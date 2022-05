Opičí neštovice: Více než 100 potvrzených nebo podezřelých případů bylo hlášeno ve 12 zemích, včetně Spojených států

„Situace se vyvíjí a WHO očekává, že bude více případů opičích neštovic identifikovaných v souvislosti s rozšířením dohledu v neendemických zemích,“ uvedla tisková zpráva.

Dr. Ashish Jha, koordinátor reakce Bílého domu na Covid-19, řekl ABC, že by nebyl překvapen, kdyby USA v nadcházejících dnech zaznamenaly „několik“ případů opičích neštovic.

„Ale mám pocit, že je to virus, kterému rozumíme, máme proti němu vakcíny, máme proti němu léčbu a šíří se úplně jinak než SARS-CoV-2“ – virus, který způsobuje Covid-19, řekl Jha Martha z ABC. Raditz v neděli.

„Není to tak nakažlivé jako Covid. Takže jsem si jistý, že to budeme moci držet kolem sebe,“ řekl Jha. „Budeme to ale bedlivě sledovat a používat nástroje, které máme, abychom se ujistili, že můžeme i nadále zabránit dalšímu šíření a postarat se o infikované lidi.“

Zdravotní experti tvrdí, že k šíření viru opičích neštovic je nutný úzký kontakt s nakaženou osobou.

Infekce se může vyvinout po expozici „rozbité kůži, sliznicím, kapénkám z dýchacích cest, infikovaným tělním tekutinám nebo dokonce kontaktu s kontaminovaným prádlem,“ říká Neil Mabbott, osobní předseda imunopatologie na veterinární škole Edinburghské univerzity ve Skotsku.

Ačkoli odborníci tvrdí, že opičí neštovice nejsou tak nakažlivé jako Covid-19, prezident Joe Biden Řekl, že každý by se měl obávat šíření opičích neštovic – i když vědci pracují na tom, aby se dozvěděli více o nedávné epidemii.

„Ještě mi neřekli míru expozice, ale je to něco, co by měl cítit každý,“ řekl Biden reportérovi CNN, když v neděli odjížděl z Jižní Koreje.

„Usilovně pracujeme na tom, abychom zjistili, co děláme a jaká, pokud vůbec nějaká, vakcína by pro to mohla být dostupná,“ řekl Biden. „Je to znepokojující, protože pokud to bude zveřejněno, bude to důsledek. To je vše, co mi řekli.“

CNN dříve uvedla, že americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí vyhodnocuje, zda by vakcína proti pravým neštovicím měla být nabízena zdravotnickým pracovníkům, kteří léčí pacienty s opičími neštovicemi, a dalším lidem, kteří mohou být „ve vysokém riziku“ expozice opičím neštovicím.

Virus pravých neštovic a virus opičích neštovic jsou do jisté míry příbuzné, protože oba patří do rodu Orthomyxviruses – patřících do vědecké rodiny „pox“ virů. Proto bylo také prokázáno, že některé vakcíny podávané k prevenci pravých neštovic předcházejí opičím neštovicím.

Počáteční příznaky opičích neštovic jsou obvykle podobné chřipce, jako je horečka, zimnice, únava, bolest hlavy a svalová slabost.

„Charakteristikou, která odlišuje opičí neštovice od neštovic, je vývoj zvětšených lymfatických uzlin,“ uvedlo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Poté se obvykle objeví rozsáhlá vyrážka na obličeji a těle – včetně Uvnitř úst, na dlaních a ploskách nohou

Bolestivé vyvýšené neštovice jsou perleťové a naplněné tekutinou, často obklopené červenými kruhy. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že léze se nakonec oloupou a zmizí během dvou až tří týdnů.

Historicky byly případy opičích neštovic obvykle hlášeny ze západní Afriky nebo střední Afriky Jennifer McCuston zástupce ředitele Divize patogeneze a patologie s vysokým výsledkem v rámci Národního centra CDC pro vznikající a zoonotické infekční nemoci.

„Máme určité vědecké obavy z toho, co vidíme, protože jde o velmi neobvyklou situaci,“ řekl McCuston ve čtvrtek CNN.

„Nevidíme to ve Spojených státech ani v Evropě – a počet případů, které jsou hlášeny, je rozhodně mimo normální rozsah toho, co vidíme,“ řekl McCuston.

Vysoký britský zdravotnický úředník v neděli BBC řekl, že lidé by si měli být vědomi opičích neštovic – ale riziko pro širokou veřejnost „v tuto chvíli zůstává velmi nízké“.

„Myslím, že lidé by si toho měli dávat pozor,“ řekla Susan Hopkinsová, hlavní lékařská poradkyně britské Agentury pro zdravotní bezpečnost.

„Opravdu chceme, aby lékaři na to byli ve střehu a poslali test, pokud mají obavy.“

Na základě zpráv z Afriky Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (UKHSA) ví, že někteří lidé jsou „vyšším rizikem vážných onemocnění, zejména imunosuprimovaní jedinci nebo malé děti,“ řekl Hopkins.

Zatímco „neexistuje žádná přímá vakcína proti opičím neštovicím, používáme typ vakcíny proti pravým neštovicím nebo třetí generaci vakcíny proti pravým neštovicím, která je bezpečná pro jedince, kteří jsou v kontaktu s případy,“ řekl Hopkins.