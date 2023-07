Russell Crowe může odejít z Hollywoodu v 60 letech – zprávy ze zábavy

Bang Showbiz – 4. července 2023 / 6:38 | Příběh: 435125

Foto: Bang Showbiz. Všechna práva vyhrazena.

Russell Crowe zvažuje, že po 60 letech odejde z veřejného života.

Hvězda ‚Gladiator‘ dosáhne milníku v dubnu a říká, že jeho život se bude ubírat jedním ze dvou různých směrů – buď bude napodobovat svého dlouholetého přítele a spolupracovníka Sira Ridleyho Scotta tím, že bude pracovat do svých 80 let, nebo odejde z Hollywoodu úplně a už nikdy nebude slyšet.

Ve svém projevu na filmovém festivalu v Karlových Varech v České republice Crowe vysvětlil: „Stojíte před zrcadlem a říkáte si: Kdo je to?“ „Teď jsem v tom období.

„Za vzor si vezmu Ridleyho Scotta: ve své práci stále objevuje nové věci. Nebo skončím a už o mně nikdy neuslyšíte. Ještě jsem se nerozhodl, co to bude. Platné volby.“

Během chatování s reportéry se Crowe také dotkl jednoho z nadcházejících Scottových projektů – pokračování filmu „Gladiátor“ z roku 2000 – a herec trval na tom, že nechce, aby se na něj ptali další otázky ohledně filmu, protože se absolutně nijak neúčastnil.

Podle Variety řekl: „Měli by mi zaplatit za otázky, které jste mi položili ohledně filmu, ve kterém nejsem. Nemám s tím nic společného. V tomto světě jsem mrtvý.“ [his character is dead] . pod šest stop. Ale přiznávám, že je tam jistý nádech žárlivosti, protože mi to připomíná, když jsem byl mladší a co to pro mě v životě znamenalo.

„Nevím nic o obsazení, nevím nic o zápletce. Jsem mrtvý! Ale vím, že pokud se Ridley rozhodl udělat pokračování příběhu, po více než 20 letech, musí měli velmi silné důvody. Nemohu si myslet, že tento film není nic jiného než úžasný film.“

Crowe přidal i další téma, na které chtěl přestat odpovídat na otázky – pivo. Vysvětlil: „Vy jste geekové. Už žádné otázky o pivu, neřeknu ani slovo. Kdybych měl na výběr, pil bych Guinness. Promiň.“