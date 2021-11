Středoevropské země podporují Polsko v migračním sporu :: WRAL.com

– Lídři tří středoevropských zemí v úterý vyjádřili solidaritu s Polskem v probíhající migrační krizi na jeho východní hranici s Běloruskem a vyzvali Evropskou unii, aby zvýšila svou podporu při ochraně vnějších hranic bloku.

Polský premiér Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci v maďarském hlavním městě Budapešti po jednání premiérů Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska uvedl, že situace na východní hranici jeho země přesahuje imigraci.

Moraviki řekl, že jde o „novou politickou krizi“, ve které jsou lidé využíváni pašeráky lidí a mafiánskými gangy ve spolupráci s autoritářskou vládou běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka k vyvíjení tlaku na Evropskou unii.

„Lidé jsou používáni jako předměty, jako nástroje, což je hrozné. V rukou Lukašenkova režimu jsou to jen nástroje,“ řekl Morawiki.

Úterní summit středoevropských zemí Visegrádské čtyřky přišel v době, kdy tisíce migrantů, většinou ze zemí Blízkého východu, v posledních měsících přicestovaly do Běloruska a pokusily se dostat do Evropské unie přes sousední Polsko, 27člennou členskou zemi. . Hmotnost.

Polsko posílilo své hranice pořádkovou policií a vojáky a plánuje postavit ocelovou bariéru, což jsou opatření podporovaná mnoha v Evropské unii. Vodní děla a slzný plyn byly také použity k odrazení migrantů pokoušejících se prolomit hranici, což vyvolalo kritiku ze strany některých lidskoprávních skupin a dalších, kteří tvrdí, že migranti by neměli být vraceni do Běloruska a měli by mít možnost požádat o azyl.

Evropská unie argumentovala tím, že Lukašenko využívá přistěhovalce k destabilizaci bloku v odvetě za sankce, které uvalila na jeho vládu. Bělorusko popírá, že by krizi vyvolalo.

Morawiecki řekl, že tlak na hranici v posledních dnech poněkud poklesl poté, co Polsko jednalo s premiéry Iráku, autonomní oblasti Kurdistán, Turecka a dalších ve snaze omezit příjezd migrantů do Běloruska.

Výsledkem je, že „dnes je příliv nových imigrantů do Běloruska úplně jiný, je mnohem menší, než byl na vrcholu před několika měsíci nebo dvěma a třemi týdny,“ řekl Moraviki. „To je důležité, toto je první krok k tomu, abychom se dostali z krize, kterou Bělorusko vyvolalo.“

Morawiecki v minulých dnech vedl další jednání se členy EU, jako je Estonsko, Lotyšsko a Litva, které byly rovněž postiženy přistěhovalectvím z Běloruska. Jeho prosby o pomoc našly pochopení u maďarského premiéra Viktora Orbána, zarytého odpůrce přistěhovalectví.

Orbán na úterním tiskovém brífinku řekl, že EU „nikdy nebyla vystavena takovému tlaku jako nyní“, a kritizoval reakci unie na migranty, kteří se snaží vstoupit na její vnější hranice.

„Brusel má špatnou politiku,“ řekl Orbán a tvrdil, že blok „financuje prakticky vše, co zvyšuje migrační tlak“, ale neposílá peníze na zabezpečení hranic EU.

Slovenský premiér Eduard Heger v úterý řekl, že jeho země „je plně solidární s předsedou vlády Polska“ a nabídl pomoc při zabezpečení hranic země.

Český premiér Andrej Babiš naléhal na další sankce vůči Bělorusku a uvedl, že nabídl rozmístění vycvičeného personálu v pohraniční oblasti.

„Pokud Polsko požádá, jsme okamžitě připraveni poskytnout pomoc,“ řekl Babiš. „Nemůžeme přijmout toto nátlakové cvičení Běloruska a Lukašenkova režimu.“

___

Monika Sislowska přispěla k této zprávě z polské Varšavy.

___

Sledujte zpravodajství Associated Press o otázkách přistěhovalectví na https://apnews.com/hub/migration