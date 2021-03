Varianta COVID-19, která byla poprvé spatřena ve Velké Británii, byla objevena v kraji Stanislaus

Propojenější varianta si našla cestu do okresu Stanislaus. Zdravotní úředníci tvrdí, že byl potvrzen pouze jeden případ. Chtějí však, aby rodiny věděly, že je ten pravý čas na zvýšenou ostražitost. Golestan: KCRA 3 mluvil se ženou, která se zotavila z viru, a doporučuje se podělit se o doporučené kroky, které je třeba podniknout, s dalšími rodinami. V letech 2020 a 2020 bojuje o život i o život svého nenarozeného syna. >> Myslím, že celý můj svět právě spadl, když mi řekli, že jsi pozitivní, abys to zakryl. >> Bylo mi 28 let a jsem těhotná. >> Matce trvalo několik měsíců, než se vzpamatovala, a ještě déle, než potkala své dítě. >> Bylo těžké se probudit s vědomím, že se narodil, a já jsem nebyl při vědomí. >> Od té doby ona a její rodina revidovala nová bezpečnostní opatření na ochranu sebe a své rodiny. >> Chraňme se navzájem. >> Zvláštní péče, zejména u nebezpečnější odrůdy, která se objevila jako první ve Velké Británii. >> S tímto novým kmenem a s tím, jak rychle se šíří, je to obtížné. >> Nyní v kraji Stanislaus. >> Bylo jen otázkou času, kdy tyto různorodé skupiny narazily na potíže s jinými zeměmi kolem nás. >> Řekla daleko, že výzkumné návrhy varianty B117 mohou v jednom případě zvýšit rizika barvení. >> Je známo, že se kmen šíří rychleji. Závažnost onemocnění má tendenci být vyšší. >> Diskrétně radí rodinám a vzdáleným rodinám. >> Vyvarujte se shromažďování a udržujte svůj fyzický prostor. >> Stejně tak vakcíny, pokud a kdy můžete. Stejně jako – říká, že nepřijímá žádné šance, pokud jde o zdraví její rodiny. >> Jsem šťastná. Jsem opravdu rád, že si musíte vážit maličkostí v životě. >> KAY RECEDE, novinky KCRA3. Golestan: Vzhledem k tomu, že se proměnná nachází, mohou být k této proměnné připojeni úředníci ve zdravotnictví, pokud s ní mohou být spojeny případy. Řekla, že nemocnice pokračovaly minulý týden. ED: Vedoucí představitelé zdravotnictví uvedli, že očkování je klíčem k zabránění vzniku a šíření nových variant. Spojené státy se blíží k dosažení cíle prezidenta Bidena, tedy 100 milionů vakcín, před datem shida

„Tato epidemie ještě neskončila“: Varianta COVID-19, která byla poprvé spatřena ve Velké Británii, byla objevena v kraji Stanislaus Aktualizováno: 17:29 PDT 18. března 2021



První známý případ zjevně nejnákaznější varianty COVID-19 byl poprvé potvrzen ve Velké Británii v kraji Stanislaus. “Objev varianty B.1.1.7 v kraji Stanislaus je realistickou připomínkou, že epidemie ještě neskončila,” uvedla ve čtvrtek ve svém prohlášení Dr. Julie Vichampian, úřednice pro veřejné zdraví v kraji Stanislaus. zabránit šíření tohoto druhu a zabránit dalším variantám je Od evoluce je zabránit šíření viru v komunitě. Je bezpodmínečně nutné, aby každý, dokonce i lidé, kteří byli očkováni, nadále dodržovali doporučení, která zabraňují šíření nemoci, včetně testování, krytí, odstupu a očkování, když jste na řadě. “Je jen otázkou času, kdy příjezd náhradníka do okresu Stanislaus a okolních krajů,” řekl Kamlesh Kaur z provinčního odboru veřejného zdraví, “je známo, že tento konkrétní kmen se šíří rychleji a závažnost onemocnění má tendenci stoupat.” Nedávný výzkum naznačuje, že proměnná by mohla být spojena s vyšším rizikem úmrtí na COVID-19, varianta B.1.1.7 byla nyní nalezena ve více než 70 zemích a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí předpovídala, že se stane dominantní varianta ve Spojených státech, ale verze okresu Stanislaus naznačila, že studie naznačují, že také vakcíny Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson poskytují silnou ochranu proti variantě B.1.1.7. Podle údajů státu 265 případů varianta byla zjištěna v Kalifornii od 11. března. Byla nalezena varianta B.1.1. 7 Již v jižní Kalifornii, v oblasti Bay Area a Davis. Je to jen jedna z mnoha proměnných, které zdravotničtí úředníci sledují. Více než Ve státě bylo zjištěno 6 620 případů dvou variant Kalifornie známých jako „kmen západního pobřeží“. | Více CDC | Případy COVID-19 Výsledný americký p N-varianty CDC popsalo plemeno na západním pobřeží jako „proměnnou zájmu“. S odvoláním na raný výzkum agentura uvedla, že varianty mohou být o 20% přenositelnější a některé léčby mohou být proti kmenům méně účinné. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí neřekla, že vakcíny proti ní přestanou fungovat. „Bude to blízká výzva,“ řekl v úterý CNN dr. Ashish Jha, děkan Fakulty veřejného zdraví na Brown University, o rizicích proměnných vedoucích k dalšímu nárůstu. V případech COVID-19. „Dobře očkujeme, to je dobrá zpráva. Tyto proměnné se velmi rychle šíří po celé zemi a to jsou špatné zprávy. Více | Vakcína COVID-19 v kraji Stanislaus: Kde najít nejnovější informace – přispěla k tomu CNN příběh