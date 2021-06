Zpráva The Breath of the Wild 2 obsahuje špatné zprávy o datu vydání

Nová zpráva o The The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Má nějaké špatné zprávy. Nintendo E3 2021 Direct je už jen pár dní a v tuto chvíli jsou úniky a pověsti o něm minimální. To se pravděpodobně s blížící se událostí změní, ale zatím nevíme, co můžeme od jiných her než do roku 2021 očekávat. Ačkoli Nintendo neomezuje prezentaci na 2021 her, poznamenal, že většina prezentace se zaměří na hry, které budou vydány letos. To může být vyloučeno The The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, pokud není jedna z výjimek v menšině.

V tuto chvíli neexistuje ani slovo od samotného Nintenda, kdy The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Podle plodného úniku však12. praktický štětec„Pravděpodobně nebude spuštěn letos. Jinými slovy, nejen možná Zelda Fanoušci musí na hraní části dva čekat déle, ale během výše zmíněné prezentace nemusí ani zvednout hlavu, i když v tuto chvíli je tato poslední část jen spekulací.

Pokud jde o zdroj, nenechte se zmást anonymní povahou a jménem. Jedná se o stejný únik, který zatím prozradil většinu E3 2021 a který prozradil každou reklamu vydanou během nejnovější Nintendo Direct, než k tomu došlo. Jinými slovy, je to velmi spolehlivé, nebo se to zatím alespoň hodně osvědčilo.

Řekl to, zatímco The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Nemusí to vyjít letos, mělo by to být na Nintendo E3 2021 živě, nebo alespoň to je to nedávný únik znamená, že se to stane. Pokud nezvedne hlavu, fanoušci Nintenda a fanoušci Twitteru budou určitě mít pár věcí, které řeknou.

Prozatím to všechno vezměte s rezervou. Je to nejen neformální, ale také podléhá změnám. V době zveřejnění Nintendo nic z toho nekomentovalo. Pokud se to změní, bude příběh odpovídajícím způsobem aktualizován.

