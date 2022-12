Ošetřovatelé lovili letos na podzim s lovci krůty, medvědy a jeleny

Od velmi úspěšných zpráv o zahájení sezóny puškové zvěře až po sledování přestupků při lovu měli strážci zvěře ve státě rušný podzim.

Čtyři maršálové Pennsylvanské herní komise sdílejí své zkušenosti ze všech čtyř koutů Pensylvánie.

Severozápad: Zavřete další psovody jelenů

Sezóna podzimních krůt je na severozápadě krátká, od 29. října do 5. listopadu, a je zastíněna těmi, kteří loví jeleny.

„Podzimní sezóna krocanů je tady hit nebo miss. Určitě je tu hodně krůt, ale neřekl bych, že je to moc hojné,“ řekl Andrew Heuser, šerif státní zvěře v severním Erie County. Když se období lovu jelenů překrývá s lovem krůt, zaujímají ptáci druhé místo.

„Jelen jsou králem v Pensylvánii,“ řekl Huizer. Dvoutýdenní sezóna lovu jelenů umožnila lovcům zabíjet peníze a dělat právě to. „Sklízení v den zahájení zde bylo pravděpodobně nejrušnější a nejúspěšnější s nejvíce chytači, jaké jsem ve své kariéře viděl.“

Spolupráce na počasí. „Je to nádherný den,“ řekl. Počasí v Erie se může rychle změnit. Druhý den sezóny přinesl silné vichřice a půlcentimetrový déšť.

Obrovský úspěch lovců zmátl některé jeleny, kteří museli lovce odmítat, protože neměli sílu vše porazit.

„Je alarmující trend, že stále více těchto jelenů se umísťuje na prvním místě, zaplavuje je na druhém místě a přibližuje se. Zřejmě je jich každým rokem méně.

Jedním z řešení je, aby se myslivci naučili porážet vlastní jeleny. Youtube videa Ukažte myslivcům, co přesně mají dělat srnčí zvěři, a tím ušetříte peníze.

„Jste s ním od začátku do konce a víte, že se s masem zacházelo správně,“ řekl.

Pro sezónu černých medvědů lovci zastřelili 20 v Erie County.

„Bylo to o průměrném střelci,“ řekl a poznamenal, že lovci byli úspěšní s ranou střelbou a šancemi na lov medvědů puškou.

Lovci jelenů získávají licence na černého medvěda v případě, že při čekání na jelena zahlédnou medvěda, a to hraje v jejich prospěch.

Byl to dobrý podzimní úlovek.

„Byla to tady opravdu bezpečná sezóna a porušování herních zákonů se týkalo toho, co byste letos očekávali jako typické porušení tagování, pár porušení oranžových (oblečení) a velmi málo porušení (volání),“ řekl.

Jihozápadní: mimořádný počet neoprávněných zabití

Krůty byly letos v jihozápadní oblasti Pensylvánie hojné.

Když byli na hlídce s Game Wardenem Brianem Witherite s učedníkem, viděli spoustu ptáků.

„Měl jsem nešťastnou nehodu, kdy jsem narazil na dva silniční lovce, kteří ze silnice stříleli několik krůt,“ řekl Witherett ze Somersetu. Bylo vzneseno obvinění, protože lapače pádu jsou povoleny pouze pro jednoho ptáka.

Jelení sezóna byla nabitá.

„Jelení sezóna se vydařila a pro Somerset to byla především bezpečná sezóna. Ale byla zaneprázdněná tradičními přestupky, jako je lov návnady, nabité střelné zbraně, pár nelegálních jelenů, porušování značek a podobné věci a nedovolený vstup.“

Prověřil několik lovců, kteří stříleli trofejní zvířata, jako je 14bodový zabiják u Windberu a 10bodový dolar poblíž Dividing Ridge. Řekl: „Byl to velký jelen, krásný jelen a paroží mělo nějakou hmotu. Byli tím velmi překvapeni.“

Na druhou stranu bylo nezvyklé množství náhodně zabitých jelenů, jako například zastřelení babky bez dostatečného počtu bodů nebo záměna malého doláče za zajíce.

Nejméně tucet hlášení od myslivců, kteří chtěli odklonit sklizeň jelena, bylo chybou: „Nezáleží na věkové skupině myslivce, měl jsem všechno.“

Kromě toho zareagoval na více výzev než obvykle, že myslivci dostávají poškozené jeleny ze zranění. Řekl, že „špatné umístění střely ve střelecké sezóně“ vysvětluje, proč jsou někteří jeleni po zabití v pozdní střelecké sezóně nepoživatelní. V těchto případech revírníci vystavili myslivcům novou kartu, aby šli za dalším jelenem.

Reagoval na dva případy střelby. Ve státních lesích Forbes zranil v říjnu naložený lovec výstřel z brokovnice lovce tetřevů. „Byl v pořádku,“ řekl Wethrith o svých zraněních. V sousedním Cambria County, Witherett odpověděl na telefonát, kde ho lovec predátorů ráže 223 omylem zastřelil do nohy. Řekl: „Má dvě operace, ale je v pořádku.“

Během medvědí sezóny bylo v jeho kraji zabito asi 62 medvědů; Dva byli považováni za nezákonné zabití. Jeden medvěd byl zastřelen po hodinách lovu a kolega dozorce Andrew Harvey vyšetřoval osobu, která zabila medvěda na návnadu.

„Medvědí sezóna už není, co bývala,“ řekl Weathereat. V posledních letech měli myslivci více příležitostí k lovu medvědů než během čtyřdenní střelecké sezóny. Lovci se k medvědům dostanou na začátku sezóny střelby a náhubků i při překrývání sezóny medvědů a jelenů. „Přišlo k nám pár roztomilých medvědů, jeden během týdne prodloužení sezóny jelenů.“

Jeden mrtvý mimo Berlín byl 495 liber; Další vážil 619 lb., pořízený v severozápadním hrabství Somerset.

