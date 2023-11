Dohody o globálních klimatických škodách bude pravděpodobně dosaženo ve čtvrtek na COP28

Ještě není rozhodnuto: kolik peněz by měl fond obsahovat a odkud by měla pocházet hotovost. V tomto bodě předloha „vyzývá“ rozvinuté země, aby převzaly vedení při poskytování nezbytných finančních zdrojů pro spuštění fondu. Nikdo z nich zatím pevné závazky nepřijal.

Dosažení dohody v první den by odstranilo dlouhodobý sporný bod z programu konference. To by zase umožnilo delegátům zaměřit rozhovory na hlavní příčinu masakru: spalování fosilních paliv. To by bylo pozitivní znamení pro konferenci, která čelí protivětru z geopolitických otřesů, rostoucího průmyslu fosilních paliv a stížností klimatických aktivistů, že shromáždění pořádá velký ropný stát.

To však bude vyžadovat dosažení konečné dohody mezi téměř 200 zeměmi shromážděnými na začátku dvoutýdenní konference.





Spojené státy, které byly největším odpůrcem finanční kompenzace za škody způsobené klimatickými změnami, oficiálně nepotvrdily, že budou s dohodou souhlasit. Americký zmocněnec pro klima John Kerry však během středečního hovoru s novináři uvedl, že Bidenova administrativa fond podporuje a „velmi tvrdě pracovala na jeho vytvoření“.

„Věříme, že tento fond – tak, jak je navržen – bude vyhovovat potřebám zranitelných zemí. Tvrdě jsme s našimi partnery navrhli způsoby, jak lze tento fond zřídit rychle, ale s jistotou,“ řekl Kerry.

Kerry navrhl různé způsoby, jak získat soukromý kapitál pro fond, jeden ze způsobů, jak obejít potenciální odpor republikánů k přidělování peněz z amerického ministerstva financí.

Zdůraznil také názor administrativy, že Spojené státy, přestože jsou největším historickým přispěvatelem ke znečištění klimatu, nemohou být právně zodpovědné za záplavy, požáry a klimatický chaos vyvolaný rostoucími teplotami po celé planetě. Spojené státy opakovaně odmítly jazyk, který by mohl být použit k zobrazení fondu jako formy reparací.

„Je důležité, aby fond nepředstavoval žádné vyjádření odpovědnosti nebo kompenzace nebo jakýkoli typ nového právního požadavku,“ řekl Kerry. „Bude se ale snažit být tam, aby pomohl těm v rozvojovém světě, kteří nesli část břemene“ změny klimatu.

Pokud se země dohodnou na podobě fondu, pozornost se přesune na to, jak získat peníze.

Simon Steele, výkonný tajemník Úřadu OSN pro změnu klimatu, ve středu v Dubaji řekl, že rozhovory by měly fondu „položit maso na kost“.

„To znamená dát na stůl skutečné peníze. Odřezky ze stolu nepomohou,“ řekl ve videozprávě.

Koalice malých ostrovních států tento týden uvedla, že fond by měl během prvních čtyř let fungování obdržet alespoň 100 miliard dolarů.

Ale i ty nejvyspělejší země mají čísla nižší. Dánsko Řekl to novinářům „Mluvíme samozřejmě o stovkách milionů,“ řekl v pondělí a že vlády by měly na summitu poskytnout alespoň 200 milionů dolarů.

Evropský diplomat tento týden uvedl, že tyto peníze pokryjí pouze počáteční náklady fondu. Světová banka, kde bude fond alespoň dočasně sídlit, potřebuje na založení a provoz fondu alespoň 200 milionů dolarů.

Spojené státy a Evropská unie se snaží rozšířit dárcovskou základnu fondu nad rámec tradiční skupiny bohatých zemí. Konkrétně vyvíjeli tlak na Čínu, aby se stala dárcovskou zemí, ale Peking to zatím odmítl s tím, že již přispívá rozvojovým zemím prostřednictvím bilaterálních programů a takzvané spolupráce Jih-Jih.

Charlie Cooper přispěl reportáží z Londýna. Karl Mathiesen také hlásil z Londýna a Sarah Schoenhardt hlásila z Washingtonu, D.C