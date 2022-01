Jak zacházet s příznaky menopauzy při práci

Doma mají ženy také více času a prostoru se srovnat poté, co zažijí něco emocionálně spouštěcího. Problémy související s náladou – které postihují asi 40 procent žen v perimenopauze – mohou představovat problémy v práci. „Nechám pacienty, aby mi řekli: ‚Opravdu to ovlivňuje nejen mé osobní vztahy, ale také moji profesionální kariéru, protože reaguji způsobem, který bych dříve nedělal a není to vhodné,'“ řekl Dr. Monica Christmas, ředitelka Centra pro integrované zdraví žen v UChicago Medicine.

Menopauza může také ovlivnit spánek žen a následné vyčerpání může vést i ke změnám nálad. Příznaky, jako jsou návaly horka a noční pocení, mohou drasticky snížit množství spánku, které ženy v noci spí, přičemž ztráta spánku odhadem ovlivňuje 40 až 60 procent žen v menopauze. „Pacienti jsou prostě totálně unavení,“ řekl Dr. Shen řekl: „Tím, že jsem se celé měsíce, ne-li roky, nevyspal celou noc.

Jeannine Ouellette (53), spisovatelka z Minneapolis, která je v perimenopauze, je vděčná, že většinu času chodí do práce z domova, protože v noci často špatně spí a během dne jí prospívají krátké kočičí spánky. „Když na 10 minut zavřu oči, dokážu se k tomuto úkolu vrátit a udělat ho třikrát rychleji, než abych se tím snažil probíjet na nevyspalém mozku,“ řekla.

Dalším velkým problémem je, že menstruační cykly se v perimenopauze mění, takže ženy ne vždy vědí, kdy začnou krvácet, paní. řekl Ouellelette. „To, v kombinaci s potenciálně velmi silným krvácením, je v profesionálním prostředí velmi stresující,“ řekla. „Ten pocit, který zná každá žena – ten výron – jsi jako, můj bože, jak se vůbec dostanu z tohohle pokoje?“

Jak mohou zaměstnavatelé pomoci

Nicola Green, britská konzultantka, která radí zaměstnavatelům, jak podporovat pracovnice v menopauze, doporučuje, aby pracoviště poskytovala zdarma menstruační produkty v jejich koupelnách a přístup ke studené pitné vodě. Pokud jsou zaměstnanci povinni nosit uniformy, měli by mít zaměstnavatelé k dispozici uniformy navíc, aby se lidé mohli v případě potřeby převléknout. Doporučuje také pracovištím, aby umožnila zaměstnancům pracovat z domova nebo mít flexibilní pracovní dobu, když pociťují příznaky menopauzy.

Lidé, kteří „jsou úplně nevyspalí nebo mohou trpět těmi nejstrašnějšími obdobími, kvůli nimž mají opravdu problém opustit dům, to dokážou mnohem lépe zvládnout tím, že budou pracovat doma,“ řekla. Dodala, že když pracovníkům toto ubytování není poskytnuto, mohou místo toho zavolat nemocné.

Fran Poodry, 51, která pracuje v zákaznickém servisu ve vzdělávací technologické společnosti v Portlandu ve státě Oregon, si vzpomněla na dobu před několika lety, kdy se probudila a nemohla přestat plakat. „Vysvětlila jsem svému nadřízenému, že to byla perimenopauza, protože jsem nebyla smutná ani rozrušená,“ řekla. „Prostě jsem byl bezmocný kvůli hormonům vypnout slzy a sopty.“