SE: Medvědi vstoupili do Philadelphie

Jerrold Chick Jr., státní pozorovatel zvěře pro Philadelphii a okresy na jihu, pokrývá hustě obydlenou obytnou oblast, ale lovci stále nacházejí úspěch.

Ve Philadelphii je loviště omezené, ale narazí na lovce, který zastřelil krocana kuší.

„Je to trochu vzácné, protože tam není mnoho kapes s ptáky,“ řekl.

Dokonce nechal vstoupit do města pár medvědů. Zaměstnanci je obklíčili a odvedli. V severním okrese Montgomery a okresu Bucks žije jen málo medvědů, ale oblast není známá velkým počtem medvědů.

Jeho oblast má rybáře vodního ptactva, kteří vyjíždějí z lodních ramp na řece Delaware. „V sobotu můžeme zkontrolovat 15, 20 vodních ptáků,“ řekl, „v závislosti na načasování.“

Lov jelenů v jeho hustě osídlené oblasti je omezen na lukostřelecké vybavení. V některých oblastech jsou povoleny pušky krátkého dosahu, jako jsou brokovnice, nabíječe ústí a náboje do pušek s rovnými stěnami.

„Vždycky jsme tu měli pěkné peníze. Mají tendenci žít o něco déle, protože lovecký tlak není špatný. Na předměstí a ve městě je určitě pár opravdu krásných paroží. A s omezením (bod) parohy, je to ještě lepší.“ .

Češi v jednu chvíli viděli lidi na člunu plout v řece Schuylkill poblíž pruského krále, oblečené v oranžových kombinézách. Ukázalo se, že loď používali, aby se dostali do zalesněných oblastí k lovu, a na palubě měli laň. Řekl, že styl plovoucích lodí jim umožnil dostat se blíže ke břehu a do odlehlých lovišť.

Vlídné počasí pomohlo myslivcům prozkoumat les.

„Dva týdny střelecké sezóny jsme tu měli velmi mírné počasí. Některé dny byly 50. léta, 55 stupňů. Myslím, že pršelo jen pár dní.“

Lovci nacházejí způsoby, jak bezpečně lovit v obytných oblastech.

Mnoho lidí si stěžuje na srážky vozidel (s jeleny) a pronajímatelé mluví o tom, že jim (jeleni) sežerou všechny květiny. Jediná věc, která zde skutečně zabíjí jeleny, řekl Chick, je pár predátorů, aut a pár lovců, kteří dostanou povolení nebo mají povolen přístup na místa a pomáhají s odstraňováním jelenů.

Vzhledem k tomu, že myslivci používají střelecké vybavení z porostů stromů, je to bezpečný způsob, jak snížit stavy jelenů v obytných oblastech. „Střílí směrem k zemi,“ řekl o lidech, kteří používali kuše a samostříly ke sběru jelenů.

Severovýchod: Hledej jednoho medvěda

„Pořád tu máme spoustu ptáků,“ řekl o divokých krůtách Jonathan Bowman, státní hlídač zvěře v jižním okrese Susquehanna. Řekl na Wildlife Management Unit 3C: „Vidím je všude, ale není tam žádný velký lovecký tlak.“

Řekl, že pád je pomalý, ale je tu velké množství rybářů, kteří pronásledují jarní ryby.

„Jsme kritizováni. Všude jsou chlapi. Je zvláštní, že (lovce) na podzim nevidíme.“

Stejně jako v jiných oblastech státu dosáhlo zabíjení jelenů svého vrcholu.

„Nemyslím si, že jsem viděl tolik lidí, kteří by byli úspěšní od střelecké sezóny do posledního dne jelení sezóny s brokovnicí. Viděl jsem více trofejí, pěkný vzhled z 8 bodů, 10 bodů, 6 bodů.“ jeleni a také spousta dětí (lov).

Lovci nacházeli jeleny v blízkosti polí pro farmáře, protože neměli silnou sklizeň ořechů. Mírné počasí pomohlo rybářům zůstat na svých pozicích, protože nebylo ani příliš teplo, ani zima. „Myslím, že tam bylo hodně kluků a jak bylo počasí, bylo tam hodně příležitostí a dobrých dnů.“

V severovýchodní části státu lovci zabili v prvních sezónách více než 400 medvědů, o 30 až 40 více než loni.

„Byla to skvělá začátek sezóny,“ řekl. Lovci našli medvědy krmící se na polích kukuřice a sóji.

Očekával, že se lovcům na farmách bude dařit, protože jejich regiony obdržely během léta a časného podzimu stížnosti na medvědy způsobující škody na úrodě. Ví o jednom medvědovi, který, jak se zdá, prošel ročními obdobími.

„Je to hodně přes 550 až 600 liber. Pořád to tu běhá,“ řekl s tím, že medvěd takové velikosti se neobjevil v žádné z oblastí hlášení o sklizni. „Je to velké prase.“

Jednou z výzev, kterým čelí ve venkovském kraji, je pytláctví jelenů. „Určitě jsme takových telefonátů řešili hodně,“ řekl o lidech, kteří v noci našli mrtvého jelena vystřeleného ze zbraně nebo kuše. „Je to špatné, možná horší, než to kdy bylo.“

Policisté pracovali na různých incidentech, aby vznesli obvinění. Mají případy, kdy lidé lovili v neděli, kdy bylo rybaření zavřené, a setkali se také s rybáři, kteří si koupili licenci online, ale nenechali rybářům zaslat sklizňové karty. Když hledáte velkou hru, musíte mít karty s vaší licencí.

