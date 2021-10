Moon prosazuje papežovu návštěvu v Pchjongjangu

Prezident Mun Če-in a americký prezident Joe Biden se v sobotu krátce sešli na okraj summitu G20 v Římě a diskutovali o Munově žádosti, aby papež František navštívil Severní Koreu z humanitárních důvodů.

“Papež se modlil za mír na Korejském poloostrově a řekl, že navštíví Severní Koreu, pokud bude pozván,” citovala jeho kancelář Muna, který řekl Bidenovi během jejich dvou až tříminutového setkání.

Úřad dodal, že Biden zase poblahopřál Moonovi k „pokroku“ v otázce Korejského poloostrova.

Oba se naposledy setkali v červnu během summitu G7 v Británii. Navzdory očekávání Koreje, že formální americko-korejský summit se bude konat na okraj summitu G20, se oficiální summit v neděli v tiskovém čase nekonal.

Moon se s papežem setkal v pátek ve Vatikánu na jejich druhém setkání. Moon a papež se poprvé setkali v roce 2018, také ve Vatikánu, během této doby Moon poslal pozvání od severokorejského vůdce Kim Čong-una papeži k návštěvě Pchjongjangu. Mezi Severní Koreou a Vatikánem neexistují žádné diplomatické vztahy.

Papež František řekl, že je připraven k návštěvě, což podle Moonovy kanceláře zopakoval během pátečního setkání s Moonem.

“Doufám, že snahy zapojit Severní Koreu do dialogu budou pokračovat,” řekl podle Modrého domu papež František Moonovi. “Modlíme se za mír a sjednocení Korejského poloostrova. Pokud přijde pozvání ze Severní Koreje, jsem ochoten navštívit lidi na poloostrově kvůli míru.”

“Držím korejský lid ve svém srdci,” dodal papež, když mu Mun řekl o roli, kterou katolická církev sehrála v korejském demokratizačním procesu.

Moon uspořádal soukromé setkání s papežem, po kterém následovalo otevřené setkání s jeho pomocníky, během kterého si Moon a papež vyměnili dary. Moon daroval papeži kříž vyrobený z ostnatého drátu z demilitarizované zóny oddělující dvě Koreje, které byly roztaveny a přetvořeny. Papež daroval Měsíci pamětní desku zobrazující Svatopetrské náměstí, kterou vyrobila Vatikánská dílna, a brožuru obsahující obrázky a prosby.

Moon, který je na návštěvě Itálie na summitu G20 konaném od soboty do neděle, přednesl projev o důležitosti mnohostranné spolupráce ve společném boji proti epidemii.

“V počtu vakcín proti Covid-19 v jednotlivých zemích je obrovský nepoměr,” řekl Moon na sobotním zasedání o mezinárodní ekonomice a zdraví na summitu. Bez zvýšení proočkovanosti ve všech zemích […] Bude těžké se plně zotavit.“

Moon zdůraznil, že Korea je připravena poskytnout „přímou pomoc zemím s nedostatkem vakcín“ a oznámil svůj závazek věnovat celkem 200 milionů dolarů na zásobování zemí s nízkými příjmy prostřednictvím Covax Facility, mechanismu Světové zdravotnické organizace pro sdílení vakcín. .

Zasedání skončilo tím, že země G20 souhlasily se zajištěním toho, že do poloviny roku 2022 bude očkováno 70 procent světové populace.

Při zahájení summitu v sobotu italský premiér Mario Draghi zdůraznil, že pouze 3 procenta populace v rozvojových zemích dostala alespoň jednu dávku vakcíny, ve srovnání se 70 procenty populace ve vyspělých zemích.

V neděli se měl Moon také zúčastnit zvláštního setkání s šéfy G20 o globálních dodavatelských řetězcích, které pořádal Biden.

Od pondělí do úterý se Moon zúčastní 26. konference OSN o změně klimatu (COP26) ve skotském Glasgow, kde má oznámit nové korejské národní cíle (NDC) do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % země. Vrchol v roce 2018.

Během třetí a poslední etapy své cesty do Evropy Moon od 2. listopadu navštíví Maďarsko na třídenní návštěvu. Bude to první návštěva korejského prezidenta v Maďarsku za 20 let od bývalého prezidenta Kim Dae-junga.

Moon bude 3. listopadu jednat s maďarským prezidentem Jánosem Áderem a s premiérem Viktorem Orbánem a 4. listopadu se v Budapešti setká s lídry Visegrádské skupiny (V4), České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. než 5. listopadu uzavře své evropské turné.

