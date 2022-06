Česká republika vs Španělsko Free Live Stream (22/6/2012): Sledujte Ligu národů UEFA online | Čas, TV a Kanál

čelí Španělsku Česká republika na utkání Ligy národů UEFA v neděli 12. června 2022 (22. 6. 2022) na stadionu La Rosalida ve španělské Malaze.

Fanoušci mohou sledovat zápas zdarma prostřednictvím zkušební verze fuboTV nebo DirecTV Stream.

Zde je to, co potřebujete vědět:

co nebo co: Liga národů UEFA

Z: Španělsko vs Česká republika

KdyžNeděle 12. června 2022

čas: 14:45 ET

kdeStadion La Rosalida

Televize: FS2

Třetí ročník Ligy národů začíná tento týden a mnoho účastníků již myslí na mistrovství světa.

Národní týmy budou mít vzácnou příležitost odehrát několik zápasů v řadě – prakticky sloužící jako příprava na sezónu – protože mezinárodní rozpisy byly přesunuty na červen kvůli zahájení mistrovství světa v listopadu.

Některé týmy odehrají čtyři zápasy v červnu a další dva v září, aby dokončily skupinovou fázi bienále Ligy národů před mistrovstvím světa v Kataru.

„Je to soutěž velmi blízko mistrovství světa, takže tyto zápasy budou mít samozřejmě smysl,“ řekl portugalský záložník William Carvalho.

Liga národů začíná později ve středu, kdy Wales navštíví Polsko v lize 1. Ve čtvrtek bude vrcholem zápas mezi loňským vicemistrem Španělskem a Portugalskem, prvním vítězem soutěže.

„Už přemýšlíme o Portugalsku, je to začátek této Ligy národů a chceme se dostat do čtvrtého finále a především se připravit na příští mistrovství světa, které začne za chvíli a my musíme být připraveni,“ Řekl to obránce Španělska Dani Carvajal.

Pro některé týmy, jako je Wales, liga národů začíná ještě dříve, než se mohou kvalifikovat na mistrovství světa. Do Polska zavítá bez některých obvyklých zápasů, protože zápas přijde jen čtyři dny předtím, než se střetnou se Skotskem nebo Ukrajinou v play-off mistrovství světa.

Skotsko a Ukrajina se střetnou v Lize národů, protože losování proběhlo ve stejné skupině B.

Francie obhajující titul v Lize národů se v pátek poprvé utká doma s Dánskem, Nizozemsko zavítá do Belgie.

„Pro nás je hrát proti Nizozemsku skutečné derby, fotbalové derby, velká příležitost a perfektní příprava na mistrovství světa,“ řekl trenér Belgie Roberto Martinez. „Jakkoli si chceme zápasy užít a chceme je vidět takové, jaké jsou, přináší to další rozměr přípravy na mistrovství světa.“

V sobotu se Anglie utká v Itálii s Maďarskem a Německem, což je jeden z týmů, který s největší pravděpodobností bude hrát Ligu národů, protože znovu vynechal finále mistrovství světa.

„Máme v hledáčku to nejlepší ze světa. Chceme v této cestě pokračovat a po zápasech uvidíme, jak daleko ještě musíme zajít,“ řekl německý trenér Hansi Flick před čtyřmi zápasy, které se hrají během 10 dnů. .

Itálie a Anglie spadají do stejné skupiny a v nadcházejících zápasech se odehrají odvety ve finále Eura 2020, které vyhráli Italové. Podobně se Francie utká s Chorvatskem v odvetě finále mistrovství světa 2018.

Liga národů také dá hráčům šanci pokusit se zajistit si místo na mistrovství světa, pokud předvedou dobré výkony v blízkosti turnaje v Kataru.

„Je to důležitá výzva, protože zápasy přijdou těsně před mistrovstvím světa,“ řekl španělský útočník Pablo Sarabia. „Tyto čtyři zápasy chceme vyhrát, bude to důležité pro hráče a také jako příprava na mistrovství světa, které samozřejmě chceme vyhrát.“

Mnoho trenérů pravděpodobně bude ve čtyřech zápasech své týmy intenzivně střídat, aby otestovali a odpočinuli si hráče po dlouhé sezóně.

Trenér Belgie Martinez to určitě bere velmi vážně. Řekl, že využije své nejlepší hráče, aby otestoval svůj tým před mistrovstvím světa.

„Toto je skutečný soutěžní tábor,“ řekl. „Máme 14 dní, čtyři zápasy, což je něco, co jsme ještě nedělali. Je důležité, abychom ten čas dali dohromady.“

Flick vyzval hráče, kteří byli vynecháni z 26členného týmu Ligy národů, aby pokračovali v boji o místo na mistrovství světa, i když nejsou nyní povoláni.

Čtyři vítězové skupin v hlavní lize postoupí do čtvrtého finále, přičemž se očekává, že jeden z kvalifikovaných národů bude finále hostit v červnu příštího roku.

Vítězové skupin na nižších úrovních získají postup, zatímco vítězové na posledním místě na horních dvou úrovních se posunou dolů.

