Silná sluneční erupce uvolňuje masivní plazmový oblak, což způsobuje výpadky elektřiny v jižním Pacifiku (video)

Z obří nestabilní sluneční skvrny včera v noci vybuchla silná sluneční erupce, která vyřadila rádio na Zemi a vystřelila sloupec horké plazmy přes sluneční atmosféru rychlostí 400 km/s.

Dlouhotrvající sluneční erupce z oblasti sluneční skvrny AR3575 začala v pondělí (5. února) ve 20:30 EDT (6. února 0130 GMT) a vyvrcholila v 10:15 EDT (6. února 0315 GMT). podle slunečního fyzika. Keith Strong z Zveřejněné detaily O erupci na X.

Erupce také uvolnila a Výron koronální hmoty (CME) – velké uvolnění plazmatu a magnetického pole z slunce . Pokud by výron koronální hmoty zasáhl Zemi, mohl by způsobit poruchy na naší planetě magnetické pole To má za následek „geomagnetické bouře“, které mohou být nepříjemné pro satelity obíhající Zemi, ale zábavné pro lovce polární záře, kteří hledají dramatická zobrazení. Ačkoli je nepravděpodobné, že by tato CME konkrétně zasáhla Zemi, protože místo erupce se nachází velmi daleko na jih od Slunce, CME by podle Stronga mohla projít přímo pod námi.

Erupce sluneční erupce (M4.2) z AR3575 5. února 2024. (Obrazový kredit: NASA/SDO a vědecké týmy AIA, EVE a HMI)

M erupce způsobila rozsáhlé výpadky rádia v důsledku silného pulsu rentgenového záření a intenzivního ultrafialového záření, které bylo vysláno k Zemi v době exploze. Záření se šíří rychlostí světla, k Zemi se dostane za něco málo přes osm minut a ionizuje horní vrstvy atmosféry Zemská atmosféra -Termosféra – což vedlo k výpadku krátkovlnného rádiového proudu na sluncem osvětlené části Země v té době. Austrálie a jihovýchodní Asie zažily výpadky proudu na krátkých vlnách a rádioví operátoři a námořníci v regionu mohli zaznamenat ztrátu signálu na frekvencích pod 30 MHz až hodinu po vrcholu erupce. Podle Spaceweather.com.

Sluneční erupce Vznikají, když se magnetická energie nahromadí ve sluneční atmosféře a uvolní se v intenzivním výbuchu elektromagnetického záření. ony Seřazeno podle velikosti do skupin s písmeny , přičemž třída X je nejvýkonnější. Pak jsou tu erupce třídy M, které jsou desetkrát menší než erupce třídy X, pak erupce třídy C, erupce třídy B a nakonec erupce třídy A, které jsou příliš slabé na to, aby měly na Zemi významný dopad. V každé kategorii označují čísla 1 až 10 (a dále u světlic třídy X) relativní sílu světlice. Poslední vzplanutí bylo zaznamenáno v M4.2 podle Centrum předpovědi vesmírného počasí Od National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Nad jižním Pacifikem byly zaznamenány výpadky krátkovlnného rádia. (Obrazový kredit: NOAA/SWPC)

NASA zachytila ​​úžasné fotografie a videa slunečních erupcí pomocí svých solárních satelitů Observatoř sluneční dynamiky . Tento vesmírný dalekohled neustále pozoruje Slunce na různých vlnových délkách.