Čína po zabití dvou čínských rybářů zintenzivňuje své hlídky poblíž odlehlých tchajwanských ostrovů

Hongkong

CNN

—



Čína Ve vodách poblíž skupiny konfrontačních ostrovů, které ovládá, zesilují hlídky Tchaj-wanJak poté napětí eskalovalo Dva čínští rybáři se utopili Při pronásledování tchajwanskou pobřežní stráží, která je obvinila z neoprávněného vstupu.

Čínská pobřežní stráž v neděli uvedla, že její divize Fujian posílí vymáhání námořního práva a bude provádět „pravidelné hlídky“ ve vodách obklopujících čínské město Xiamen a Jihočínské moře. Ostrovy Kinmen na Tchaj-wanukterá se nachází jen míle daleko.

Tento krok si klade za cíl „dále udržovat operační systém v příslušných vodách a chránit životy a majetek rybářů,“ uvedl v prohlášení Gan Yu, mluvčí čínské pobřežní stráže.

Hlídky pravděpodobně umístí plavidla čínské pobřežní stráže do těsné blízkosti svých tchajwanských protějšků, což by mohlo zvýšit riziko chybného odhadu a konfliktu.

Eskalace přišla několik dní poté, co se čínský motorový člun převrhl, když se snažil uniknout tchajwanské pobřežní stráži, která uvedla, že zasáhla do rybolovu ve vodách asi námořní míli od pobřeží Kinmen.

Čtyři členové posádky spadli do vody. Dva přežili poté, co je zachránila tchajwanská pobřežní stráž, zatímco další dva byli po převozu do nemocnice v Kinmenu nalezeni v bezvědomí a potvrzeni jako mrtví.

Peking vydal Silná odsouzení Ze smrti obvinila tchajwanskou vládnoucí Demokratickou pokrokovou stranu a tvrdila, že použila „různé výmluvy, aby násilně zabavila pevninské rybářské lodě a zacházela s pevninskými rybáři krutě a nebezpečně“.

Čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu ve čtvrtek uvedl, že „takovýto brutální incident vážně zranil city krajanů na obou stranách Tchajwanského průlivu“ během svátku lunárního Nového roku – v době, kdy se v pevninské Číně i na Tchaj-wanu slaví rodinná setkání.

Správa tchajwanské pobřežní stráže/AP Tchajwanská pobřežní stráž kontroluje loď, která se 14. února 2024 převrhla při honičce u pobřeží Kinmenských ostrovů.

Čínská komunistická strana považuje Tchaj-wan, samosprávnou demokracii, za součást svého území, ačkoli ho nikdy nekontrolovala, a čínské lodě jsou často aktivní ve vodách poblíž Kinmenu kvůli jeho geografické blízkosti k pevninské Číně.

Tchajwanské úřady ve čtvrtek vyjádřily lítost nad úmrtími, ale zdůraznily, že příslušníci pobřežní stráže jednali v rámci svých pravomocí a v souladu se zákonem.

Čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu v sobotu zesílil svůj tón a prohlásil, že tato úmrtí způsobila v pevninské Číně „vážné rozhořčení“, zatímco popřel, že Tchaj-wan určil „omezené“ vody poblíž Kinmenu.

„Rybáři na obou stranách Tchajwanského průlivu provozují tradiční loviště ve vodách Xiamen-Kinmen od starověku a neexistuje nic takového jako zakázané nebo omezené vody,“ uvedla v prohlášení. prohlášení.

Úřad také vyzval tchajwanské úřady, aby propustily zbývající rybáře z vazby.

V reakci na to tchajwanská Rada pro pevninské záležitosti v neděli uvedla, že bude pokračovat v prosazování zákona ve vodách, které kontroluje, a vyhošťuje nebo zadržuje lodě, které vniknou do země.

Odmítla také obvinění Pekingu z „drsného vyhoštění“ a uvedla, že k nešťastnému incidentu došlo kvůli „neustálému vnikání“ nejmenovaných lodí, které neměly žádné osvědčení ani registraci v přístavu, a kvůli odmítnutí spolupráce ze strany členů posádky, kteří provedli nebezpečný krok k útěku.

Rada dodala, že případ vyšetřuje tchajwanská veřejná prokuratura.

Kwan Pei-ling, ministr tchajwanské Rady pro záležitosti oceánů, řekl, že o dva přeživší rybáře v tchajwanské vazbě je „pečováno“ a budou „repatriováni, jakmile se případ vyvine“.

Kwan dodal, že tchajwanská pobřežní stráž již dříve zachránila čínské rybáře a nákladní lodě navzdory eskalaci vojenského a politického napětí přes Tchajwanský průliv v posledních letech.

Za poslední tři roky zachránila tchajwanská pobřežní stráž podle Quana 20 lidí z pevninské Číny.

Čína zvýšila svůj ekonomický, vojenský a diplomatický tlak na Tchaj-wan a přerušila většinu komunikací s Taipei od nástupu Demokratické pokrokové strany k moci v roce 2016.

V předchozích letech, během funkčního období vlády Kuomintangu přátelské Pekingu, záchranné týmy z Tchaj-wanu a pevninské Číny Společné námořní manévry Procvičit pátrací a záchranné operace ve znamení zlepšování vztahů.