla smrti, když dělostřelecký granát zasáhl zeď poblíž, když se řítila ulicemi, a později, když skupina ruských vojáků přepadla jejich byt, velitel nařídil jí a její matce, aby se s ním vyspaly. Zachránil je zřízenec důstojníka, který mu dával vodku, dokud neomdlel na posteli.

O dva týdny později šel její otec 400 kilometrů domů z Terezína. Rodina se dala dohromady, ale prarodiče Markéty nepřežili.

V roce 1948, po komunistickém převzetí Československa, rodina emigrovala do Kanady a usadila se v Torontu. Markétka si pamatuje, že na ni udělaly dojem krásné ulice lemované stromy, způsob, jakým spolu lidé na veřejnosti svobodně mluvili, a některé jeho zvláštní způsoby: v té době ovládal Edens všechny jeho velké výkladní skříně. Promítáno v neděli, aby lidé byli odvedeni od svých oddaností myšlenkami na hrubou spotřebu.

Markéta se rozhodla dokončit své pozastavené vzdělání a obrátila se na torontskou školní radu, kde jí úředník, nepochybně ohromen jejím zájmem, zařídil, aby byla zapsána do 13. třídy na Jarvis College. Dařilo se mu tak dobře, že získal stipendium na University College na University of Toronto a v roce 1954 promoval jako nejlepší ze třídy, přičemž se živil restaurováním fotografií pro firmy jako Ashley a Crippen. Toda.

Magisterský titul získal v roce 1955, což mu otevřelo cestu na rok na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde studoval drama u Marka Van Dorena, děkana literatury a amerických dramatických kritiků Erica Bentleyho. Vrátil se na University College a v roce 1957 dokončil doktorát v relativně nové disciplíně, srovnávací literatuře, a byl rychle přijat na University of British Columbia, kde zůstal po zbytek svého života.

Paní Goetz-Stangiewicz se svým otcem v roce 1932S laskavým svolením Memory of Nations

Krátce po svém příjezdu do Vancouveru byl pozván na povinné setkání a pozdrav pro nové členy fakulty. Mezi mnoha zkušenými učiteli byla hluboce při vědomí a tiše jedla třešňový koláč v bufetu, když k ní přišel muž a představil se jako Dr. Stankiewicz. „Potřásl mi rukou,“ vzpomíná Margeta, „a byl to pro mě začátek nového života.“ Vzali se v roce 1965, kdy UBC zrušila zákaz sňatků v rámci fakulty. Wladek Stankiewicz se stal plodným politickým filozofem a po jeho smrti v roce 2006 dohlížela Margeta na vydávání a překlady jeho děl do několika jazyků.

Jakmile to zvládla, Margeta přivedla své rodiče do Vancouveru. Opět zasáhl osud. Jednoho dne dostala jeho maminka dopis od kamarádky z Místku, která se ptala, zda by nemohla sehnat speciální mast na léčbu synova ekzému. Markéta přemluvila svého lékaře, aby napsal recept, a mast poslali do Československa. Kamarádka jí na oplátku nabídla, že jí pošle český křišťál. Na což Markéta odpověděla: „Ne, pošli raději knihy.“ O několik týdnů později dorazil balíček plný levných brožovaných vydání her vydaných v 60. letech, někdy označovaných jako Tao, které náhle skončily v roce 1968, kdy sovětská vojska napadla a obsadila Československo.

Začal Markétin milostný vztah k současnému českému psaní. Řekla, že se jí líbilo, co četla, a tuto zkušenost popsala jako „znovuzískání své češtiny“, jazyka, který stále používala se svými rodiči, ale ztratila s ním kontakt v literárním smyslu. Byl odhodlán začlenit své nové objevy do své výuky, a pak se v roce 1973 rozhodl navštívit Československo, aby „uviděl, o co jde.“

A tak začalo další a možná nejdůležitější období jeho kariéry. Během dalších let jezdila s matkou téměř každoročně do Československa, kde se v sérii náhodných setkání postupně setkala se všemi spisovateli, které tolik obdivovala.

Byl to nebezpečný obchod nejen pro Markétu, ale i pro lidi, které navštěvovala a většina z nich byla pod dohledem tajné policie. Naučila se mluvit kódově po telefonu. Často, když navštívila někoho pod silným dohledem, například Václava Havla, řekla matce: „Jestli se nevrátím, jdi rovnou na nádraží a jeď do Mnichova.“

Byl často zastavován policií, ale zatčen byl až poté, co vyšla jeho kniha o českém divadle. Na radu disidentů nikdy nepašoval knihy ani dokumenty do země ani ze země, ale přinášel peníze na podporu podzemních nakladatelství, která udržovala spisovatele v kontaktu se svým publikem. Její přítomnost jim přinesla především naději a důkaz, že se na ně nezapomnělo.

Markéta získala mnoho vyznamenání za svou učitelskou brilantnost a odvážnou podporu české kultury. V roce 2000 byl Václav Havel, kdysi zakázaný dramatik, nyní prezident své země, oceněn medailí Za zásluhy. Ale uznání, na které je nejvíce hrdý, mu v soukromém, tajném ceremoniálu udělil Ordo Scriptori Bohemiani, řád českých spisovatelů, zakázaných spisovatelů v roce 1988. . Na desce je vyobrazen zlatý visací zámek, symbol Visacího zámku, největšího ilegálního samistového vydavatelského podniku v zemi.

Margeta a Vladek nikdy neměli děti a všichni jejich blízcí jsou mrtví. Přesto se Markéta svým šarmem, štědrostí a sluníčkovou přítomností dotkla tolika životů, že se mnozí její přátelé považují za její virtuální příbuzné.

Nedávno dva její blízcí čeští přátelé, dramatik Pavel Kohout a jeho manželka Jelena Masinová, napsali z Prahy tuto krátkou poctu: „Zapálili jsme zde svíčku za Margetu a její blízké. Každý, kdo měl to štěstí ji v Čechách poznat, ji miloval. Margeta je houba, která zvěstuje přístup svobody. Žije v nás, dokud žijeme my.