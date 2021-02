NASA odkládá druhý test SLS Green Run

Několik dní poté, co NASA oznámila, že je připravena provést druhý test statické palby primární fáze systému Space Launch System, agentura dne 22. února oznámila, že test bude odložen kvůli problému s ventilem.

NASA uvedla, že odloží test statické palby Green Run, který byl naplánován na 25. února, poté, co objevil problém s jednou z osmi takzvaných „mainstreamových“ pojistek spojených se čtyřmi motory hlavního pódia RS-25. NASA ve svém prohlášení uvedla, že ventil, který dodává kapalný kyslík „nefunguje správně“, ale problém nevysvětlil.

Inženýři identifikovali problém během příprav během testovacího víkendu. NASA uvedla, že bude spolupracovat s Boeingem, hlavním dodavatelem základní fáze, „aby v příštích dnech nastavila směr vpřed a přeložila zkoušku horkým ohněm“, ale nestanovila nové datum zkoušky.

Není to poprvé, co se vyskytl problém s pojistkou, která zpozdila zkoušku zeleného běhu primárního stupně. V listopadu NASA ohlásila problém s difúzí kapalného vodíku v základní fázi a vyžadovala, aby pracovníci navrhli speciální nástroj pro upevnění ventilu na testovacím stanovišti. To v kombinaci s účinky tropické bouře, která prošla vesmírným střediskem Stennis koncem října, odložilo několik týdnů zkoušek jeviště, protože jeviště je naloženo palivem a prochází odpočítáváním tréninku.

Poslední oznámení o zpoždění přišlo pouhé tři dny poté, co NASA a zástupci průmyslu uspořádali briefing, kde Přesvědčeni, že jsou 25. února připraveni podstoupit stabilní zkoušku ohněm. To zahrnovalo překonání problémů spojených s nedávnými zimními bouřemi a neobvykle chladným počasím na testovacím místě v Mississippi.

„Tým tvrdě pracoval na náročných situacích.“ John Shannon, viceprezident a ředitel programu SLS v Boeingu, řekl během briefingu: „Jsme na velmi dobré cestě k dosažení 25. místa.“

Na stejném briefingu představitelé NASA uvedli, že zůstávají opatrně optimističtí, že SLS by mohla uskutečnit svůj první start na misi Artemis 1, bezpilotní zkušební let kosmické lodi Orion, do konce roku navzdory dlouhému zpoždění testu Green Run kampaň. Tom Whitmire, zástupce náměstka ředitele pro vývoj průzkumných systémů v ústředí NASA, uvedl, že mise by mohla začít hned v říjnu, pokud vše půjde dobře, a poté připustit, že na cestě budou pravděpodobně problémy.

“Za prvé, opravdu musíme mít tyto horké plameny za sebou,” řekl a ukázal na test statické palby Green Run. „To je to nejdůležitější před námi.“