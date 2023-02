Ruští delegáti se vzepřeli nepřátelskému zasedání shromáždění OBSE

Vídeň, Rakousko (AP) – Sporné jednání parlamentu OBSE skončilo v pátek odsouzením ruské invaze na Ukrajinu – ruští delegáti obvinili Západ z blokování dialogu vyzbrojováním Kyjeva.

Parlamentní shromáždění OBSE s 57 zeměmi shromáždilo zákonodárce z členských států – včetně Ruska –, aby na svém každoročním zimním shromáždění, které se kryje s výročím invaze, diskutovali o otázkách bezpečnosti a lidských práv.

Ukrajina a Litva setkání ve Vídni bojkotovaly kvůli přítomnosti šesti ruských delegátů, kteří dostali vstupní víza z Rakouska, přestože podléhali sankcím EU a USA.

„Myslíme si, že je nemorální sedět ve stejném sále s válečnými zločinci, kteří otevřeně podporují genocidu na Ukrajině,“ řekla agentuře AP ve Vídni Jevgenia Kravčuk, ukrajinská poslankyně ze Služebnice lidové strany.

Kravčuk řekl, že Rusko „porušilo každý dopis“ zakládajícího dokumentu OBSE a mělo by být vyloučeno z organizace.

Ruští delegáti novinářům ve Vídni řekli, že jejich země je klíčová pro práci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která byla založena během studené války a pomohla zmírnit napětí mezi Východem a Západem tím, že poskytla platformu pro dialog.

Místopředseda Státní dumy Pjotr ​​Tolstoj, vedoucí ruské delegace, řekl: „Řešení evropských bezpečnostních problémů bez největší evropské země není možné.“

Obvinil Západ, že brání dialogu podporou Ukrajiny na bitevním poli, a zeptal se, zda by Rusko mělo nadále platit svůj roční příspěvek Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Vladimir Džbarov, zástupce vedoucího ruské delegace, poznamenal, že Rusko je zakládajícím členem organizace.

„Nebudou schopni nás dostat ze dveří,“ řekl s tím, že pokud by se Rusko dostalo do izolace, musela by v Evropě vzniknout nová bezpečnostní organizace.

Kontroverze ohledně účasti Ruska zastínily dvoudenní setkání a podtrhly paralýzu OBSE od začátku války.

Ruská delegace seděla s běloruskými zákonodárci v poslední řadě konferenční místnosti v bývalém rakouském císařském paláci Hofburg, který byl vyzdoben ukrajinskými stuhami a transparenty. Mnoho západních delegátů nosilo modrou a žlutou ukrajinskou vlajku.

Zatímco ruští účastníci mluvili během zasedání, někteří delegáti odešli nebo mávali ukrajinskými vlajkami.

V prohlášení zveřejněném na konci setkání prezident shromáždění, místopředsedové a další úředníci odsoudili ruskou „agresivní válku proti Ukrajině jako jasné, hrubé a nenapravené porušení“ závazků OBSE.

Prezidentka asociace Margareta Sederfelt uvedla, že cítí sympatie pro „skutečnost, že někteří členové považují za netolerovatelné sedět v jedné místnosti se svými násilníky“.

Rakouská vláda uvedla, že jako hostitelská země OBSE je ze zákona povinna udělovat víza zástupcům všech členských států – i těch, na které se vztahují mezinárodní sankce.

OBSE má rozsáhlou misi zahrnující prevenci konfliktů, lidská práva, sledování voleb a kontrolu zbrojení. Parlamentní shromáždění je samostatným orgánem organizace.

Práce OBSE se v minulém roce zastavila, protože Rusko zastavilo všechna zásadní rozhodnutí, včetně přijetí rozpočtu a odmítnutí souhlasu s tím, aby Litva převzala rotující předsednictví skupiny v roce 2024.

Rusko také vetovalo prodloužení mandátu Zvláštní monitorovací mise OBSE, hlavní operace OBSE na Ukrajině, která se podílela na sledování nejistého příměří na východě země před loňskou totální invazí.

Ukrajina chce změnit pravidla Parlamentního shromáždění tak, aby každému členovi OBSE, který zahájí válku proti někomu jinému, mohlo být členství pozastaveno.

Ukrajinský poslanec Kravčuk uvedl, že současná pravidla byla nastavena v době, kdy „všechny země respektují hranice a suverenitu jiných zemí a nepřicházejí s letadly a tanky, aby si vzaly své vlastní“.

___

Sledujte AP zpravodajství o válce na https://apnews.com/hub/russia-ukraine