Al-Asad po setkání s Putinem vítá nové ruské základny v Sýrii | Zprávy o syrské válce

Syrský prezident to řekl během návštěvy Moskvy a dodal, že ruská přítomnost by se měla stát trvalou.

Syrský prezident Bašár al-Asad uvedl, že by uvítal jakékoli ruské návrhy na zřízení nových vojenských základen a zvýšení počtu sil v této blízkovýchodní zemi, přičemž poznamenal, že ruská vojenská přítomnost by se tam měla stát trvalou.

Když Rusko v roce 2015, čtyři roky poté, co v zemi začaly protesty, zasáhlo do války v Sýrii, pomohlo to naklonit misky vah ve prospěch Asada a zajistilo syrskému vůdci přežití navzdory západním požadavkům na jeho svržení.

Asad, který se ve středu v Kremlu setkal s prezidentem Vladimirem Putinem, podpořil válku Moskvy na Ukrajině a řekl ruské státní tiskové agentuře RIA, že Damašek uznává území nárokovaná Kremlem na Ukrajině.

Asad řekl, že Sýrie by uvítala jakékoli ruské návrhy na zřízení nových vojenských základen a zvýšení počtu ruských sil – a podle něj by neměly být dočasné.

„Věříme, že rozšíření ruské přítomnosti v Sýrii je dobrá věc,“ řekl Asad agentuře RIA v rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek. Ruská vojenská přítomnost v žádné zemi by neměla být založena na ničem dočasném.

Domníváme se, že pokud má Rusko touhu rozšířit své základny nebo zvýšit jejich počet, pak jde o technickou nebo logistickou záležitost.

Assadova léta ve funkci prezidenta byla definována konfliktem, který začal v roce 2011 pokojnými protesty, než přerostl v mnohostranný konflikt, který roztrhal zemi na kusy a přitáhl zahraniční přátele i nepřátele.

S pomocí Ruska a Íránu získal zpět území od opozice, ale skupiny pro lidská práva všechny tři obvinily z válečných zločinů.

Kromě letecké základny Hmeimim, ze které Rusko zahajuje letecké útoky na podporu Asada, má Moskva pod kontrolou také námořní zařízení Tartus v Sýrii, jeho jedinou námořní základnu ve Středozemním moři, používanou od dob Sovětského svazu.

Ruské ministerstvo obrany v lednu uvedlo, že Rusko a Sýrie obnovily vojenskou leteckou základnu Al-Jarrah v severní Sýrii pro společné použití. Malá základna východně od Aleppa byla v roce 2017 dobyta zpět od bojovníků Islámského státu (ISIS).

Asad v Moskvě poděkoval Putinovi za pomoc, kterou Rusko poskytlo Sýrii po ničivém zemětřesení z minulého měsíce.

Asad řekl, že Sýrie v otázce Ukrajiny stojí po boku Ruska.

Podle přepisu z Kremlu Asad řekl Putinovi: „Protože je to moje první návštěva od zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině, rád bych zopakoval syrský postoj na podporu této zvláštní operace.“

Al-Asad řekl, že Sýrie uznává země Ukrajiny, které Rusko zabralo, jako ruské.

„Říkám, že to jsou ruské země, a i kdyby k válce nedošlo, jsou to historicky ruské země,“ řekl agentuře RIA.

Rusko si nárokuje pětinu Ukrajiny a tvrdí, že území je nyní součástí Ruska. Ukrajina říká, že bude bojovat, dokud nebude z Ukrajiny vypovězen poslední ruský voják. Západ tvrdí, že anexe ukrajinských zemí je nezákonná.

Asad řekl, že Rusko a Sýrie plánují v nadcházejících týdnech podepsat dohodu o hospodářské spolupráci.