Objev bakterií spojených s rakovinou prostaty považován za potenciální průlom | Rakovina prostaty

Vědci objevili bakterii spojenou s rakovinou prostaty při práci, která byla považována za potenciální revoluci v prevenci a léčbě nejsmrtelnější formy onemocnění.

Vědci pod vedením University of East Anglia provedli komplexní genetické analýzy moči a tkáně prostaty u více než 600 mužů s rakovinou prostaty i bez ní a našli pět typů bakterií spojených s rychlou progresí onemocnění.

Studie neprokazuje, že bakterie způsobují nebo zhoršují rakovinu prostaty, ale pokud nyní probíhající práce potvrdí její roli, vědci by mohli vyvinout testy k identifikaci mužů s největším rizikem a možná najít antibiotika, která by zabránila rakovině zabít tisíce životů ročně.

Dr. Hayley Luxton z University of Prostate řekla: „Toto je vzrušující objev, který způsobí revoluci v léčbě mužů.“ rakovina Spojené království, které výzkum spolufinancovalo.

Psaní do časopisu Evropské urologické nádoryV tomto článku vědci popisují, jak jejich genetické výzkumy nalezly pět typů bakterií – tři nové pro vědu – spojených s pokročilou rakovinou prostaty. Muži, kteří měli jeden nebo více typů v moči, prostatě nebo nádorové tkáni, měli 2,6krát vyšší pravděpodobnost, že rakovinu v raném stadiu progredují do pokročilého onemocnění, než muži, kteří ji neměli.

Je možné, že se na nemoci nepodílejí bakterie, řekl vedoucí vědec Colin Cooper, profesor genetiky rakoviny na University of East Anglia. Například muži s agresivnější rakovinou prostaty mohou mít narušený imunitní systém, který umožňuje určitým bakteriím prosperovat. Ale vědci silně podezřívají, že jsou zapojeni mikrobi, stejně jako infekce Helicobacter pylori Zvyšuje riziko rakoviny žaludku.

„Jestliže víte jistě, že určitý typ bakterie způsobuje rakovinu prostaty, můžete vyrobit antibiotikum, které ji odstraní, a to zabrání její progresi,“ řekl Cooper. Upozornil však, že to není tak jednoduché, jak se zdá. Existuje mnoho komplikací. Antibiotika se do prostaty nedostanou příliš dobře a budete si muset vybrat antibiotikum, které zabíjí pouze určité bakterie.“

Zatímco rakovina prostaty je nejběžnější formou onemocnění u mužů, v mnoha případech pacienti umírají spíše na toto onemocnění než na něj. Nejagresivnější formy rakoviny prostaty si každý rok ve Velké Británii vyžádají přibližně 12 000 lidí.

Profesorka Rosalind Ellis, genetik rakoviny ve studii na Ústav pro výzkum rakoviny V Londýně řekl, že jde o „velmi vzrušující výsledek“ nalezení „nových mikroorganismů“ v případech rakoviny prostaty. „Zatím není známo, zda je to kauzální, ale pokud to lze prokázat, máme potenciální cestu k prevenci,“ řekla. „Způsob, jakým bychom to mohli demonstrovat, je výzkum, abychom zjistili, zda tyto organismy nebyly nalezeny ve vzorcích prostaty, které neměly rakovinu.“

Genetické informace o mikrobech již vědcům umožnily poskládat dohromady, jak se mohou chovat v těle, včetně toxinů a dalších látek, které by mohly uvolňovat. To je vedlo k vytvoření půl tuctu hypotéz o tom, jak hmyz může způsobit rakovinu prostaty.

„V současné době nemáme spolehlivý způsob, jak identifikovat těžké druhy rakoviny prostaty, a tento výzkum může pomoci zajistit, že muži dostanou správnou léčbu,“ dodal Luxton.

„Pokud tým dokáže, že tyto nově identifikované bakterie dokážou rakovinu prostaty nejen předvídat, ale skutečně ji způsobit, můžeme být schopni zabránit tomu, aby se rakovina prostaty poprvé objevila. Byl by to velký průlom, který by mohl zachránit tisíce životů.“ každý rok.“