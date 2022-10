Hledání vakcíny proti infekcím močových cest

Pokud jste naživu a máte vagínu, pravděpodobně máte infekci močových cest v určitém bodě tvého života. Infekce močových cest je jednou z nejčastějších bakteriálních infekcí, což vás může vést k domněnce, že moderní medicína své možnosti léčby této nepříjemné a nepříjemné nemoci dovedla téměř k dokonalosti. potenciálně nebezpečné.

Bohužel byste se mýlili.

„Pokud máte infekci močových cest, máte tendenci dostávat antibiotika nízké kvality,“ řekl deníku The Daily Beast Paul Garofolo, spoluzakladatel a generální ředitel farmaceutické společnosti Locus Biosciences. „A v dnešní době se v 50 procentech případů během 30 až 90 dnů vrátíte do ordinace a řeknete: ‚Hele, mám dalšího. „A ty se zlobíš.“

Data ukazují, že až u jednoho ze čtyř lidí se vyvine UTI Dostane časté infekce, definované jako více než tři UTI v období šesti měsíců nebo více než tři za rok. Nejen, že jsou extrémně bolestivé, ale může být frustrující a znepokojující se s nimi znovu a znovu vypořádat. Jeden Studie 29 žen s recidivujícími infekcemi močových cest Zjistila, že pacienti se obávají „vytvoření monstra UTI, které bude odolné vůči čemukoli“ a rozvoje dalších infekcí odolných vůči lékům v budoucnu. Jiní si stěžovali, že používání antibiotik na UTI bylo „jako zabíjení komárů granátem“, ale lékaři nebyli ochotni hledat jiné způsoby léčby.

V náchylnosti člověka k častým infekcím močových cest hraje roli řada faktorů, které stále zkoumáme, včetně složení urogenitálních mikroorganismů, hladin hormonů, rezistence vůči antibiotikům a imunitního systému těla.

Je však známo, že dávka antibiotik, která se dnes běžně předepisuje na infekce močových cest, je časovaná bomba. „Skutečnost, že infekce močových cest jsou tak časté, v kombinaci se skutečností, že ne vždy provádíme testy v laboratoři, abychom určili nejvhodnější antibiotikum, znamená, že je to dobrý recept na vytvoření rezistence,“ řekla Lisa Bebel, lékařka na infekční onemocnění. v Massachusetts General Hospital, řekl Daily Beast. Širokospektrální antibiotika používaná jako ochrana druhé a třetí linie mohou mít dominové účinky na mikrobiom těla a dokonce zvýšit náchylnost k budoucím infekcím močových cest tím, že připraví cestu pro vaginální kvasinkové infekce.

Není divu, že vědci a pacienti chtějí lepší alternativu. Novější výzkum UTI, který sleduje Locus Biosciences, využívá neobvyklé a empirické přístupy ke zjištění, které léčebné postupy by mohly eliminovat infekci bez dalšího zmatku v těle (a mluvíme o léčbách, které infekci léčí nebo ji předcházejí trvale –Žádná brusinková šťáva).

Zásadní je, že tento nový výzkum je postaven na odvážném a neintuitivním návrhu: Co kdybychom bakteriální infekci léčili něčím jiným než antibiotiky?

„Cílem je rozhodně dostat antibiotika z modelu léčby těchto infekcí,“ řekl Garofulo.

Postantibiotický svět

Klíčovou otázkou, která by mohla vést k lepší léčbě, je, proč někteří lidé mají větší pravděpodobnost, že budou mít UTI, které nezmizí. Věk je přiměřeně důležitý, např Infekce močových cest jsou vyšší u sexuálně aktivních mladých žen a žen po menopauze ve srovnání s jinými skupinami. Řada výzkumů začíná prokazovat, že hormony a mikrobiální komunity mohou hrát větší roli, než se dříve myslelo. Jedna práce publikovaná výzkumníky z Texasu Pátek v časopise Medicine Cell Reportsodstraňuje některé ze záhad obklopujících tyto vztahy, počínaje mylnou představou, že živná půda pro bakterie, které způsobují UTI – močové cesty a močový měchýř – jsou sterilní.

Desetiletí lékařských dogmat předpokládala sterilitu moči a močových cest. Rozsáhlá práce však prokázala přítomnost mikrobiomu v genitourinárním systému člověka,“ napsali autoři ve studii. Mikrobiom se skládá ze všech mikroorganismů nacházejících se v lidském těle a poruchy jejich rovnováhy mohou lidi předurčovat na určité nemoci.

Výzkumníci v Texasu studovali mikrobiomy a moč 75 postmenopauzálních žen s různou historií UTI, aby zjistili, zda recidivující UTI souvisí s dysregulovanými mikrobiomy, a aby určili příčiny nerovnováhy. Zjistili, že urogenitální mikrobiom žen s anamnézou rekurentních infekcí močových cest měl vyšší hladiny bakteriálních populací běžně se vyskytujících během aktivních infekcí oproti ženám bez anamnézy infekcí močových cest. Na druhou stranu ženy bez anamnézy rekurentních infekcí močových cest měly vyšší hladiny estrogenu, které byly spojeny s více Lactobacillus Druh — probiotické kmeny bakterií, které mohou Chrání před infekcí.

