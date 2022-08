10krát, když Indové zvedli titul US Open

Nejprestižnější velký titul země zatím vyhráli pouze tři hráči.

Vyhrát grandslamový titul je snem každého tenisty. Když přijde řeč na grandslamy, vždy slyšíme o hráčích jako Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, ale věděli jste, že Indové vyhráli grandslamy při mnoha příležitostech? Dnes je čas podívat se na všechny tituly z US Open, které Indové dosud vyhráli:

1999 Smíšená čtyřhra: Mahesh Bhupathi a Ai Sugiyama

Mahesh Bhupathi je jedním z legendárních indických tenistů, kteří tuto hru kdy hráli. Vyhrál v roce 1999 s partnerem Ai Sugiyama z Japonska. Nasazené duo č. 2 porazilo v mistrovském utkání americký pár Kimberly Poe a Donald Johnson 6:4, 6:4.

Bhupathi nejen vyhrál první US Open pro Indii, ale byl také vítězem turnaje ve smíšené čtyřhře French Open v roce 1997, což byl vůbec první velký turnaj v Indii ve spolupráci s Rikou Hiraki.

Mužská čtyřhra 2002: Mahesh Bhupathi a Max Mirny

To byla možná jedna z nejtěžších kampaní indické legendy. Spolupracoval s Maxem Mirnyim z Běloruska a dosáhl tohoto historického úspěchu. Duo ve čtvrtfinále porazilo některé vynikající konkurenty, včetně Kevina Owlettea a Wayna Blacka ze Zimbabwe. Poté v semifinále překvapili Boba Bryana a Mika Bryana, kteří byli v této fázi nejlepší.

Finále bylo proti Jerrymu Novakovi a Radku Štěpánkovi ve třech setech, ale Bhupathi a Max postoupili 6-3, 3-6, 6-4 a získali titul.

2005 Smíšená čtyřhra: Mahesh Bhupathi a Daniela Hantuchová

Opět to byl Mahesh Bhupathi, kdo dal Indii třetí titul na US Open. Tentokrát mu byla partnerkou slovenská hvězda Daniela Hantuchová.

Poté, co v semifinále porazily Mike Bryan a Corina Morario, Bhupathi a Hantuchová ve finále porazily hvězdy čtyřhry Nenad Zimonich a Katerina Srebotnik 6-4, 6-2. Pro Hantushovou to byla první smíšená čtyřhra na Grand Slamu, zatímco Bhupathi ve skutečnosti vyhrál svůj první zápas s Ai Sugiyama v roce 1999.

Mužská čtyřhra 2006: Leander Paes a Martin Dam

Jestliže byl Bhupathi zaneprázdněn sbíráním titulů z US Open, Leander Paes byl příliš zaneprázdněn vyhráváním dalších velkých turnajů. Paes, který do té doby vyhrál již šest grandslamových titulů, získal svůj první titul ve čtyřhře mužů na US Open v roce 2006 po boku českého národního týmu Martina Damma. Ve finále porazili druhého nasazeného Jonase Björkmana a Mirnyho 6-7, 6-4, 6-3 a získali titul.

Pais, jeden z nejlepších tenistů Indie, byl po tomto výkonu v jiné oblasti a poté nasbíral další čtyři tituly na US Open.

Smíšená čtyřhra 2008: Leander Paes a Kara Black

Pro Leandera Paese to byl druhý titul US Open, který vyhrál s Kara Blackem ze Zimbabwe. Duo ve finále porazilo Spojené státy s Elisel Hopperovou a Jimmym Murrayem z Velké Británie 7-6 (8-6) 6-4 a získalo pohár. Finále se hrálo na Arthur Ashe Stadium.

Mužská čtyřhra 2009: Leander Paes a Lucas Dluhý

Další rok a další titul pro indickou superstar. Paes, kterému chyběl double z roku 2008 se stejným partnerem Lucasem Dlouhím, se tentokrát postaral o zisk titulu v mužské čtyřhře. Paes zvedl trofej na US Open 2009 poté, co porazil Maheshe Bhupathiho, svého bývalého partnera, který byl na druhé straně.

Duo, čtvrté nasazené, porazilo Bhupathiho a Knowlese 3-6, 6-3, 6-3 a získalo titul. V té době měli Bhupathi a Knowles třetí semeno.

Čtyřhra mužů 2013: Leander Paes a Radek Štěpánek

Bylo to ve stejném roce, kdy bylo Paceovi 40 let a nebyly žádné známky zpomalení, protože legenda pokračovala v zisku dalšího titulu na US Open, tentokrát po boku Radka Štěpánka.

Indicko-česká dvojice musela pro získání titulu projít těžkými zápasy. Ve čtvrtfinále porazili pátého nasazeného Jeana-Juliena Rogera a Issama Al Qurashiho a v semifinále dokonce porazili bratry Brianové. Turnajový zápas byl pro tento pár velmi snadný, protože porazili Alexandre Villa a Bruno Soares 6-1, 6-3 a zvedli trofej.

2014 Smíšená čtyřhra: Sania Mirza a Bruno Soares

Sania Mirzaová je nejlepší tenistka z Indie, která byla během své kariéry korunována úžasnými úspěchy. Tenisová hvězda vyhrála svůj první titul na US Open v roce 2014, když spolupracovala s Brunem Soaresem. Duo ve finále porazilo Abigail Spears a Santiago Gonzalez 6-1, 2-6, (11-9) a získalo titul smíšené čtyřhry na US Open.

Čtyřhra žen 2015: Sania Mirzaová a Martina Hingisová

To bylo nepochybně nejzvláštnější ze všech, protože se zápasu s indickou tenisovou hvězdou zúčastnila hráčka jako Martina Hingisová. Zkušené duo porazilo Casey Dellacqua a Yaroslava Shvedova 6-3, 6-3 a získalo titul. Nejlepší hráči hráli v turnaji jako mistři, protože vyhráli bez ztráty setu. Jednalo se o jejich druhý major jako tým, protože duo ve stejném roce vyhrálo i Wimbledon.

2015 smíšená čtyřhra: Leander Paes a Martina Hingisová

Měli Indové štěstí na Martinu Hingisovou? Hingisová byla v mraku devět, když vyhrála s Pace ve stejném vydání titul ve smíšené čtyřhře. Pro Leandera Paese to byl celkově devátý titul ve smíšené čtyřhře.

Hingisová a Paisová ve finále porazily Bethany Mattek Sandsovou a Sama Querreyho 6-4, 3-6, (10-7) a získaly titul US Open 2015. Dvojice také vyhrála Australian Open a Wimbledon v roce 2015 a stala se první smíšenou duo tým od roku 1969 vyhraje tři grandslamové tituly ve stejném roce.

