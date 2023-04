Organizace spojených národů říká, že Indie bude do konce měsíce nejlidnatější zemí

Organizace spojených národů v pondělí oznámila, že Indie bude do konce tohoto měsíce nejlidnatější zemí světa a předběhne stárnoucí Čínu. Tento úspěch vyvolává otázky, zda Indie dokáže zopakovat ekonomický úspěch, který z Číny udělal centrum globální ekonomiky a přední světovou mocnost.

Tato zpráva přichází v době, kdy se Indie prosazuje jako rostoucí mezinárodní hráč Jako hostitelská země pro letošní summit G-20. Stává se také atraktivnější destinací pro nadnárodní společnosti Snaží se snížit svou závislost na Číně.

Očekává se, že do konce dubna dosáhne počet obyvatel Indie 1,425 miliardy, což znamená, že se vyrovná a poté předčí pevninskou Čínu, uvedlo v prohlášení ministerstvo pro hospodářské a sociální věci OSN. Projekce jsou založeny na jejich nejnovějších odhadech světové populace.

Kdy přesně indická populace předstihne Čínu, není jasné. Možná jste tak již učinili. Demografové tvrdí, že omezená data o populaci znemožňují vypočítat historii .

Další zpráva OSN z minulého týdne předpovídala, že Indie bude mít do poloviny roku o 2,9 milionu lidí více než Čína , ale to bylo založeno na momentkách populace na začátku a v polovině roku. Pondělní oznámení je založeno na analýze, která se pokusila odhadnout, kdy by mohlo dojít k demografickému přechodu.

Indická vláda, která neprováděla sčítání od roku 2011, se k odhadům oficiálně nevyjádřila. John Wilmuth, ředitel populační divize OSN, na tiskové konferenci v sídle OSN v New Yorku řekl, že načasování, kdy Indie předběhne Čínu z hlediska počtu obyvatel, bude pravděpodobně upraveno, jakmile Indie provede další sčítání lidu.

„Přesné načasování této křižovatky není známo a nikdy nebude,“ řekl Wilmuth. „V datech je nejistota.“

Indie a Čína jsou sousedy se složitými vztahy, včetně silných obchodních vazeb a dlouhotrvajícího sporu o hranice. Spojené státy a jejich spojenci stále více považují Indii, největší demokracii na světě, za protiváhu Číny.

Ne vždy se ale jejich zájmy shodují. Indie, na rozdíl od většiny Západu, se zdržela odsouzení svého spojence ze studené války, Ruska za jeho válku na Ukrajině, místo toho zaujala neutrální postoj, i když indické nákupy ruské ropy prudce vzrostly.

Pozorovatelé říkají, že samotná velikost Indie a mladá populace jí dávají potenciál replikovat čínskou ekonomickou cestu.

Mladí dělníci, kteří se v 90. letech hrnuli do čínských měst, aby přijali pracovní místa v továrnách, byli klíčovou součástí rozmachu, díky kterému se Čína stala druhou největší světovou ekonomikou.

Populace Číny ale dosáhla vrcholu v roce 2022 a od té doby začala klesat. Do konce století by podle OSN mohla jeho populace klesnout na méně než 1 miliardu. Stárnoucí populace země bobtná, zatímco porodnost stále klesá, z 1,7 dítěte na ženu v roce 2017 na 1,2 v roce 2022, podle údajů Organizace spojených národů.

Indie má naopak největší počet mladých lidí na světě, vyšší plodnost a neustále klesá kojenecká úmrtnost. Odborníci však varují před obavami z přelidnění, protože míra porodnosti v zemi neustále klesá, z více než pěti porodů na ženu v 60. letech na dvě v roce 2022. Očekává se, že populace Indie přestane růst a přibližně v roce 2064 se ustálí.

„Hlavním hnacím motorem je úroveň porodnosti v těchto dvou zemích,“ řekl Wilmuth.

Historické reformy v 90. letech 20. století podnítily úžasný růst a indická ekonomika ve výši 3 bilionů dolarů je nyní pátou největší na světě, protože její vysoce kvalifikované sektory prudce rostou.

Indická ekonomika je ale stále daleko za Čínou. V roce 1970 měly tyto dvě země zhruba stejné příjmy na hlavu, ale podle údajů Světové banky z roku 2021 je HDP Číny dnes 12 556 dolarů na hlavu, v porovnání s 2 256 dolary v Indii.

Ekonomové varují, že i když v Indii rostl HDP, roste i nezaměstnanost . Přibližně 80 % indických pracovníků stále dře v neformálních zaměstnáních, která jsou často nejistá, málo placená a nabízejí málo nebo žádné výhody. Indie však může těžit z toho, čemu se říká „demografická dividenda“, když narůstající populace v produktivním věku stimuluje rychlý ekonomický růst za předpokladu, že je zde silná participace pracovní síly, řekl Wilmuth.

Obrovská populace Indie také znamená, že mnoho výzev je ve hře v měřítku, ať už jde o boj s rostoucí hrozbou změny klimatu. a rozdíly mezi městským a venkovským obyvatelstvem což je klesající počet žen v pracovní síle Nebo rozšiřující se náboženské rozdíly .

„Aby toto století patřilo Indii, musí co nejlépe využít svou demografickou výhodu,“ řekl Brahma Chellaney, profesor strategických záležitostí z Centra pro politický výzkum. „Čínská demografická krize přichází právě včas pro růst Indie – ale pouze pokud najde dostatek dobrých pracovních míst pro svou zaneprázdněnou mládež.“

___

McDonald informoval z Pekingu. K této zprávě přispěl spisovatel Associated Press Mike Schneider v Orlandu na Floridě.