„ Skutečnost, že infekce močových cest jsou tak časté, spolu se skutečností, že ne vždy provádíme testy v laboratoři, abychom určili nejvhodnější antibiotikum, znamená, že je to dobrý recept na vytvoření rezistence. „ – Lisa Bebel, Massachusetts General Hospital

Pebble, který nebyl zapojen do výzkumu, řekl, že lokální nebo vaginální estrogenový krém pro lidi, kteří prošli menopauzou, může být užitečný pro přerušení cyklu opakujících se infekcí močových cest. Dodala, že „porota je stále mimo“ a je zapotřebí přesvědčivý důkaz o přínosu estrogenu.

Existuje alespoň jeden další pokus zkoumající, zda jiný hormon…testosteron-Může pomoci předcházet UTI. V malé pilotní studii zveřejněné v květnu výzkumníci v New Yorku zjistili, že vaginální testosteronový krém zvyšuje množství Lactobacillus druhů a zlepšit celkové vaginální zdraví. Autoři napsali, že by bylo zapotřebí větší velikosti vzorků a delší sledování, aby se zjistilo, zda hormon může zabránit UTI.

Jiní hledají trvalejší řešení UTI: vakcínu, kterou lze podávat ročně nebo dvakrát ročně. navzdory Některé vakcíny jsou již dostupné Aby se zabránilo UTI v zemích mimo Spojené státy, Suman Abraham, patolog z lékařské fakulty Duke University, řekl The Daily Beast, že tyto současné metody nevykazují vysokou úroveň účinnosti. Domníváme se, že jedním z důvodů, proč tato současná imunitní vakcinace není ochranná, jsou hladiny protilátek [they produce] Ne dost vysoko,“ řekl.

Abraham a jeho tým si myslí, že možná našli lepší verzi – takovou, která se osvědčila Snížení škodlivých bakterií v močovém měchýři myší třikrát. Tělo reaguje na bakterie v močových cestách tím vylučování buněk ve stěnách močového měchýře a zrušit další imunitní buňky, dokud nebude tento proces dokončen; Vakcína naopak tyto signály obchází a dává bojovníkům zelenou, aby se o bakterie postarali dříve, než se mohou rozmnožit. Abraham a jeho tým pracují na tom, aby prokázali bezpečnost své vakcíny u jiných zvířat, aby ji nakonec mohli otestovat na lidech.

Závod o léčbu

Zatímco estrogen, probiotika a vakcíny mohou být účinnými opatřeními v prevenci UTI, stále existuje problém s léčbou UTI po infekci. Vědci proto mají v plánu alespoň jedno překvapivé řešení: fágovou terapii.

Dalším důvodem, proč používat antibiotika k léčbě infekcí močových cest, je jako umístit čtvercovou sponu do kruhového otvoru, řekl Greg German, lékařský mikrobiolog z University of Toronto. Bakterie v urogenitálním systému tvoří biofilmy, které jsou jako „obranná zeď“, kterou mohou antibiotika proniknout jen částečně. Bakterie za biofilmy zůstávají nedotčené a mohou jedince znovu infikovat, jakmile dokončí užívání léků.

„Po lékařské fakultě jsem měl příležitost léčit pacienty s infekcemi odolnými vůči lékům a byl jsem velmi frustrovaný, že všichni pacienti musí ve velkém používat intravenózní terapii,“ řekl German pro The Daily Beast. „Chtěl jsem zjistit, jestli se dá ještě něco udělat; fágová terapie byla přirozená příležitost.“

„ Vždycky říkám lidem, že na to zemřel Hugh Hefner. Infekce močových cest mohou být poněkud děsivé. „ – Paul Garofolo, Locus Biosciences

Bakterie jsou přirozeně se vyskytující viry, které se vyvinuly Vysoce nakažlivý pro velmi specifické kmeny nebo typy bakterií. Na rozdíl od širokospektrálních antibiotik, která zabíjejí dobré i špatné mikroorganismy s malým rozlišením, může kombinace fágů místo toho eliminovat nejčastější příčinu UTI, Escherichia coliNemá žádný jiný vliv na zbytek mikrobiomu. Němec dělá nábor Klinická studie pro jednu osobu který bude testovat účinnost fágového koktejlu při léčbě UTI rezistentních vůči lékům, když jsou viry aplikovány lokálně houbou.

Klinická studie, kterou použil Garofolo, kombinuje fágovou terapii s prvotřídním antibiotikem; Jakmile mohou prokázat účinnost s touto kombinací, následné studie mohou testovat fágy samy o sobě pro pacienty jako potenciální život zachraňující léčbu. „Vždycky říkám lidem, Hugh Hefner na to zemřel,“ dodal. Infekce močových cest může být trochu děsivá. Pro miliony seniorů kteří o ně každoročně pečují.

German řekl, že tyto studie jsou velmi důležité, stejně jako začlenění alternativních terapií do klinické praxe, protože se ukázalo, že jsou bezpečné a účinné. Dalo by se předvídat budoucnost, ve které by pacienti používali tyto intervence v tandemu – předcházeli infekcím pomocí vakcín, krémů a probiotik a léčili ty, které prosáknou trhlinami, pomocí fágů a antibiotik první linie.

„Potřebujeme vymyslet nové technologie a strategie zaměřené na zárodky v močovém měchýři a ledvinách,“ řekl Němec. „Docházejí nám antibiotika a bakterie se vyvíjejí nebo převyšují prodej těchto antibiotik rychleji, než jsme schopni je dodat.“