Calgary Flames začínají čerstvě pod Darylem Sutterem s play -off v mysli

Zásadní změna ve vedení pod vedením nového trenéra Daryla Suttera udělala z Calgary Flames přechodný tým, který míří do sezóny 2021-22.

„Poctivá a tvrdá práce“ je identita, kterou si Sutter přeje pro klub, který vynechal play off nebo byl vyřazen v prvním kole kromě jedné sezóny od doby, kdy Sutter před 17 lety vedl Flames do finále Stanley Cupu.

Druhé kolo v roce 2015 je pro Calgary nejhlubším postsezónním během od prohry finále poháru v sedmi zápasech s Tampa Bay Lightning v roce 2004.

Sutter se vrátil na lavičku Calgary 26 zápasů v sezóně 2020–21 zkrácených na COVID-19. Jeff Ward byl vyhozen, když plameny byly 11-11-2.

Calgary jelo 15-16-1 pod Sutterem, aby skončilo páté v Severní lize a čtyři body mimo hřiště. Po Wardovi a Billovi Petersovi je třetím trenérem týmu od roku 2019.

Brankář Jacob Markstrom řekl, že Flames proti Montrealu Canadiens, který v minulé sezóně dosáhl finále Stanley Cupu, prohráli 6: 3, ale „proti všem ostatním týmům jsme bojovali“.

Calgary otevírá tuto sezónu v sobotu v Edmontonu proti Oilers, než v pondělí otevřelo domácí tým Anaheim Ducks.

Kapitán Seattle Kraken a hlavní obrana Mark Giordano v letním expanzním draftu zanechali prázdnotu jak v minutách jízdy, tak v kvalitě zad.

Poprvé za téměř čtvrt století Flames otevřel výcvikový tábor bez vůdce. Sutter nijak nespěchal, aby jmenoval Giordanovu náhradu.

Mikael Backlund, nyní nejdéle sloužící Flame, Matthew Tkachuk a Sean Monahan jsou potenciálními kandidáty.

Tato verze Flames měla bootcamp s 63letým Sutterem z Viking, Alta. , který nefiltruje své veřejné komentáře, když je nespokojený s hráčem nebo týmem.

“Jak víte, je velmi černobílý, pokud jde o to, co od vás chce, což si myslím, že je skvělé. Říká to všechno,” řekl útočník Milan Lucic.

“Pokud se sejdeme jako tým a budeme následovat jeho příkladu a následovat jeho poselství, pak budeme mít největší úspěch.”

Sutterovo upřímné hodnocení Plamenů, které se skončilo v minulé sezóně, bylo, že tým nemohl vykonávat tempo, jaké požadovala liga.

Opravil to tvrdý bruslařský výcvikový tábor.

„Lepší kondice, rychlý tým,“ řekl Sutter.

Tkachuk, Monahan, Johnny Gaudreau a Elias Lindholm produkují sezony s více než 70 body, stejně jako tomu bylo u všech, když Flames v letech 2018-19 dosáhli na vrchol Západní konference, pomohou Calgary vrátit se do elitní NHL.

Zdravý Monahan, který se většinu minulé sezóny potýkal s problémy se stehny a podstoupil mimosezónní operaci, je dobrým znamením útočné hloubky Calgary.

“Jsme skupina, která se může v různých okamžicích spolehnout na různé muže,” řekl Lucic. „Ne vždy se spoléháme na to, že za nás všechno udělá jeden nebo dva lidé.“

Odchod Giordana přidal na odpovědnosti mezi vracejícími se obránci Rasmusem Andersonem, který bude nejlepším zadákem hráčské jednotky powerhouse, Noah Hanifen, Chris Taniv a Jusso Valimaki.

Johnny Goudreu

Diskuse o smlouvě se bude točit kolem nejlepšího producenta bodů Calgary po dobu pěti z jeho sedmi sezón v NHL. Osmadvacetiletý levonohý hráč mu v závěrečné sezóně šestiletého kontraktu platí v průměru 6,75 milionu dolarů ročně. Goudreau si během výcvikového tábora nahlas přál, aby pravé křídlo bylo pro něj a Monahana pravidelnější než otočné dveře, ačkoli Goudreau pravděpodobně strávil nějaký čas seřazením pro Lindholm a Tkachuk.

nové přírůstky

Nový Blake Coleman vítězí poté, co vyhrál Tampa Bay Lightning zády k sobě Stanley Cup. Zkušení útočníci Trevor Lewis (2012, 2014) a Brad Richardson (2014) získali pod Los Angeles Kings poháry pod Sutterem. Na palubu byli přivedeni obránci Nikita Zadarov a Eric Godbranson, aby vyplnili minuty ztracené Giordanem. Rezervní brankář Dan Vladar, 24letý Čech, má za sebou pět startů v NHL. Kirk Muller a Kyle McClain se připojili k Ryanovi Hoskovi jako Satterovi asistenti.

Jacob Markstrom

Jednatřicetiletý brankář ve své první (zkrácené) sezóně v Calgary zaznamenal slušná čísla s bilancí 22-19-2, průměrem 2,68 gólu, 904 zákrokem a třemi výlukami. Flames budou dlouho po sezóně potřebovat více než slušnou částku Švédova 6 milionů dolarů ročně. Pokud zůstane zdravý, Markstrom by mohl překonat 60 startů v předchozí sezóně. Přidejte k jeho sezónnímu vytížení také hry, které by mohl hrát za Švédsko na zimních olympijských hrách.