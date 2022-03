Nejnovější crossoverová hra Fall Guys s franšízou Astro vychází 8. března

Fall Guys, která se v současné době nachází blízko konce své šesté sezóny, bude mít brzy další významnou spolupráci. Od vydání hry jsme viděli spoustu crossoverů z různých franšíz, přičemž nejnovějším přírůstkem je série Astro.

Od 8. března se budou moci hráči prohánět jako Astro Bot’s Fall Guys. Astro Bot je roztomilý stroj, který odstartoval exkluzivní misi Astro Bot Rescue Mission pro PlayStation VR, než se dostal k širšímu publiku pomocí Astro’s Playroom na PS5.

Kromě hlavního maskota týmu Asobi bude možné od 10. do 13. března zakoupit i outfit T-Rex. Dotyčný T-Rex není jen starý dinosaurus. Je to přímý odkaz na hlavního šéfa Astro’s Playroom. Podle týmu to vyžadovalo více iterací a designérské práce na překladu než Astro Bot, který již odpovídá estetice Fall Guys.

Astro Bot není první exkluzivní PlayStation, která se dostala do Fall Guys. Už jsme viděli Aloy ze série Horizon A Sackboy z LittleBigPlanet. dokonce a Bugsnax تعاون spolupráce Stalo se to začátkem tohoto roku. Bylo také mnoho dalších speciálních akcí, na kterých vystupovaly postavy z jiných médií jako Noční můra před Vánoci.