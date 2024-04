Jsem profesionální uklízečka – to je 5 častých chyb, kterých se při úklidu domácnosti dopouštíte

Karina Stathis pro Daily Mail Australia





Sdílejte nebo komentujte tento článek:

Profesionální australský uklízeč odhalil běžné chyby, kterých se lidé při úklidu svých domovů dopouštějí.

Cassie, která běží Velká úklidová firma V Melbourne řekl, že chyby nejen způsobí, že domov „vypadá špatně“, ale mohou také způsobit škody.

„Čištění není složité, pokud dodržujete jednoduchá pravidla,“ napsala a sdílela video na TikTok, aby vzdělávala ostatní.

Za prvé, mnoho lidí používá při vytírání podlah velké množství vody, což může poškodit dřevěné podlahy a zanechat na dlaždicích nežádoucí skvrny.

„Ten mop čistím dobře,“ řekla.

Profesionální uklízečka Cassie Stevensová z Melbourne, která vede Big Clean Co, odhalila běžné chyby, kterých se lidé při úklidu svých domovů dopouštějí.

Podobně jako při použití příliš velkého množství vody při utírání je běžné používat příliš mnoho produktů.

„Díky tomu je podlaha pod botami lepkavá – to se nikomu nelíbí,“ řekl Casey.

Windex je oblíbený produkt používaný k čištění oken pro lesk bez šmouh. Jeho nesprávné použití však může být „neefektivní a neúčinné,“ řekl Casey.

„Místo toho ji omyjte mýdlem a otřete ji pro ostrý povrch,“ řekla.

Dále je nutné se ujistit, že je váš vysavač vyčištěný, jinak nebude správně fungovat.

Znečištěný vysavač může způsobit „špatné sání“ a „špatnou kvalitu vzduchu“, protože prach se může dostat zpět do domu, což by mohlo ovlivnit lidi s alergiemi, řekl Casey.

A konečně, neudržování sací hlavy je další častou chybou, která může vést k poškrábání dřevěných podlahových prken.

„Pravidelně je čistěte, aby se do kol nezasekly vlasy (to by mohlo způsobit jejich zaseknutí), a kontrolujte, zda nejsou poškozené části,“ dodala Cassie.

Od použití příliš velkého množství vody při mopování až po nesprávné používání Windexu, Casey řekl, že běžné chyby mohou vést k poškození

Při čištění oken se většina lidí obrací na Windex pro lesk bez šmouh. Nicméně, Casey řekl, že to může být „neefektivní a neúčinné“ na skleněných površích. „Místo toho ji omyjte mýdlem a otřete ji pro ostrý povrch,“ řekla.

Kacie se stala známou tím, že sdílela užitečné tipy na čištění s tisíci na TikTok a začátkem tohoto roku odhalila nečekaný produkt, na který přísahá, že přemění špinavou troubu a udělá ji zářivě čistou.

Doporučuje používat pemzu, když řešíte špinavé trouby s pečenými potravinami.

Brusný přípravek rychle a efektivně odstraňuje nežádoucí mastnotu bez zanechání škrábanců – a je bez chemie.

V dalším videu se Cassie nahrála pomocí pemzy, aby ukázala, jak byla úspěšná.

„Toto je tip profesionálního čističe, jak odstranit usazeniny na dně trouby,“ řekla.

„Jen vezmi pemzu.“ Tím ji doslova seškrábete, aniž byste poškrábali troubu.