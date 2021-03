Festivaly: EKOFILM 2021 pozvánky k účasti

Brno: Ecofilm Přihlášky jsou nyní otevřené pro jeho čtyřicáté sedmé vydání, které se bude konat od 20. do 23. října 2021, pod heslem Název: Planet Earth. Žádosti jsou přijímány do konce března v filmfreeway.com .

Architektura, zelená a udržitelná rezidence, nové technologie v našem každodenním životě, které chrání a pomáhají nám přírodním zdrojům, přírodě ve městech a komunitnímu životu jako návrat k tradici a soběstačnosti. Toto je jen krátký seznam témat, která souvisejí s titulky Název: Planet Earth, Vybrali organizátoři EKOFILM, nejstaršího mezinárodního filmového festivalu zaměřeného na životní prostředí v Evropě, ve svém 47. ročníku. Od nynějška do 31. března mohou filmaři přihlašovat své filmy prostřednictvím webových stránek filmfreeway.com. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s organizátory Key Promotion, Masarykovou univerzitou a EkoInkubátorem.

“Pro 47. vydání EKOFILM jsme vybrali téma.” Název: Planet Earth. Naším cílem je zdůraznit skutečnost, že jako společné stanoviště máme pouze jednu planetu, a to nejen s ostatními lidmi, ale především s přírodou. V posledních stoletích to byli lidé, kteří zásadně přetvořili planetu a přizpůsobili ji svému použití. Bez zdravé krajiny, bez místa pro zvířata a rostliny nebo bez přírodních zdrojů by bylo pro nás obtížné volat planetu Zemi domů. Proto na letošním festivalu chceme otevřít dveře těm filmům, které nám ukazují, jak žít více v souladu s přírodou, s naším okolím, s planetou a všemi jejími obyvateli – ale zároveň, jak žijeme v moderním světě. Pohodlně, možná díky novým technologiím, které vyhovují oběma stranám, “uvedl ministr životního prostředí České republiky Richard Brabeck.

„Posílejte filmy, které nám umožňují klasické i moderní scény zelené architektury, komunitního života a technologií, které snižují negativní dopady rostoucí populace naší planety; filmy, které hledají způsoby, jak přiblížit a vystavit přírodu přírodě, jak ji představit naší města a jak nám pomoci vypořádat se s každodenním stresem, ale zároveň jej splatit. Výměnou za služby, které nám poskytujete a které, nejlépe, to je poselství šéfa festivalu Ladislava Miku, filmařům.

25 nejlepších filmů vybraných programátory festivalu bude zařazeno do soutěžní části festivalu, který se koná v Brně ve dnech 20. až 23. října 2021. Soutěž bude zahrnovat tři kategorie: krásy přírody, středoevropské filmy a krátké filmy . Cena prezidenta festivalu a samozřejmě hlavní cena – bude udělena cena hlavního ministra životního prostředí. Tvůrci mohou své práce odeslat na web filmfreeway.com Do konce března, stejně jako v loňském roce, bude účtován poplatek za podání přihlášky a výtěžek půjde do peněžních cen festivalu.

Témata letošního roku, jako je zelená architektura, plánování měst, komunitní život a inteligentní technologie, obdrží na festivalu fórum. Budeme o tom diskutovat v úvodních přednáškách a prostupuje celým doprovodným programem festivalu. Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi bychom si zopakovali přednášky, otázky a odpovědi a promítání filmů na Fakultě sociálních věd Masarykovy univerzity, kině Univerzity Skala a na brněnském náměstí náměstí Svobody, uvedl odborný garant festivalu Bohuslav Binka, vedoucí Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity.