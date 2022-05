Bývalý představitel Čínské lidové osvobozenecké armády řekl, že Čína uvalila na znovusjednocení Tchaj-wanu „poslední možnost“.

„To neznamená, že použijeme sílu snadno, protože to by byla poslední možnost,“ řekl v úterý na CNBC. „Squawk Box Asia“. „Upřímně si přejeme, abyste se s našimi krajany na Tchaj-wanu setkali mírovými prostředky.“

Wang zdůraznil, že otázka Tchaj-wanu je vnitřní záležitostí. „Nikdo by neměl podceňovat silné odhodlání, odhodlání a schopnost čínského lidu chránit národní suverenitu a územní celistvost,“ řekl. „Nikdo by se neměl postavit 1,4 miliardě Číňanů.“

Biden byl tento týden v Tokiu, když jeho administrativa usiluje o vybudování politických vazeb v regionu v rámci boje proti rostoucí váze Číny.

V pondělí to oznámily Spojené státy Indo-pacifický ekonomický rámec S 12 dalšími partnerskými zeměmi v regionu, včetně Austrálie, Japonska a Korejské republiky. Rámec není obchodní dohodou, ale spíše dohodou o stanovení mezinárodních standardů v otázkách, jako je digitální ekonomika a pracovní podmínky.

Tchaj-wan a Peking nejsou součástí první zúčastněné skupiny.

„Měli bychom usilovat o spolupráci se všemi zeměmi v Asii a Tichomoří a Indo-Pacifiku, nejen s jejich částí,“ řekl He Weiwen, vedoucí pracovník Centra pro výzkum Číny a globalizace se sídlem v Pekingu.

Země v regionu jsou členy jiných skupin, jako např Regionální komplexní ekonomické partnerství neboli RCEP je dohoda o volném obchodu mezi 15 zeměmi, která vstoupila v platnost v lednu. Spojené státy nejsou členem, zatímco Čína členem je.

V úterý na CNBC řekl, že čínský obchod s dalšími 14 členy RCEP daleko převyšuje obchod Spojených států se stejnými zeměmi.pouliční značky v Asii. „

On, bývalý obchodní poradce na čínské ambasádě v New Yorku a San Franciscu, řekl, že New Indo-Pacific Economic Framework, neboli IPEF, „zdá se, že pokrývá všechna hlavní obchodní témata 21. století“. „Stále to ale není obchodní dohoda. Zatím to zůstává koncept a musíme počkat, jak se to vyvine.“. „

K této zprávě přispěl Su-Lin Tan z CNBC.