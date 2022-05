Crandall se stává čtvrtým hráčem, který vyhrál po sobě jdoucí výroční ceny

Druhou po sobě jdoucí sezónu byl Geno Crandall jmenován hráčem roku Molten BBL, jak to zvolili hlavní trenéři BBL, poté, co dovedl Leicester Riders k oslabení, díky kterému obhájili BBL Championship s rekordním rozdílem a zvedli BBL Cup. poprvé od roku 2014. Bude se těšit Udělal to trojnásobek, když se nyní připravuje na nedělní finále BBL Playoff proti London Lions v O2 Areně před rekordním publikem přes 16 500 diváků a živě Sky Sports.

Je to teprve počtvrté v historii BBL, co hráč vyhrál cenu v řadě, i když tři z nich se staly v řadě s Rahmanem Fletcherem v letech 2016 a 2017 následovaným Justinem Robinsonem v letech 2018 a 2019, který se připojil k legendárnímu Altonovi. Bird v letech 1991 a 1992. Žádný hráč nezískal cenu třikrát, Crandall se nyní přidal k výše zmíněným a také Andrew Sullivan, Tony Dorsey a Trey Moore jako dvojnásobní vítězové ocenění.

S trenéry BBL nominovanými pro tři nejlepší hráče a body udělovanými za každou pozici, Crandall vyhrál hlasování o jasných pět bodů před týmovým kolegou Patrickem Whelanem a Isaiahem Reesem z London Lions a jako první ho zvolilo pět z devíti kvalifikovaných trenérů. Pokračuje v úžasné kariéře rozehrávače, který získal ocenění v šesté sezóně za sebou pro hráče na této pozici.

6’4, 25letý hráč narozený v Minneapolisu se připojil k Leicesteru v létě 2020 před sezónou zavřených dveří po kampani v České republice a byl dvojnásobným šampionem All-Big Sky. Výběr do druhého týmu na University of North Dakota před absolvováním mocné univerzity Gonzaga.

Jako klíčový míč pro manažera Roba Paternostra se v této sezóně vrátil do hry před vracejícími se fanoušky v Morningside Areně a okamžitě byl zpět v akci, protože na začátku Leicester Cupu zaznamenal průměrně 17 bodů, osm asistencí a pět doskoků. sezóna. Kampaň, která vyvrcholila tím, že zachytil finále poháru před rekordním davem více než 10 000 lidí v Utilita Areně v Birminghamu, aby získal ocenění Hráč roku s 26 body a poprvé za osm let vrátil trofej Leicesteru. let.

Uprostřed toho, při obhajobě titulu BBL Championship, Crandall vybojoval tři dvacetibodové zápasy v prvních šesti a zaznamenal triple-double 13 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí proti Cheshire Phoenix, když Riders vyhráli jeho prvních 12 zápasů. a nikdy se nepodíval. Jako kdyby se vzdali svého titulu. Získal sezónní maximum 25 bodů za pouhých 28 minut za dubnové ligové vítězství nad Plymouth City Patriots a nejvyšší 16 asistencí v semifinálovém vítězství BBL Cupu nad London Lions v prosinci.

Celkově v ligové hře Crandall průměrně zaznamenal 13 bodů, sedm asistencí, pět doskoků a dvě krádeže na zápas, čímž zlepšil své tříbodové procento na kariérní maximum 40 % a přidal další hrozbu do svého již tak impozantního arzenálu. Umístil se na čtvrtém místě v lize za asistence a na sedmém místě za krádeže a také zaznamenal šestý největší počet faulů ze všech hráčů, protože se neustále ukázalo, že je obtížné je udržet.

Jezdci zakončili ligovou kampaň devíti výhrami v řadě a od té doby vyhráli všechny čtyři zápasy play off, přičemž Crandall dramaticky zvýšil svou produkci po sezóně na 22 bodů na zápas při 48 % o tři. střelecký bod. Nejvýrazněji zatím zaznamenal 32 bodů, 11 asistencí, sedm doskoků a pět doskoků při výhře Leicesteru v semifinále play off v Emirates Arena nad Glen Los Glasgow Rocks.

Crandall přidal toto ocenění ke svému vystoupení v Molten BBL Team of the Year na začátku týdne a byl také nejvíce dekorovaným hráčem v týdenním BBL All-Star 5 s devíti položkami, o jednu před Tyrikem Armstrongem z Manchester Giants a Glasgow’s. Jordán. Johnson.

Nyní se připravuje na dosud největší zápas své kariéry v Leicesteru, protože Raiders cestují do O2 Areny v Londýně na finále BBL Play-off, živě na Sky Sports Arena a YouTube od 16:15.