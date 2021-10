Twitch oznamuje testování nové funkce boost, čelí kritice

Snímek obrazovky : Twitch / Kotaku

Včera Twitch oznámil, že bude testovat novou funkci, která umožní tvůrcům vysílání a jejich publiku platit za lepší viditelnost. V současné době má k této funkci přístup pouze vybraný počet účtů účastnících se iniciativy Twitch Research Initiative. Navzdory tomu streamery nepřekvapivě Nemám z toho velkou radost řešení.

„Boost“ znamená, že Twitch doporučí stream více uživatelům. Počet ostatních uživatelů je určen počtem boostů zakoupených streamerem i jejich komunitou. Tato doporučení se však pravděpodobně nepřenesou přímo na diváky. Například byste nepřijali 3 000 doporučení z počtu diváků kanálu 50–3050, protože ne všichni tito diváci ve skutečnosti začnou sledovat, ale je to drastický posun v tom, kdo se na platformě objeví.

Velmi velkorysé čtení je, že se Twitch snaží dát menším tvůrcům více cest k odhalení. Budování publika na Twitchi, jako každé kreativní oblasti, je stejně tak o načasování a štěstí, jako o kvalitě. To může být velmi frustrující, a dvojnásob to platí pro vyhrazené tvůrce, kteří se cítí vynecháni standardními algoritmy Twitch.

Na první pohled je těžké to přijmout, protože tento krok bude nepochybně ku prospěchu provozovatelů vysílání Už tak trochu Většina mladých tvůrců. Pokud je bankovní účet publika živého vysílání již velký, pak tato funkce poskytne zdrojům vysílání pouze více příležitostí k ovládání platformy.

Jiní tento exploit nazvali „posílení“ a „výplata za výhru“, což znamená přirovnání funkce k zastavení sledování. Viewbotting, který je široce viděn ve světě online vytváření obsahu a budování komunity, je praxe najímání skupiny serverů k hromadnému navštěvování webových stránek, aby se zvýšila jeho popularita. Cílem je buď použít tyto placené diváky jako výchozí bod pro skutečnou komunitu, kde jsou lidé přitahováni k údajné současné popularitě, nebo lépe přesvědčit inzerenty, že se vám vyplatí pracovat. Obvykle selže oba a je notoricky vulgární chování. Je to také jeden z nejrychlejších způsobů, jak trvale podkopat vaši důvěryhodnost v online prostorech.

G/O Media může získat provizi

Nezáleží na tom, zda uživatelé Twitche zvažují jeho záměr chopit se vykořisťovatelské moci, nebo se pokusit změnit způsob, jakým objev funguje na Twitchi. Ať tak či onak, tento krok je stále Band-Aid na jednom z velkých zářezů na její platformě. Mladí lidé mají pocit, že s algoritmem Twitch nemají dost šancí, kdo vyrůst a kdy se cítit jako hrát loterii. Přestože někteří tvůrci obsahu odpočívají, Streamer wayneradioTV’s ”poločas rozpadu VR, ale AI si uvědomuje sama sebe“ Série přichází na myslNespoutaná kreativita se na Twitchi příliš nevyplácí. Z pohledu Twitch je posílení způsob, jak to opravit. Ale z pohledu mnoha streamovacích zařízení to všechno jen zhorší.

Od implementace po ospravedlnění, to vše se spojuje ve velmi špatnou masku pro Twitch, a pokud „boosting“ opustí test, mohlo by to signalizovat radikální posun ve fungování platformy.