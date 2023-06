Bývalý brankář Red Wings balil upomínkové předměty do nákupních košíků, když se česká hala zavírala

Dominik Hašek je pro Českou republiku tím, čím je pro něj Gordie Howe Detroit Red Wings. Prostě největší hokejová legenda.

Právě proto byly snímky, které vycházely z Haškovy domoviny, tak depresivní.

Jen abych to někomu ujasnil…

Legendární brankář Dominik Hašek @zaměstnanec Právě sbíral své artefakty ze Síně slávy českého hokeje v Praze.

Z ekonomických důvodů je nyní Síň slávy uzavřena. A (snad) bude renovován i jinde.

Obrázky na sociálních sítích ukazovaly brankářskou ikonu a bývalého manažera Red Wings, jak balí své darované artefakty do nedalekého nákupního košíku. Síň slávy českého hokeje byla uzavřena a legendy hry jako Hašek byly nalezeny, jak sbírají své dary do haly, než dveře definitivně zavřou.

Hašek se bránil slzám, když balil své věci do tří nedalekých nákupních vozíků. Mezi vzácné artefakty patřilo vybavení, které měl na sobě, když podporoval Českou republiku ke zlaté olympijské medaili 1998 v japonském Naganu. Byl to první olympijský hokejový turnaj, na kterém se představili hráči z NHL. Nechyběly ani některé ze šesti Vezinových trofejí, které Hašek během své kariéry v NHL získal.

„Je mi to líto, ale bohužel to byla srdeční záležitost,“ řekl Hašek. korespondent isport.blesk.cz Zdeněk Yanda.

Síň slávy českého hokeje v Praze je uzavřena. Síň slávy a pravděpodobně KOLÍ brankář Dominik Hašek je zde zobrazen, jak sbírá své věci. Zahrnuje dres/výbavu, kterou měl na sobě, když vyhrál zlatou medaili na olympijských hrách 98 v Naganu, a jeho trofej Vezina/Hart

Jako důvod uzavření haly byla uvedena ekonomika. Doufáme, že bude znovuotevřeno na novém místě včas pro příští rok mistrovství světa IIHF v hokeji, které se bude konat v České republice.

„V současné době probíhají jednání o novém místě,“ stojí v mediálním prohlášení Českého hokejového svazu, „nová Kamenná síň slávy by se měla otevřít nejpozději v březnu následujícího roku.“

Hašek si není jistý, zda najde nový domov, kde by všem mohl ukázat hokejovou historii své země.

„Až se něco uzavře, je otázka, jestli se to otevře,“ řekl Hašek.

Hašek pomohl vytvořit Síň slávy českého hokeje

To je pro The Dominator osobní a nejen proto, že dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Red Wings je uveden do Síně slávy českého hokeje. Byl jedním z účastníků vzniku sálu. Patřil mezi ty, kteří stanovili pravidla upravující vyznamenání v sále, a byl součástí zaváděcí komise.

„Síň slávy všichni milovali,“ řekl Hašek. „Každý, kdo přišel, to chtěl vidět a já jsem doprovázel mnoho lidí.“

Zároveň chápe, že stránka musí vydělávat peníze, aby přežila.

„Není to legrace, ale nezbývá mi, než to respektovat,“ řekl Hašek. Výkonný výbor rozhodl o jejím uzavření. Něco je špatně. Nebylo to ziskové.“

Není si jistý, co dělat se sbírkou osobních deníků, které se mu náhle vrátily do vlastnictví.

„Uvidíme,“ řekl Hašek. „Rád bych je někam půjčil. Ale měly by to být reprezentativní prostory. Nebo někde v muzeu, aby se lidé mohli přijít podívat.“