Souhvězdí Orion od NASA vzlétlo po historické misi na měsíční povrch | Vesmírné novinky

Kapsle NASA Orion je nastavena na odpálení do Tichého oceánu po dokončení třítýdenního zkušebního letu, který zahrnoval bližší průlet Měsíce a větší cestování vesmírem než kterákoli předchozí obyvatelná kosmická loď.

Kapsle by měla přistát v neděli v 17:39 GMT (9:39 místního času) u mexického ostrova Guadalupe.

Minulý měsíc Orion – se simulační posádkou tří figurín – zahájil program NASA Artemis, jehož cílem je vrátit lidi na Měsíc a připravit se na cestu na Mars jednoho dne.

Podle NASA zatím let Orionu probíhal velmi dobře.

Na konci listopadu dosáhla kapsle svého nejvzdálenějšího bodu ve vesmíru, když v polovině své 25denní mise odletěla 432 210 kilometrů (268 563 mil) od Země. To je zhruba 32 187 kilometrů (20 000 mil) od rekordní vzdálenosti stanovené posádkou Apolla 13 v roce 1970, která přerušila své přistání na Měsíci a vrátila se na Zemi po téměř katastrofické mechanické poruše.

V pondělí Orion doplul do 130 kilometrů (80 mil) od měsíčního povrchu, čímž dosáhl nejtěsnějšího přiblížení k Měsíci pro kosmickou loď postavenou pro přepravu lidí od létání Apolla 17 před půl stoletím.

Ale teprve v posledních minutách nedělního letu Orionu přichází skutečná výzva – zjistit, zda tepelný štít kapsle, největší vůbec, opravdu drží.

Kosmická loď – která by se měla řítit do zemské atmosféry rychlostí 40 000 kilometrů za hodinu (25 000 mil za hodinu) – bude muset vydržet teplotu 2 800 stupňů Celsia (5 072 stupňů Fahrenheita), což je asi polovina teploty povrchu Slunce.

První test kapsle proběhl v roce 2014, poté ale kapsle zůstala na oběžné dráze Země, takže se do atmosféry vrátila nižší rychlostí asi 32 187 kilometrů za hodinu.

Mike Sarafin, manažer mise Artemis, řekl, že tepelný štít Orionu je „část vybavení, které má prvořadý význam pro bezpečnost“.

Je určen k ochraně kosmické lodi a cestujících, astronautů na palubě. Tepelný štít by tedy měl fungovat.

NASA vyslala loď amerického námořnictva, USS Portland, stejně jako helikoptéry a nafukovací čluny, aby získaly kapsli Orion.

Jakmile budou ve vodě, NASA umožní Gemini plavat po dobu dvou hodin – mnohem déle, než kdyby byli astronauti uvnitř – aby shromáždili data, která jsou kritická pro budoucí mise.

„Uvidíme, jak absorbuje teplo zpět do modulu posádky a jak to ovlivní teplotu uvnitř,“ řekl Jim Jeffrey, manažer integrace kosmické lodi Orion z NASA.

Mezi další informace, které budou shromažďovány, patří stav lodi po jejím letu, údaje z monitorů, které měří zrychlení a vibrace, a výkon speciální bundy umístěné na figuríně v kapsli, aby se vyzkoušelo, jak chránit lidi před radiací při průletu. prostor.

Pokud bude mise úspěšná, pilotovaný let Artemis II by mohl přiletět kolem Měsíce a zpět již v roce 2024, ale stále bez přistání na něm.

Očekává se, že NASA brzy pojmenuje astronauty vybrané pro tento let.

Artemis III, plánovaný na rok 2025, poprvé uvidí vesmírnou loď přistát na jižním pólu Měsíce, který obsahuje vodu ve formě ledu.

Pouze 12 lidí – všichni běloši – kdy vstoupilo na Měsíc. Udělali to během misí Apollo, naposledy v roce 1972.

Artemis má poprvé poslat na Měsíc ženu a barevného člověka.

Cílem NASA je zajistit trvalou lidskou přítomnost na Měsíci prostřednictvím základny na jeho povrchu a orbitální vesmírné stanice.

Pokud by se lidé naučili žít na Měsíci, pomohlo by to inženýrům vyvinout technologie pro letitou cestu na Mars, možná koncem 30. let 20. století.